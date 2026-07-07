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Tras no representar a México, ¿cuántos minutos jugó Alejandro Zendejas con Estados Unidos en el Mundial 2026?

El atacante del América vivió su primera Copa del Mundo defendiendo la camiseta estadounidense

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La participación del último futbolista mexicano que seguía con vida en el Mundial 2026 llegó a su fin este lunes.

Alejandro Zendejas, atacante del Club América y seleccionado de Estados Unidos, quedó eliminado luego de la derrota 4-1 ante Bélgica en los octavos de final.

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El jugador nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro y no fue utilizado por Mauricio Pochettino, a pesar de que el conjunto estadounidense estuvo abajo en el marcador desde los primeros minutos.

Solo jugó 13 minutos en todo el Mundial 2026

(Kirby Lee-Imagn Images)
(Kirby Lee-Imagn Images)

El balance de Alejandro Zendejas en su primera Copa del Mundo fue muy discreto. A lo largo de cinco partidos, apenas disputó 13 minutos, todos ellos en el encuentro frente a Turquía, durante la fase de grupos.

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Ese fue el único partido en el que vio acción, ya que ante Paraguay, Australia, Bélgica y el resto de compromisos permaneció en la banca sin recibir oportunidades.

El mexicano que eligió representar a Estados Unidos

(Alexander Ortiz / Infobae México)
(Alexander Ortiz / Infobae México)

Aunque nació en México, Zendejas decidió representar a Estados Unidos a nivel absoluto, después de haber formado parte de procesos con la Selección Mexicana y disputar algunos partidos amistosos.

Tras no entrar en la lista final rumbo al Mundial de Qatar 2022, el futbolista tomó la decisión de defender a las Barras y las Estrellas, selección con la que disputó la Copa del Mundo 2026.

Tras su eliminación en el Mundial 2026, Alejandro reportará con el América para integrarse a la pretemporada de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas debutarán en el torneo el próximo 18 de julio, apenas un día antes de que concluya la justa mundialista, por lo que el atacante buscará dejar atrás su discreta participación con Estados Unidos y enfocarse en recuperar protagonismo con el conjunto azulcrema bajo el mando de Guillermo Almada.

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