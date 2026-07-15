Comisión Permanente aprueba acuerdo de solidaridad con familias de 17 mexicanos fallecidos durante operativos del ICE en EU

El Congreso mexicano exigió respeto a los derechos de los migrantes y respaldo para las familias de los 17 connacionales fallecidos en Estados Unidos.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un pronunciamiento para condenar la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurrida durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

El acuerdo fue avalado por Morena, PT, PVEM y otras fuerzas políticas; sin embargo, el PRI decidió no respaldar el documento al considerar que su contenido era insuficiente, lo que derivó en un intercambio de posturas entre las bancadas durante la sesión.

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Congreso condena operativos del ICE y expresa solidaridad con las víctimas

El pronunciamiento fue leído por la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, quien expresó la solidaridad del Poder Legislativo con las familias de los 17 mexicanos fallecidos y reiteró el respaldo del Congreso a las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano ante las autoridades estadounidenses.

El Congreso mexicano exigió respeto a los derechos de los migrantes y respaldo para las familias de los 17 connacionales fallecidos en Estados Unidos. (Cuartoscuro)

El documento también sostiene que ninguna persona migrante debe permanecer incomunicada, sin asistencia consular o expuesta a posibles abusos mientras se encuentre bajo custodia de una autoridad.

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Asimismo, plantea reforzar la protección de los connacionales mediante el fortalecimiento de embajadas y consulados mexicanos en Estados Unidos.

PRI explica por qué no firmó el pronunciamiento

Aunque el PRI condenó los hechos y manifestó su rechazo a cualquier acto de violencia contra migrantes mexicanos, decidió no adherirse al pronunciamiento al señalar diferencias con el contenido del acuerdo.

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Desde la tribuna, la senadora Carolina Viggiano afirmó que el documento omitía aspectos relacionados con la política presupuestal destinada a la red consular mexicana y sostuvo que, en los últimos años, se han reducido los recursos para la atención y protección de los mexicanos en el extranjero.

Carolina Viggiano cuestiona acuerdo del Congreso sobre mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE.

La legisladora también recordó el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde fallecieron 40 personas migrantes, y cuestionó que aún no existan sanciones contra los funcionarios responsables.

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Contexto del acuerdo aprobado

La Comisión Permanente condenó la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del ICE .

El Congreso expresó solidaridad con las víctimas y sus familias.

Se respaldaron las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México .

Se planteó fortalecer la red consular para brindar mayor protección a los connacionales .

El PRI votó sin respaldar el pronunciamiento al considerar insuficiente su contenido.

Morena y aliados respaldan acciones para proteger a migrantes

Legisladores de Morena, PT y PVEM señalaron que la protección de los mexicanos en el extranjero debe ser una prioridad y consideraron necesario reforzar la asistencia consular para quienes enfrenten procesos migratorios o permanezcan bajo custodia de autoridades estadounidenses.

El legislador sostiene que las redadas y los operativos migratorios deben ser rechazados, y dice que su bancada acompaña la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a acciones contra connacionales

Además, el acuerdo aprobado solicita que continúen las gestiones diplomáticas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para esclarecer los hechos, prevenir nuevos casos y sancionar, en caso de acreditarse responsabilidades.

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Durante el debate, integrantes del bloque oficialista criticaron la decisión del PRI de no respaldar el documento, al considerar que el tema requería una postura conjunta del Congreso.

Senador propone investigaciones independientes por los 17 casos

En la misma sesión, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara presentó un punto de acuerdo para que el Congreso formule un extrañamiento al Gobierno de Estados Unidos por la muerte de los 17 connacionales.

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Manuel Huerta propone investigaciones independientes por muerte de 17 mexicanos bajo custodia del ICE. (Foto: especial)

La propuesta plantea que cada caso sea investigado de manera pronta, independiente e imparcial, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, además de garantizar la participación de las familias de las víctimas y de las representaciones consulares mexicanas durante las indagatorias.

Gobierno mexicano mantiene ruta diplomática y jurídica

El pronunciamiento aprobado por la Comisión Permanente se suma a las acciones anunciadas por el Gobierno de México para atender el caso.

Entre ellas se encuentran las gestiones diplomáticas y jurídicas ante autoridades estadounidenses para esclarecer las muertes de los connacionales, así como el seguimiento a las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de protección consular.

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Con este acuerdo, el Congreso reiteró su llamado a que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes, se garantice el acceso a la asistencia consular y se eviten nuevas tragedias que involucren a ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense.