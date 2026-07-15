Claudia Sheinbaum recibe a presidente de Panamá en Palacio Nacional para reunión bilateral

Claudia Sheinbaum recibe a presidente de Panamá en Palacio Nacional. | YouTube Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Raúl Mulino, presidente de Panamá, en Palacio Nacional para sostener una reunión bilateral con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial entre ambos países.

José Raúl Mulino llegó al recinto alrededor de las 10:00 horas, acompañado de su esposa, Maricel Cohen. Al término del encuentro, se prevé que ambos mandatarios encabecen una conferencia conjunta.

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Esta mañana, Sheinbaum Pardo adelantó que la conversación con el presidente panameño se centrará en asuntos económicos y en la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá.

“Hay varios temas que estamos interesados ambos en tratar, desde temas económicos, culturales y también un asunto que ellos están solicitando a todos los países del mundo de neutralidad del canal”, señala en su conferencia La Mañanera del Pueblo.

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Sobre este último punto, la mandataria afirmó que su gobierno está “totalmente de acuerdo”.

La visita de Mulino incluye reuniones con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el país, atraídas por sus ventajas logísticas y su plataforma de servicios para acceder a otros mercados de la región.

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La reunión ocurre mientras Panamá intensifica sus llamados internacionales para reafirmar el principio de neutralidad permanente del Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del mundo y eje del comercio marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico.

A esto se suma que el gobierno México busca fortalecer sus relaciones comerciales con distintos países, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, agudizadas tras la negativa de ese país a renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su formato actual.

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Comercio entre México y Panamá

En abril de 2026, México exportó a Panamá 121 millones de dólares e importó 4.21 millones de dóalres, con un saldo a favor de México de 117 millones de dólares.

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La principal venta de México a Panamá ese mes fue Turbojets, Turbopropulsores y otras Turbinas de Gas (24.8 millones de dólares), con origen en Querétaro (32.5 millones de dólares), Ciudad de México (24.6 millones de dólares) y Nuevo León (17.9 millones de dólares).

La principal compra de México a Panamá en abril de 2026 fue aceite de Palma y sus fracciones, incluso Refinado, pero sin Modificar Químicamente (1.35 millones de dólares).

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Los principales destinos de esas compras son Ciudad de México (US$2.78M), Querétaro (US$464k) y Estado de México (US$374k).

El 8 de julio pasado, Sheinbaum Pardo se reunió con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en el marco de la conmemoración por los 80 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

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Ambos acordaron modernizar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA), vigente desde hace aproximadamente 25 años.

Asimismo destacó el interés de empresas suizas por ampliar operaciones en sectores como el farmacéutico, financiero, tecnológico e industrial.

Planteó agilizar trámites para inversionistas en México y acordaron fortalecer la cooperación en educación, ciencia e innovación, y dar seguimiento con distintas secretarías.