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Raúl Jiménez sorprende en redes al portar la camiseta de Harry Kane durante su descanso

El delantero mexicano generó diversas reacciones en redes tras aparecer con el jersey de la selección que eliminó a México

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Jiménez mostró su apoyo a Inglaterra. REUTERS/Raquel Cunha
Jiménez mostró su apoyo a Inglaterra. REUTERS/Raquel Cunha

Antes de incorporarse al Wolverhampton Wanderers para iniciar su segunda etapa con el club y afrontar el reto de buscar el ascenso a la Premier League, Raúl Jiménez disfruta de unos días de descanso tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

En medio de sus vacaciones, el delantero mexicano volvió a captar la atención de los aficionados al compartir una imagen en redes sociales que rápidamente se hizo viral, al mostrar un recuerdo muy especial que le dejó la justa mundialista.

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Raúl Jiménez presumió la camiseta de Harry Kane previo al duelo de Inglaterra vs Argentina

Las publicaciones de Raúl Jiménez en sus redes sociales no pasaron desapercibidas entre los seguidores del futbol.

Durante su periodo vacacional y acompañado de su esposa, el atacante apareció portando la camiseta de la Selección de Inglaterra con el número 9 y el nombre de Harry Kane, un detalle que llamó la atención por el significado que tiene después del Mundial 2026.

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Raúl aprovechó para tomar unos días libres con su esposa. @raulalonsojimenez9
Raúl aprovechó para tomar unos días libres con su esposa. @raulalonsojimenez9

La playera corresponde al intercambio que ambos delanteros realizaron tras el partido de los octavos de final entre México e Inglaterra.

Como suele ocurrir en encuentros de alta relevancia internacional, varios futbolistas aprovecharon el silbatazo final para intercambiar camisetas como muestra de respeto, y Jiménez decidió conservar la del capitán inglés.

La imagen rápidamente generó reacciones entre aficionados previo al duelo que sostuvo Inglaterra vs Argentina en la semifinal del Mundial.

En redes destacaron el reconocimiento que tuvo el mexicano al apoyar a la selección que eliminó a México del Mundial, pero que al mismo tiempo es la camiseta del país dónde Jiménez ha construido casi toda su carrera futbolística.

Mientras que el jersey perteneciente a Harry Kane, adquiere más valor pues construyó gran parte de su carrera con el Tottenham Hotspur a la par que, Raúl Jiménez se consolidó como uno de los delanteros mexicanos más exitosos en Inglaterra gracias a sus actuaciones con el Wolverhampton Wanderers y posteriormente con el Fulham.

Ambos jugadores fueron protagonistas en sus equipos de Inglaterra. REUTERS/Raquel Cunha
Ambos jugadores fueron protagonistas en sus equipos de Inglaterra. REUTERS/Raquel Cunha

Jiménez volverá al Wolverhampton para escribir un nuevo capítulo en su carrera

Además del recuerdo que dejó el Mundial 2026, Raúl Jiménez se prepara para afrontar un nuevo reto en el futbol inglés. El delantero mexicano regresará al Wolverhampton Wanderers, club donde vivió la etapa más exitosa de su trayectoria en Europa y con el que ahora intentará colaborar para conseguir el regreso a la Premier League.

Tras finalizar su vínculo con el Fulham, el atacante iniciará su segunda etapa con los Wolves, un equipo que conoce a la perfección y donde se ganó el reconocimiento de la afición gracias a sus goles y actuaciones.

Durante su primer ciclo, Jiménez fue pieza clave en el crecimiento del club, contribuyó a clasificaciones a competiciones europeas y se consolidó como uno de los futbolistas mexicanos más destacados que han jugado en Inglaterra.

El escenario será diferente al que dejó años atrás, ya que el Wolverhampton disputará la Championship en la temporada 2026-27 con el objetivo de conseguir el ascenso inmediato.

En ese contexto, la experiencia del delantero mexicano será uno de los principales argumentos del equipo para pelear por el regreso a la máxima categoría del futbol inglés.

Mientras tanto, Jiménez aprovecha sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse a la pretemporada, llevando consigo uno de los recuerdos más especiales de la Copa del Mundo 2026: la camiseta que intercambió con Harry Kane tras el duelo entre México e Inglaterra.

Después, el atacante mexicano dejará atrás las vacaciones para enfocarse en una nueva etapa con el Wolverhampton Wanderers, donde buscará escribir otro capítulo exitoso en una institución que marcó su carrera profesional.

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