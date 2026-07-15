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La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados

La producción del reality, cuyo estreno está programado para las próximas semanas, establece contratos individuales donde la cifra más alta asignada hasta ahora es de 320,000 pesos por semana

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La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)
La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)

En la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, los habitantes confirmados reciben sueldos semanales que varían según su reconocimiento y trayectoria, de acuerdo con una lista filtrada y lo visto en sus anteriores ediciones.

La producción del reality, cuyo estreno está programado para las próximas semanas, establece contratos individuales donde la cifra más alta asignada hasta ahora es para Cynthia Klitbo, quien cobraría 320,000 pesos por semana. La revelación de estos montos ha provocado comparaciones y especulaciones entre seguidores sobre quién es el mejor pagado de la edición 2026.

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Cynthia Klitbo encabeza la lista de salarios semanales

Según la filtración, Cynthia Klitbo es la participante con el contrato más alto de la temporada, con 320,000 pesos semanales. La actriz, con una amplia carrera en telenovelas mexicanas, se coloca así a la cabeza del grupo en cuanto a remuneración.

En la lista le sigue Aldo Rendón, quien habría negociado un ingreso de 200,000 pesos por semana. Rendón es reconocido por su presencia en la industria del entretenimiento y su participación en programas de moda y televisión.

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Karina Torres, creadora de contenido e influencer, figura con un salario de 140,000 pesos semanales. De acuerdo con la filtración, su contrato la posiciona como una de las personalidades digitales mejor pagadas en esta edición del reality.

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El cantante y actor Yahir, conocido por su paso por el concurso La Academia, recibiría 110,000 pesos por semana. Su cifra queda por debajo de la asignada a Klitbo, Rendón y Torres, pero lo coloca entre los sueldos destacados del elenco ya confirmado.

Participantes con sueldo pendiente de revelar

La producción de La Casa de los Famosos México ha confirmado otros nombres importantes para la cuarta temporada. Entre ellos, Ernesto LaguardiaXimena Herrera y Moisés Peñaloza. Sin embargo, los montos que habrían negociado para su participación no aparecen aún en las listas filtradas.

La negociación de los contratos depende de la experiencia y el nivel de reconocimiento de cada figura, así como del interés de la producción en asegurar su presencia para elevar la audiencia del programa.

En el caso de la argentina Flor Vigna, los reportes especulan que su salario sería similar al de figuras con perfil parecido en ediciones previas, situándose alrededor de 150,000 pesos semanales, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

Contratos individuales y criterios de selección

Los pagos semanales no son iguales para todos los concursantes. Los factores que determinan la cifra pactada incluyen la trayectoria profesional, la experiencia en televisión, la popularidad en redes sociales y el potencial de generar conversación o polémica dentro del programa.

La producción decide caso por caso los montos finales, lo que provoca que cada edición mantenga una amplia diferencia entre los salarios de los participantes. Este modelo de negociación busca garantizar la presencia de perfiles que puedan sostener el interés y la competencia a lo largo de la temporada.

Cantante Yahir de pie, sonriendo y sosteniendo un micrófono, viste traje rojo de cuero en un escenario con el logo "La Casa de los Famosos México" y luces coloridas.
Yahir posa de cuerpo completo con un micrófono en el escenario del programa "La Casa de los Famosos México" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparaciones con temporadas anteriores

Las cifras filtradas para la edición 2026 se suman a la tendencia observada en temporadas previas, donde los contratos varían significativamente. De acuerdo con la revista TVyNovelas, en la tercera temporada Ninel Conde fue la mejor pagada con 630,000 pesos semanales. Otros participantes como Aarón Mercury y Elaine Haro recibieron 140,000 pesos cada uno, mientras que Aldo De Nigris tenía un contrato de 70,000 pesos semanales.

Estos antecedentes permiten estimar que los salarios en la actual edición responden a un esquema similar, donde cada figura negocia directamente con la producción. Los montos filtrados para la cuarta temporada se ubican dentro del rango reportado en ciclos anteriores.

Expectativa por nuevos anuncios y transparencia de cifras

La lista de participantes de La Casa de los Famosos México 2026 aún no está cerrada. La producción ha informado que este martes se dará a conocer un nuevo integrante, lo que podría modificar el balance de salarios y la dinámica de competencia dentro de la casa.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado oficialmente los montos difundidos. Las cifras corresponden a filtraciones y estimaciones basadas en casos similares, por lo que podrían estar sujetas a cambios conforme se acerque el estreno y se conozcan las condiciones definitivas de cada contrato.

La expectativa de los seguidores permanece alta ante la posibilidad de nuevas revelaciones sobre los acuerdos económicos y los perfiles que participarán en la cuarta temporada del reality más visto de la televisión mexicana.

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