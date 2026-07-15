Cómo fue la final del Mundial México 70: el día que Pelé conquistó el Estadio Azteca

(FIFA)

La final del Mundial 2026 está cada vez más cerca y, mientras el MetLife Stadium se prepara para recibir el partido por el título, vale la pena recordar una de las definiciones más emblemáticas de la historia.

El 21 de junio de 1970, el Coloso de Santa Úrsula fue escenario de una actuación que muchos consideran la mejor en una final mundialista.

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Brasil derrotó 4-1 a Italia frente a 107 mil 412 espectadores, coronando al llamado “Jogo Bonito” y convirtiéndose en la primera selección en ganar tres Copas del Mundo.

Brasil e Italia disputaban mucho más que un título

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La final de México 70 enfrentó por primera vez en una justa mundialista a dos selecciones campeonas del torneo. Además del campeonato, estaba en juego la posesión definitiva del trofeo Jules Rimet, que se entregaría al primer país en conquistar tres títulos mundiales.

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Brasil llegó como favorito tras un recorrido en el que promedió tres goles por partido gracias al talento de Gerson, Rivellino, Jairzinho, Pelé y Tostão, cinco futbolistas que normalmente ocupaban funciones similares en sus clubes, pero que el técnico Mario Zagallo logró conjuntar.

Italia avanzó a la final después de eliminar a México por 4-1 y superar a Alemania Federal por 4-3 en una histórica semifinal disputada apenas cuatro días antes del duelo definitivo.

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Hasta ese momento, el historial favorecía a Italia con tres victorias, una de Brasil y ningún empate.

El partido que inmortalizó al “Jogo Bonito”

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Brasil abrió el marcador al minuto 18 con un remate de cabeza de Pelé, quien superó a Tarcisio Burgnich tras un centro de Rivellino.

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Italia reaccionó al minuto 37 gracias a Roberto Boninsegna, quien aprovechó una serie de errores defensivos para igualar el encuentro antes del descanso.

En la segunda mitad, Brasil ofreció una exhibición que quedó para la historia de los Mundiales.

Gerson volvió a poner al frente a la Canarinha con un potente zurdazo al minuto 66. Cinco minutos después, Jairzinho amplió la ventaja tras una asistencia de Pelé.

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El broche de oro llegó al minuto 86 con una extraordinaria jugada colectiva que terminó con el histórico gol de Carlos Alberto, considerado por muchos como uno de los mejores tantos anotados en una final mundialista.

Con el 4-1, Brasil levantó su tercer campeonato del mundo y se quedó de forma definitiva con el trofeo Jules Rimet.

Las frases que dejó la final

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La actuación brasileña dejó declaraciones que pasaron a la historia.

El comentarista Malcolm Allison preguntó:

“¿Cómo se deletrea Pelé?”

A lo que Pat Crerand respondió:

“Fácil: D-I-O-S”.

Por su parte, Tostão recordó la emoción que vivió durante los últimos minutos del encuentro:

“Tras el tercer gol, la emoción me invadió. Empecé a llorar y no podía parar. Pensaba en todo lo que tuve que pasar para llegar a ese Mundial. Viajé por todo el mundo para operarme del ojo. Estuve muy cerca de que no me permitiesen ir, y casi no me convocan. Cuando me di cuenta de que íbamos a ser campeones mundiales, no pude parar de llorar”.

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El entrenador Mario Zagallo explicó la decisión de reunir a varias figuras ofensivas:

“Decían que era imposible alinear a cinco ‘dieces’. Yo pensé que era más imposible dejar fuera a Tostão, Jairzinho, Rivellino o Gerson. Sabía que no tendrían mucho tiempo para conjuntarse, pero sabía que tenían la inteligencia y calidad necesarias para adaptarse a diferentes funciones; y ganamos el Mundial”.

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Mientras que el defensor italiano Tarcisio Burgnich, encargado de marcar a Pelé, confesó:

“Me dije a mí mismo antes del encuentro: ‘Está hecho de carne y hueso como todos los demás’. Pero me equivoqué…”.

Los datos que marcaron la final de México 1970

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Jairzinho se convirtió en el primer futbolista en marcar en los seis partidos disputados por una selección campeona del mundo. Anotó siete goles con apenas 11 disparos.

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Brasil terminó el torneo con 19 goles, la segunda mayor cifra conseguida por un campeón mundial, únicamente por detrás de los 25 tantos anotados por Alemania Federal en 1954.

Además, el legendario gol de Carlos Alberto nació de una jugada colectiva en la que participaron prácticamente todos los jugadores brasileños. Antes del remate final, Clodoaldo dejó atrás a cuatro rivales con una serie de regates que quedaron inmortalizados en la historia del futbol.

La final también dejó una imagen curiosa fuera de la cancha. Tras el silbatazo final, miles de aficionados invadieron el césped del Estadio Azteca para celebrar con los campeones. Según recordó Tostão, regresó al vestidor únicamente en ropa interior, mientras que Pelé también perdió su camiseta, pantalón, medias, espinilleras y botas durante los festejos, aunque conservó un sombrero mexicano que recibió en plena celebración.