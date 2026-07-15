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Elsa Aguirre y Pedro Infante en ‘Cuidado con el amor’: así luce ahora la casa en CDMX donde grabaron la película

La famosa película del Cine de Oro contó con la participación de otros aclamados actores como Eulalio González, Emma Roldán y Fanny Schiller

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La famosa película del Cine de Oro contó con la participación de otros aclamados actores como Eulalio González, Emma Roldán y Fanny Schiller. Crédito: TikTok/@capitancruz_

Elsa Aguirre, actriz originaria de Chihuahua y una de las últimas leyendas de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 95 años. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su muerte este miércoles 15 de julio. Con un debut cinematográfico en 1946, Aguirre desarrolló una carrera de más de ocho décadas que la posicionó entre las figuras más destacadas del cine nacional.

Pedro Infante y Elsa Aguirre compartieron créditos en varias producciones emblemáticas, entre ellas “Cuidado con el amor”, película que se mantiene vigente no solo por sus actuaciones sino también por sus locaciones en la Ciudad de México.

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Uno de los escenarios más recordados es la llamada casa del medallón, situada en San Ángel, una de las zonas más exclusivas de la capital. Este inmueble, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, conserva gran parte de su aspecto original y forma parte del patrimonio fílmico de la ciudad.

Diversas escenas también se grabaron en la misma colonia, que hoy se considera uno de los lugares residenciales más cotizados del sur de la ciudad, con casas de alto valor y residentes destacados del ámbito artístico, como Silvia Pinal, además de figuras de generaciones recientes del cine, teatro y televisión.

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Así luce actualmente la famosa casa de CDMX donde Pedro Infante y Elsa Aguirre grabaron ‘Cuidado con el amor’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Así luce actualmente la famosa casa de CDMX donde Pedro Infante y Elsa Aguirre grabaron ‘Cuidado con el amor’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

‘Cuidado con el amor’: la cinta del Cine de Oro que unió a Pedro Infante y Elsa Aguirre

Cuidado con el amor es una película mexicana de 1954 protagonizada por el icónico Pedro Infante. En esta comedia romántica, Infante interpreta a Salvador Allende, un hombre que se encuentra accidentalmente con Ana María, interpretada por Elsa Aguirre, y se enamora profundamente de ella. La trama gira en torno a los malentendidos y enredos cómicos que se producen mientras él intenta conquistar a ella, enfrentándose a varios obstáculos y rivales en el camino.

La película, dirigida por Miguel Zacarías, también cuenta con las actuaciones de Arturo Soto Rangel, Armando Arriola y Guillermo Portillo Acosta, quienes aportan toques de humor y drama a la historia. La química entre Pedro Infante y Elsa Aguirre es uno de los puntos fuertes de la película, y su carisma se refleja en las audiencias que llenaron las salas de cine.

Elsa Aguirre y Pedro Infante
(Foto: Twitter/@cine_mexicano)

“Cuidado con el amor” fue un éxito rotundo en taquilla, consolidando aún más la popularidad de Pedro Infante, una de las figuras más queridas del cine mexicano. La película sigue siendo un clásico del cine de oro de México, apreciada tanto por su entretenida trama como por las destacadas actuaciones de su elenco. La combinación de romance, comedia y música aseguró su lugar en la historia del cine mexicano.

Elsa Aguirre falleció a los 95 años por causas naturales en Cuernavaca

La muerte de Elsa Aguirre el 15 de julio de 2026 en su casa de CuernavacaMorelos, marcó el final de una era para el cine mexicano. La actriz, figura central de la llamada Época de Oro, tenía 95 años y de acuerdo con los primeros reportes de periodistas como Gustavo Adolfo Infante, su fallecimiento ocurrió por causas naturales asociadas a su avanzada edad. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la noticia, aunque ni la familia ni la organización difundieron un diagnóstico médico específico.

En los últimos años de su vida, Aguirre mantuvo una buena salud general y siguió un estilo de vida vegetariano. En una de sus últimas entrevistas para el programa Ventaneando, reveló que utilizaba oxígeno de manera ocasional con puntas nasales y recurría a soporte vital básico, incluyendo maniobras para mantener la vía aérea abierta y asistencia respiratoria en emergencias. La actriz residía en Cuernavaca, donde pasó sus últimos días rodeada de tranquilidad.

Últimos homenajes y repercusión en la industria

Ilustración de Elsa Aguirre en tres edades, con cabello oscuro, ondulado y canoso, rodeada de cintas de celuloide, cámaras de cine y flores rosadas.
Una ilustración poética muestra a Elsa Aguirre en tres momentos de su vida, con cintas de celuloide y flores que simbolizan su legado en la época dorada del cine mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su muerte, diversas instituciones y figuras del espectáculo recordaron la trayectoria de Elsa Aguirre. La Asociación Nacional de Intérpretes lamentó su fallecimiento y destacó su contribución a la cultura mexicana. Medios nacionales e internacionales retomaron la noticia, subrayando la longevidad y la vigencia de su carrera.

La ausencia de un diagnóstico clínico específico sobre la causa de muerte generó especulación en redes sociales, pero tanto la familia como la asociación decidieron mantener la privacidad sobre los detalles médicos. La versión predominante, confirmada por periodistas y allegados, apunta a causas naturales relacionadas con la edad avanzada.

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