Cruz Azul: estos son todos los estadios en los que ha estado desde que salió del Azteca

Desde que La Máquina se alejó del Coloso de Santa Úrsula, el club ha alternado su localía en distintos recintos y ahora llega al Corregidora para mantener la racha de campeonatos. REUTERS/Eloisa Sanchez

En pleno inicio del Apertura 2026, Cruz Azul atraviesa una etapa de movilidad y cambios forzados de sede en la Liga MX.

Desde que dejó el Estadio Azteca al cierre de 2023, el club ha enfrentado una serie de mudanzas motivadas por remodelaciones, acuerdos comerciales y la falta de un recinto propio adecuado, a pesar de haber conseguido logros relevantes en este periodo.

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Cruz Azul inicia el Apertura 2026 con cambios forzados de sede en la Liga MX tras dejar el Estadio Azteca al cierre de 2023. REUTERS/Eloisa Sanchez

En sólo dos años, la institución ha jugado de local en cinco estadios distintos, mientras su afición se adapta a nuevas rutas y escenarios. Este ciclo de mudanzas se ha dado incluso en medio de títulos, como el campeonato de Liga MX en el Clausura 2026 y la Concachampions 2025.

Estadio Ciudad de los Deportes: el primer destino después del Azteca

El primer cambio llevó a La Máquina al Estadio Ciudad de los Deportes durante 2024. El club alternó partidos en este recinto y en el Coloso de Santa Úrsula, de acuerdo con la disponibilidad. Aunque la dirigencia intentó comprar la sede, la negociación no prosperó.

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El equipo mantuvo su base de aficionados en la capital.

En 2024 , disputó partidos de fase regular y Liguilla en la Benito Juárez .

La etapa terminó a finales de ese año, cuando se anunció un nuevo cambio.

Cruz Azul se mudó al Estadio Ciudad de los Deportes en 2024 y alternó partidos con el Azteca según la disponibilidad del inmueble. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, el ciclo en la Ciudad de México concluyó con la necesidad de buscar una cancha que cumpliera con los estándares de la Primer División.

Olímpico Universitario y el salto a Puebla, con títulos de por medio

En 2025, Cruz Azul se mudó al Estadio Olímpico Universitario, donde mantuvo una racha invicta de 26 partidos como local y conquistó la Concachampions. La regularidad en CU se sostuvo hasta diciembre de 2025.

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La estancia en Ciudad Universitaria ofreció estabilidad durante dos torneos.

En 2026 , el equipo migró al Estadio Cuauhtémoc en Puebla .

El club fue campeón de Liga MX en el Clausura 2026, sumando su décima estrella tras vencer a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

En 2025, Cruz Azul se instaló en el Estadio Olímpico Universitario, conquistando la Concachampions 2025 y recientemente, como visitante, el Clausura 2026. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)

Así, el título se sumó al logro continental, marcando un ciclo exitoso pese a las mudanzas.

El Estadio Corregidora: solución ante la emergencia del Apertura 2026

El inicio del Apertura 2026 encontró a Cruz Azul sin un estadio habilitado en la capital.

La Liga MX rechazó el uso del Ciudad de los Deportes por el estado de la cancha.

El club encontró solucionó con el Estadio Corregidora en Querétaro para el partido ante Puebla .

La directiva y la liga trabajan en un plan para rehabilitar la cancha y volver a la capital.

Cruz Azul usaeá el Estadio Corregidora de Querétaro ante Puebla mientras la directiva trabaja en volver a la capital. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul sigue en busca de estabilidad y mantiene la promesa de avanzar en la construcción de un estadio propio. Sin embargo, ha demostrado capacidad de sumar títulos en medio de la itinerancia.

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