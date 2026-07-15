Morenista propone “Ley Anti Pedro Sola” para endurecer las consecuencias del maltrato animal

Una infografía de Infobae ilustra la cronología de la polémica de Pedro Sola sobre los "perrhijos", las reacciones en redes y el debate sobre el activismo digital frente a la acción real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada Elizabeth Mateos, de Morena, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para endurecer las consecuencias por maltrato animal. La propuesta fija penas de entre uno y cuatro años de prisión, más una multa de 100 a 300 días, para quien difunda por cualquier medio —incluidas redes sociales y plataformas digitales— mensajes que promuevan, justifiquen o exalten la crueldad contra los animales.

El detonante fue el reciente episodio viral: el conductor Pedro Sola expresó su rechazo a los perros en espacios pet friendly y afirmó que le daban “ganas de aventar un trozo de carne envenenada” a los animales y de “darles un balazo” a sus dueños.

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La exposición de motivos de la iniciativa también señala a Patricia Chapoy por respaldar esas opiniones durante la misma transmisión, lo que amplificó la indignación de organizaciones protectoras, especialistas y usuarios en redes.

Penas más severas también para las agresiones directas

De aprobarse la ley, las penas contra el maltrato anima aumentarían considerablemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma va más allá de los discursos. Se plantea elevar los castigos para quienes causen lesiones a una mascota, con penas de hasta ocho años de prisión, y para quienes provoquen su muerte, con condenas de hasta 15 años.

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Ese doble eje —sancionar tanto la apología como la agresión física— es el núcleo de la propuesta: tratar al animal como un ser sintiente cuya protección merece respuesta penal en ambos planos, el discursivo y el material.

Desde la tribuna, la diputada cerró su intervención con una alusión directa al caso que motivó la iniciativa: “Dicen que Pedro que ladra no muerde, yo prefiero que nunca tengamos que averiguarlo, por eso hoy legislamos para prevenir la crueldad antes de que se convierta en tragedia, ni un lomito más”.

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Qué sigue en el proceso legislativo

La propuesta aún no tiene fecha de votación. La iniciativa seguirá su ruta en el Congreso local, donde las comisiones correspondientes la analizarán antes de que llegue a discusión en el Pleno.

El resultado dependerá de ese proceso de dictamen. Por ahora, la reforma existe como propuesta formal dentro de la agenda legislativa de la capital.

Por qué la reforma apunta especialmente a figuras con influencia pública

Pedro Sola en la mira: sus comentarios han sido calificados como apología del delito (RS)

La legisladora sostiene que las declaraciones de personas con amplio alcance pueden moldear la percepción social y contribuir a normalizar la violencia contra los animales.

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Bajo esa premisa, la iniciativa contempla que la pena base se incremente hasta en una mitad en tres supuestos: cuando el responsable sea una persona con notoriedad pública, liderazgo social o capacidad de influencia masiva; cuando el mensaje esté dirigido a menores de edad; y cuando la difusión genere beneficios económicos.

Sola ofreció una disculpa pública tras la controversia y reconoció que sus comentarios fueron desafortunados. La propuesta legislativa, no obstante, parte de que el efecto social de ese tipo de mensajes exige una respuesta legal, independientemente de la rectificación posterior.

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Las consecuencias comerciales para Pedro Sola y Venteando

Desde la viralización del caso, diversas marcas se han deslindado de Ventaneando. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La permanencia de Pedro Sola en Ventaneando mantiene la presión sobre TV Azteca porque la indignación por sus comentarios sobre perros ya pasó de las redes sociales al terreno comercial, legal y político, con patrocinadores que se retiraron, una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y exigencias públicas para que el conductor salga del programa o para que la emisión deje de transmitirse.

El golpe económico ya alcanzó a la producción: cuatro marcas retiraron su pauta publicitaria el lunes 14 de julio, una semana después de la emisión en la que Sola dijo que le daban ganas de aventar “un trozo de carne envenenada” a perros en restaurantes y centros comerciales. Panditas, Trident, Halls y Clorets difundieron un comunicado conjunto para deslindarse de esas expresiones y reprobar “cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales”.

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En redes sociales, usuarios piden una reestructuración del programa y sostienen que una disculpa pública no basta frente a dichos que consideran una incitación al maltrato animal.