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Dalílah Polanco revela a quién apoyará en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

La finalista de La Casa de los Famosos también compartió sus consejos para los próximos habitantes

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Dalílah revela a quién apoyará en la nueva temporada de La Casa de los Famosos (La Casa de los Famosos México)
Dalílah revela a quién apoyará en la nueva temporada de La Casa de los Famosos (La Casa de los Famosos México)

La exparticipante y finalista de la última temporada de La Casa de los Famosos México, Dalílah Polanco, dio a conocer a quién apoyará en esta nueva temporada.

Tras ser cuestionada por los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos, Dalílah compartió que a pesar de que aún no revelan a todos, por el momento tiene claro a quién apoyar.

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Dalílah Polanco aseguró que apoyará a Cynthia Klitbo, por la amistad que tiene con ella.

“Por amistad y porque es mujer como yo, la conozco y la admiro, nos tenemos un cariño importante, a la Klitbo”, aseguró Polanco.

Sin embargo mencionó que no puede compartir una opinión más concisa hasta que todos los habitantes sean revelados.

¿Qué consejos les da a los próximos habitantes?

Tras haber llegado a la final, Dalílah Polanco, compartió sus recomendaciones para los siguientes habitantes.

Les compartió que la paciencia y la tranquilad es su mejor arma dentro de la casa.

“Paciencia, paz, tranquilidad, pero ahorita ya no les podemos dar más consejos porque ya van a estar bien encerrados”, señaló Dalílah.

¿Qué le dejó La Casa de los Famosos?

La actriz mencionó que el proyecto le trajo muchas bendiciones y una comunidad a la cuál aprecia mucho.

“Ay, un montón de bendiciones, un fandom maravilloso que es mi superpoder hoy y espero que siempre”, aseguró.

La actriz logró el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Instagram: @polancodalilah)
La actriz logró el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Instagram: @polancodalilah)

Su relación con sus compañeros de La Casa de los Famosos

Dalílah Polanco mencionó que se lleva bien con todos su compañeros, esto tras ser cuestionada por quiénes son sus “amigos”.

“Claro, el día de hoy hemos tenido un contacto maravilloso, nos hemos escrito todo el día”, comentó Dalilah.

Aseguró que mantenía una relación más cercana e intima con los compañeros con quien compartió habitación.

“Por supuesto Elaine, Mariana Botas, Shiky, Guana, Facundo, Ninel, bueno, que son los que estuve conviniendo en el cuarto, son ellos”, señaló la finalista.

¿Cómo fue el paso de Dalilah en La Casa de los Famosos?

Dalílah Polanco destacó como una de las figuras más relevantes en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde alcanzó el segundo lugar, consolidando su presencia dentro del reality y sumando una base sólida de seguidores.

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Durante la temporada, Polanco se caracterizó por su sinceridad en las estrategias de nominación y su habilidad para crear alianzas dentro de la casa.

Mostró empatía ante los conflictos, interviniendo en momentos de tensión para mediar o tranquilizar a sus compañeros, lo que le valió reconocimiento tanto del público como de los propios habitantes.

Dalílah Polanco
Dalilah Polanco destacó como una de las figuras más relevantes en la tercera temporada. (La Casa de los Famosos México)

Entre sus momentos más recordados se encuentran las conversaciones profundas con otros concursantes sobre temas personales y profesionales, donde compartió anécdotas de su carrera artística y experiencias de vida.

También se destaco por su sentido del humor en todas las dinámicas de la casa, generando momentos de alivio durante momentos sumamente competitivos.

Además de dejar un momento que pasará a la historia del reality, su caída durante una dinámica, Polanco sufrió un percance que la obligo a portar una férula.

Durante el juego por el robo de la salvación, la actriz sufrió una caída tras perder el equilibrio, Dalílah fue diagnosticada con un esguince, sin embargo continúo su participación hasta la final.

Dalilah Polanco portó una férula tras su caída. Crédito: X - VIX

La trayectoria de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México es recordada por su capacidad para equilibrar el juego, su liderazgo nato y su habilidad para conectar con el público.

Su legado en el reality se baso en la construcción de relaciones auténticas con sus compañeros de cuarto, generando una amistad que perdura hasta la fecha.

Además de la creación de una comunidad solidad, lo que le permitió posicionarse como una de las figuras más queridas del programa.

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