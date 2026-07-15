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“El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos, confirma la FGR

Mauro Alberto N es un piloto miembro de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y fue enviado a Estados Unidos por parte de la SSPC sin ser investigado en México

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"El Jando", aviador clave del Cártel de Sinaloa, fue detenido en un operativo militar en Jesús María, Sinaloa; su captura podría aportar información sobre el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada. (SSPC/Gobierno de México)
La Fiscalía General de la República confirmó que El Jando, de Los Chapitos, fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU. (SSPC/Gobierno de México)

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, por medio de un comunicado, la identidad del misterioso piloto que llevó a Ismael El Mayo Zambada García a Estados Unidos, junto a Joaquín Guzmán López, el 25 de julio del 2024.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia encabezada por Ernestina Godoy, Mauro Alberto N, alias El Jando, piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, y miembro de la facción de Los Menores, también conocidos como Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, fue el piloto que llevó a los narcotraficantes a Estados Unidos.

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En el comunicado se recuerda que e 8 de febrero de 2025, en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo se trasladaban en un vehículo blindado, agredieron a personal del Ejército y de la Guardia Nacional, fue detenido El Jando, identificado como Mauro Alberto N o Alejandro N. En dicha acción, murió un elemento del Ejército y cinco más resultaron heridos.

Tras ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República, El Jando se identifico con otro nombre. Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía, establecieron su verdadera identidad.

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El Jando fue vinculado a proceso por diversos delitos y fue identificado como un miembro del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa con un alto nivel en dicha organización, con riesgo para la seguridad nacional.

El Jando, Los Chapitos
Mauro 'N', operador clave de Los Chapitos, fue detenido en 2025 y llevado a EEUU ese mismo año. (SSPC)

En su momento, Mauro Alberto N, El Jando, fue interrogado sobre su participación en el Cártel de Sinaloa, sin embargo, negó su participación en esa organización delictiva.

En agosto de 2025 fue entregado con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

El pasado mes de junio de 2026, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, y su equipo, encontraron en las carpetas indicios en coincidencias de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de junio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N”, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos.

“Cabe destacar que su entrega no extingue las investigaciones. La FGR conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países”, concluye el comunicado.

Sheinbaum dice que la FGR deberá dar más información sobre el caso

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la Fiscalía debía aclarar el tema de El Jando.

El avión en el que fue llevado El Mayo a EEUU se encuentra en un museo de ese país. REUTERS/Paul Ratje
El avión en el que fue llevado El Mayo a EEUU se encuentra en un museo de ese país. REUTERS/Paul Ratje

Señaló que la entrega de los delincuentes a Estados Unidos, en la tanda en la que se entregó a El Jando, por parte del Consejo Nacional de Seguridad, se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, y que en las reuniones, participó directamente el Gabinete de Seguridad, y que ella no había participado en esas reuniones.

“Ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo, de lo que podían respresentar por estar en México, la decisión que toma el consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad del país”, dijo Sheinbaum.

La presidenta dijo que la Fiscalía será la encargada de dar más información sobre el caso, específicamente, en el tema de El Jando.

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