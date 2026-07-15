4 cosas que siente tu perro cuando lo dejas solo por muchas horas y cómo ayudarlo a sentirse seguro mientras no estás

Un perro golden retriever descansa sobre una alfombra junto a una puerta de madera, en el interior de una casa, mientras aguarda el regreso de su familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las jornadas laborales extensas o ante cambios en la rutina familiar, miles de perros permanecen solos en casa durante varias horas cada día. En este sentido, información de la Latinx Veterinary Medical Association y la Facultad de Veterinaria de las Universidad Nacional Autónoma de México señalan que esto puede tener diferentes consecuencias en el bienestar de las mascotas.

Esta situación, común en zonas urbanas, despierta preocupación entre especialistas en comportamiento animal y veterinarios, quienes advierten que la soledad prolongada puede afectar tanto el bienestar emocional como la salud física de los perros.

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Ansiedad, conductas destructivas, cambios en el apetito y alteraciones en el sueño son algunas de las manifestaciones observadas cuando los animales no cuentan con acompañamiento ni estímulos suficientes.

La reacción varía según la historia, la edad y el temperamento de cada perro, pero los riesgos de estrés crónico y deterioro del vínculo con sus tutores son una constante que obliga a repensar los hábitos cotidianos en torno al cuidado de las mascotas.

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El estrés crónico afecta el bienestar y puede provocar problemas de salud . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué siente un perro cuando pasa solo durante muchos horas y cómo puede afectarlo

Cuando un perro pasa muchas horas solo, su experiencia y reacción dependen de factores como su edad, nivel de entrenamiento, antecedentes de abandono, personalidad y rutina en casa.

Según especialistas y veterinarios de diferentes Facultades Veterinarias, tanto en México como en otros países, la soledad prolongada puede tener varias consecuencias, entre las que destacan las siguientes:

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Estrés y ansiedad por separación: Muchos perros experimentan ansiedad cuando se quedan solos, sobre todo si no han aprendido de forma gradual a tolerar la ausencia de su tutor. Los signos incluyen ladridos excesivos, destrucción de objetos, intentos de escape, jadeo, temblores y, en casos graves, pérdida de control de esfínteres o automutilación.

Aburrimiento y frustración: Sin estímulos ni compañía, algunos perros pueden desarrollar comportamientos repetitivos o destructivos por aburrimiento.

Tristeza o apatía: Otros pueden volverse más retraídos, dormir en exceso o mostrar poca motivación para interactuar cuando el tutor regresa.

Sueño: Es normal que los perros adultos duerman entre 12 y 16 horas al día. Si el ambiente es tranquilo, pueden aprovechar la ausencia para descansar de forma profunda y reparadora, lo cual es saludable. La preocupación surge si el perro es incapaz de relajarse.

Impacto emocional y físico

El estrés crónico afecta el bienestar y puede provocar problemas de salud como inmunosupresión, inflamación crónica, trastornos gastrointestinales y pérdida de apetito.

El vínculo con el tutor puede deteriorarse si el perro desarrolla ansiedad o problemas de conducta, generando frustración en la familia y riesgo de abandono.

Los perros mayores o con problemas cardíacos están en mayor riesgo ante episodios repetidos de sobreexcitación o angustia.}

Perros y gatos mostrando expresiones tristes, reflejando emociones de melancolía y soledad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de especialistas para reducir el impacto emocional de dejar muchas horas solo a tu perro

Si tu perro debe estar solo por varias horas especialistas en comportamiento animal y veterinarios sugieren que existen varias estrategias para reducir el impacto emocional y hacerlo sentir cómodo y seguro durante tu ausencia:

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Mantener una rutina estable: Los perros se benefician de horarios regulares para comidas, paseos y descanso. La previsibilidad ayuda a reducir la ansiedad y favorece su adaptación a los periodos de soledad.

Evitar despedidas y saludos exagerados: Salir de casa y regresar con tranquilidad, sin hacer de estos momentos un evento especial, ayuda a que el perro no asocie la ausencia o el reencuentro con estados de excitación extrema.

Enriquecer el ambiente: Dejar juguetes interactivos, rompecabezas con comida, alfombras de olfato o actividades que estimulen la mente del perro puede mantenerlo ocupado y reducir el aburrimiento.

Ofrecer ejercicio suficiente: Un paseo largo o una sesión de juego antes de salir permite que el perro descargue energía y esté más relajado durante el tiempo que queda solo.

Enseñar la soledad de manera gradual: Acostumbrar al perro desde cachorro a quedarse solo por periodos cortos, aumentando el tiempo de manera progresiva, puede prevenir la ansiedad por separación en la vida adulta.

Fomentar la autonomía: Reforzar comportamientos tranquilos e independientes, premiando al perro cuando descansa solo o se entretiene sin buscar atención, ayuda a que tolere mejor la ausencia de sus tutores.

Asegurar un ambiente seguro y cómodo: Dejar agua fresca, una cama confortable y acceso a un espacio donde el perro se sienta protegido contribuye a su bienestar durante la soledad.

Consultar a un especialista: Si el perro muestra signos persistentes de estrés, ansiedad, destrucción o cambios en el apetito, es recomendable acudir a un veterinario o etólogo para recibir orientación y, si es necesario, un tratamiento especializado.

Estas recomendaciones buscan que el perro asocie la soledad con experiencias positivas y seguras

Estas recomendaciones buscan que el perro asocie la soledad con experiencias positivas y seguras, minimizando el riesgo de problemas emocionales y de conducta.

El aislamiento prolongado no afecta igual a todos los perros, pero es fundamental observar señales de malestar y buscar ayuda profesional si aparecen problemas de comportamiento o salud.

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