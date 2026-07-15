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América confirma el tiempo de recuperación de Alejandro Zendejas tras su participación en el Mundial 2026

El mexicano naturalizado estadounidense regresó a los entrenamientos con molestias después de la concentración mundialista

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Zendejas fue convocado al Mundial 2026 con Estados Unidos pero no jugó ningún minuto (REUTERS)
Zendejas fue convocado al Mundial 2026 con Estados Unidos pero no jugó ningún minuto (REUTERS)

El Club América informó este 15 de julio que Alejandro Zendejas se sometió a una limpieza articular en la rodilla derecha tras su participación en el Mundial 2026, torneo en el que solamente disputó 22 minutos con la Selección de Estados Unidos. El procedimiento se realizó en la Ciudad de México y, de acuerdo con el comunicado oficial, la intervención resultó exitosa.

La directiva azulcrema detalló que el tiempo de recuperación del mediocampista dependerá de su evolución en los próximos días. Zendejas regresó a los entrenamientos con molestias después de la concentración mundialista, situación que llevó al cuerpo médico a decidir la intervención quirúrgica.

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La directiva azulcrema detalló que el tiempo de recuperación del mediocampista dependerá de su evolución en los próximos días (Captura de pantalla)
La directiva azulcrema detalló que el tiempo de recuperación del mediocampista dependerá de su evolución en los próximos días (Captura de pantalla)
“Parte médico. El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución"

Participación secundaria de Alejandro Zendejas en el Mundial 2026

El futbolista mexicoamericano de 28 años de edad puede agregar a su carrera la experiencia de haber jugado en una Copa Mundial de la FIFA, tras integrar la lista de los 26 convocados por Mauricio Pochettino. Sin embargo, su aporte en el torneo fue limitado, ya que ocupó un rol secundario con la selección de las barras y las estrellas.

Zendejas acumuló únicamente 22 minutos de juego con el equipo de Estados Unidos durante la competencia, al ingresar desde el banquillo al minuto 76 en el partido del Grupo D ante Turquía. En ese encuentro, los estadounidenses sufrieron una derrota por 3-2 y el futbolista no logró inclinar la balanza a favor de su equipo.

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Jun 6, 2026; Santa Ana, California, USA; United States men's national team forward Alejandro Zendejas arrives for the 2026 FIFA World Cup at John Wayne Airport. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Jun 6, 2026; Santa Ana, California, USA; United States men's national team forward Alejandro Zendejas arrives for the 2026 FIFA World Cup at John Wayne Airport. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Para ese compromiso ante los otomanos, la selección estadounidense ya tenía asegurada su clasificación a los Dieciseisavos de Final y mantenía el primer lugar de su grupo. Esta situación llevó a Pochettino a dar oportunidad a varios suplentes y reservar a sus titulares, lo que permitió al jugador de las Águilas debutar en el certamen mundialista.

Números de Zendejas

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