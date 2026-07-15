Gobierno de México anuncia creación de registro nacional para proteger a infancias y adolescencias en orfandad por feminicidio

(Presidencia)

El Gobierno de México anunció la creación de un registro nacional para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, durante la mañanera del pueblo celebrada este 15 de julio en Palacio Nacional

Esta noticia se dio a conocer por medio de Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, quien aseguró que la iniciativa forma parte de una serie de acciones enfocadas en garantizar los derechos y la protección integral de las infancias que pierden a sus madres por este delito.

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La funcionaria detalló que la nueva norma aborda aspectos como: acceso a la verdad, la justicia, atención médica y psicológica de urgencia y asistencia jurídica gratuita. Además, toma en cuenta la atención integral de los menores que quedan huérfanos, así como la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción para comunidades indígenas.

“Las entidades federativas responsables deben de atender el bienestar integral de las víctimas indirectas, con énfasis en las hijas e hijos de las víctimas”, señaló, resaltando la importancia de una reparación del daño que sea transformadora, adecuada, efectiva y proporcional.

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Registro nacional y protección integral para orfandad por feminicidio

Este instrumento servirá para identificar cuántos menores atraviesan esta situación y en qué lugares se encuentran, con el propósito de brindarles protección y acompañamiento efectivo de parte del Estado. Asimismo, se está revisando y actualizando el protocolo de atención especializado para asegurar certeza jurídica y apoyo a quienes han sobrevivido a la violencia.

La reparación integral del daño es otro pilar del proyecto. La ley contempla que esta propuesta sea transformadora, adecuada, rápida y proporcional, atendiendo de forma prioritaria a las víctimas indirectas. Cada demarcación estará obligada a responder por el bienestar de los infantes en orfandad, además de asegurar servicios de traducción para comunidades indígenas y acompañamiento permanente durante todo el proceso judicial y administrativo.

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Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO

Articulación institucional a favor de las infancias

Por otro lado, autoridades federales articulará las políticas públicas a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, instancia que reúne a la presidencia, gobernadores, fiscalías y autoridades de igualdad de género. El objetivo es que todos los estados homologuen el tipo penal de feminicidio y cuenten con estructuras normativas e institucionales para prevenir y atender estos delitos.

La estrategia incluye campañas de concientización, actualización de registros nacionales y el fortalecimiento de una red de servicios: más de mil centros libres, ochenta y cinco centros de justicia, casi cien espacios de refugio, la línea 079 y una red nacional de abogadas para acompañar a las familias. Todas estas acciones buscan garantizar protección, acceso a la verdad y reparación para las personas afectadas directas e indirectas del feminicidio en México.

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Iniciativa en el Congreso busca proteger a niños huérfanos tras asesinato de sus madres

La diputada Valeria Cruz Flores propuso una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para garantizar atención psicológica y apoyos sociales a menores que quedan huérfanos tras el feminicidio de sus madres. La iniciativa busca modificar y adicionar artículos para que las autoridades activen mecanismos de atención integral, priorizando el acceso a servicios de salud física y mental, el acompañamiento durante el proceso de recuperación y la incorporación a programas de apoyo educativo y social.

Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, destacó la importancia de acompañar a la niñez y adolescencia en la reconstrucción de su futuro, señalando que “cuando una niña, niño o adolescente enfrente esta difícil situación, que las autoridades puedan activar mecanismos de atención integral que permitan proteger sus derechos y acompañarlos en su proceso de recuperación y desarrollo”. La propuesta recibió respaldo de diferentes grupos parlamentarios y fue turnada para su análisis a las comisiones correspondientes.

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La capital del país se encuentra entre las entidades con mayor número de feminicidios en el país, lo que incrementa la urgencia de implementar medidas específicas para atender a las infancias en situación de orfandad por este delito, protegiendo su bienestar y desarrollo integral.