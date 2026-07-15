Los mejores memes en México que dejó el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial

La afición mexicana reaccionó a la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial 2026 y se viralizaron rápidamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Está definida la final del Mundial 2026, Argentina y España se enfrentarán por el título. Las emociones que se vivieron en la cancha del Estadio Atlanta, en Estados Unidos, provocaron una ola de memes y divertidas comparaciones entre los aficionados mexicanos. Y es que, luego de que la Selección Mexicana fue eliminada por Inglaterra, varios fans optaron por apoyar al equipo de Thomas Tuchel.

Pero, la remontada de la albiceleste generó una serie de burlas y memes por el resultado que conmocionó a los fanáticos, ya que aseguraron que los mexicanos le echaron “la sal” a los ingleses. Con el gol de Anthony Gordon, los mexicanos recordaron el encuentro que tuvo Javier Aguirre con el autor del gol en el Estadio Azteca, así que cambiaron el insulto por un “Gordon, I love you”.

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Los mejores memes del Argentina vs Inglaterra y el pase de la albiceleste, recordaron a la afición de chivas (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Argentina vs Inglaterra y el pase de la albiceleste, compararon a Tuchel con Efraín Juárez (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Argentina vs Inglaterra y el pase de la albiceleste (Captura redes sociales)

Pero, en los últimos minutos de la parte complementaria el escenario cambió ampliamente, pues con la anotación de Enzo Fernández que puso el 1 - 1 la hinchada empezó a reaccionar en redes sociales, ya que compararon este momento con varias remontadas que han sucedido en el futbol mexicano.

Los mejores memes del Argentina vs Inglaterra y el pase de la albiceleste (Captura redes sociales)

Afición mexicana reacciona a la remontada de Argentina

Luego con la anotación de Lautaro Martínez, el discurso cambió y se recordaron las remontadas en el futbol mexicano, la última fue en la final del Clausura 2026 donde Pumas perdió ante Cruz Azul en tiempo agregado, por lo que los fans compararon a Tuchel con Efraín Juárez, ex entrenador del club Universidad Nacional que perdió la final en tiempo agregado.

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Los mejores memes del Argentina vs Inglaterra y el pase de la albiceleste (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Argentina vs Inglaterra y el pase de la albiceleste (Captura redes sociales)

Y es que, Inglaterra entrenó en las instalaciones de La Cantera de de Pumas, por lo que esto dio paso para crear una serie de burlas al respecto de la situación. También los internautas recordaron que Cruz Azul es un club acostumbrado a que le remonten el marcador en últimas instancias, por lo que aseguraron que Inglaterra tuvo el mismo destino.

Los mejores memes del Argentina vs Inglaterra y el pase de la albiceleste (Captura redes sociales)

Los mejores memes del Argentina vs Inglaterra y el pase de la albiceleste (Captura redes sociales)

Estos son los mejores memes en México por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra para la final del Mundial 2026 (Captura redes sociales)

Estos son los mejores memes en México por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra para la final del Mundial 2026 (Captura redes sociales)

¿Dónde y cuándo ver la final Argentina vs España del Mundial 2026 gratis en México?

La Selección de Argentina y España disputarán la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con arranque a las 13:00 horas del centro de México el domingo 19 de julio 2026.

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La transmisión en México se puede ver gratis por televisión abierta y también en plataformas digitales que replican esas señales, entre ellas ViX y la app de Azteca Deportes, además de las emisiones de Canal 5 y Azteca 7.

Estos son los mejores memes en México por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra para la final del Mundial 2026 (Captura redes sociales)

Estos son los mejores memes en México por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra para la final del Mundial 2026 (Captura redes sociales)

El partido llega tras las semifinales en las que Argentina elimina a Inglaterra y España deja fuera a Francia. El duelo es inédito a nivel de final mundialista y retoma que este enfrentamiento se vuelve especialmente esperado por el antecedente de la Finalíssima pendiente a inicios de año.

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Para la audiencia en el país, los horarios por región: 12:00 horas en el Pacífico mexicano y 11:00 horas en el Noroeste. En la televisión abierta, Televisa transmite por Canal 5 y TV Azteca lo hace por Azteca 7, mientras que ViX ofrece sin costo la señal de canales abiertos para usuarios en territorio mexicano.

Estos son los mejores memes en México por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra para la final del Mundial 2026 (Captura redes sociales)

La selección argentina consiguió una victoria por 2-1 sobre Inglaterra en el Estadio Atlanta, en una actuación que le permitió acceder a la final que se disputará el próximo domingo en el MetLife de Nueva Jersey ante España. El equipo dirigido por Lionel Scaloni revirtió una desventaja inicial, luego del tanto de Anthony Gordon a los 54 minutos, para imponerse con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi.

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Estos son los mejores memes en México por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra para la final del Mundial 2026 (Captura redes sociales)

La previa del partido estuvo marcada por los silbidos al himno inglés por parte del público presente. Con el inicio del encuentro, el primer tiempo estuvo condicionado por la actuación del árbitro Ismail Elfath, quien optó por no aplicar el rigor reglamentario, buscando priorizar la continuidad del juego al estilo de los partidos recientes de la Copa del Mundo.

Afición mexicana reaccionó con memes a la victoria de Argentina sobre Inglaterra (Captura redes sociales)

Afición mexicana reaccionó con memes a la victoria de Argentina sobre Inglaterra (Captura redes sociales)

En el desarrollo futbolístico, la primera mitad estuvo caracterizada por la escasez de situaciones claras de gol. El balón circuló mayormente en la mitad del campo, con una leve superioridad de Inglaterra. La única ocasión de peligro generada por los europeos fue un cabezazo desviado de John Stones tras un tiro libre. Por parte del conjunto argentino, el aviso más destacado fue un remate de Enzo Fernández desde media distancia, que se fue por encima del larguero.

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Tras el entretiempo, la selección argentina asumió la iniciativa del partido y mostró mayor dominio territorial. Sin embargo, en el mejor momento del campeón del mundo, llegó el gol de Anthony Gordon, quien encontró espacio a espaldas de Nahuel Molina y abrió el marcador para Inglaterra.