Captan en video presunta agresión contra un perro en Xochimilco; dueño busca fortalecer denuncia

La agresión ocurrió en la alcaldía Xochimilco y el material ha provocado cientos de reacciones en redes sociales.

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que un hombre presuntamente arroja un ladrillo contra un perro que permanecía recostado frente a una vivienda. La propietaria del animal llamada Ashley Rentería, informó que ya inició un procedimiento legal y solicita apoyo para obtener más información sobre el caso.

Un video difundido recientemente en redes sociales ha generado múltiples reacciones entre usuarios luego de mostrar un presunto acto de maltrato animal ocurrido en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Las imágenes, registradas por una cámara de videovigilancia, exhiben la secuencia de una agresión contra un perro que descansaba sobre la banqueta frente a un domicilio.

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De acuerdo con la información que acompaña la publicación, la dueña del can ya presentó una denuncia relacionada con los hechos y actualmente busca reunir mayores elementos que permitan robustecer el procedimiento legal. Hasta ahora, los señalamientos realizados contra el presunto responsable aparecen únicamente en los textos que acompañan la difusión del video, ya que el dueño del animal no aparece en las imágenes.

El propietario busca reunir más pruebas e información para fortalecer la denuncia por los hechos ocurridos en Xochimilco. (Captura de pantalla)

La grabación inicia mostrando a un perro de pelaje café claro con blanco acostado tranquilamente sobre la vía pública. En ningún momento se observa una conducta agresiva por parte del animal ni acciones que representen un riesgo para las personas que circulan por la zona.

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Instantes después aparece un hombre vestido con ropa blanca y una gorra, quien permanece algunos segundos junto al perro mientras se encuentra sobre una motocicleta de color verde. Durante ese lapso, el can continúa inmóvil frente a la vivienda.

(Captura de pantalla)

Video muestra el momento de la presunta agresión

Posteriormente, la grabación muestra que el individuo desciende de la motocicleta, toma un ladrillo que se encontraba en el lugar y lo lanza directamente hacia el perro.

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El objeto alcanza al animal, que únicamente responde con ladridos tras recibir el impacto. En las imágenes no se aprecia que el perro intente atacar al hombre, perseguirlo o cambiar de lugar antes o después de la agresión.

(Captura de pantalla)

Una vez realizada la acción, el sujeto vuelve a subir a la motocicleta y abandona el sitio, tal como quedó registrado por la cámara de seguridad instalada en el domicilio.

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Según la información difundida por la propietaria, el perro es ampliamente conocido por los vecinos del sector, ya que con frecuencia sale de su casa para convivir y jugar con la mascota de una vivienda cercana. Después de hacerlo, normalmente regresa a su hogar sin ocasionar problemas.

Dos personas adultas comparten un momento de convivencia alegre con cinco perros de distintas razas, que interactúan amigablemente en una ilustración de estilo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven sostiene que se trata de un animal dócil, tranquilo y de carácter noble, por lo que asegura que no tiene antecedentes de comportamiento agresivo hacia personas o mascotas. Asimismo, señala que la actitud observada en el video coincide con la conducta habitual del perro, pues incluso después de recibir el golpe permaneció sin responder violentamente contra quien presuntamente lo atacó.

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La difusión del material ha provocado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes han compartido la grabación y expresado su rechazo ante el presunto caso de maltrato animal. Al mismo tiempo, el propietario ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita identificar plenamente al responsable o aportar datos que puedan ser útiles para la investigación.

Hasta el momento, el video continúa siendo uno de los principales elementos con los que cuenta la parte denunciante para documentar los hechos ocurridos en la alcaldía Xochimilco. Las autoridades no han informado públicamente sobre el avance de la investigación ni sobre la posible identificación del hombre que aparece en la grabación, por lo que el caso permanece sujeto al desarrollo del procedimiento legal correspondiente.

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