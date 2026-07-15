Explosivos lanzados desde drones y balaceras marcan un fin de semana mortal en Escuinapa, Sinaloa

Una cinta amarilla con la inscripción "CINTA NO PASE" bloquea un camino de tierra en el desierto de Baja California Sur durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen organizado ejecutó a un hombre, hirió a cinco personas y detonó artefactos explosivos desde drones en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, durante el fin de semana del 12 y 13 de julio de 2026, mientras fuerzas federales y estatales mantenían operativos activos en la zona.

Los hechos se produjeron de forma simultánea en distintos puntos de la cabecera municipal y evidenciaron que los grupos armados mantienen movilidad y capacidad de fuego en el norte del país.

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Escuinapa: tres días de ataques, drones y un muerto en la calle

El sábado 12 de julio, el joven Eduardo Javier, de 27 años, recibió heridas por esquirlas de un artefacto explosivo detonado sobre el Boulevard Morelos, en la cabecera municipal, mientras convivía con otras personas. Esa misma tarde del domingo, grupos de civiles armados se enfrentaron en la zona conocida como Las Torres de la CFE, cerca de la autopista Mazatlán-Tepic, lo que provocó la movilización inmediata de corporaciones de seguridad.

Minutos después del enfrentamiento, dos artefactos explosivos artesanales fueron lanzados desde drones sobre distintos puntos del centro de Escuinapa. El segundo cayó en el patio de una vivienda sobre la Calle Matamoros, entre las calles Francisco Villa y la Avenida de la Juventud, y dejó herido con esquirlas en una pierna a Juan Pablo, un menor de 13 años.

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Infografía ilustra la ola de violencia en Sinaloa en julio de 2026, con ataques de drones, explosivos y balaceras en varios municipios y seis asesinatos en Culiacán y Navolato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También durante el domingo, en la colonia Loma Bonita, una bala perdida alcanzó a Dolores, de 76 años, y le provocó una herida en el brazo. De manera extraoficial se reportaron al menos tres lesionados en total por los hechos del domingo, aunque solo uno solicitó atención médica en el Hospital General.

El lunes 13 de julio, la violencia se trasladó al corazón de la cabecera municipal. Sobre la Calle José María Morelos, entre las calles Centenario y Aquiles Serdán, hombres armados abrieron fuego contra Jesús Alejandro, de 25 años, quien se encontraba a las afueras de una tienda de abarrotes y quedó tendido en la banqueta.

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Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al joven al Hospital General, donde minutos después se confirmó su deceso. Durante el traslado, la ambulancia quedó en medio de una persecución a balazos que se prolongó hasta la Calle Francisco Pérez; la unidad no recibió impactos y el personal no resultó lesionado, según confirmó la Delegación de Cruz Roja Escuinapa.

La balacera frente a la casa del alcalde Víctor Díaz Simental

Ese mismo lunes, una persecución a balazos se desató sobre la Calle Gabriel Leyva, entre las calles 5 de Mayo y Francisco Pérez, frente al domicilio del alcalde Víctor Díaz Simental. El vehículo de una prima del presidente municipal recibió tres impactos de bala, y una mujer mayor de 70 años que caminaba por la calle sufrió lesiones por esquirlas en las piernas.

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Casquillos de bala se encuentran dispersos en el suelo oscuro, bajo una cinta amarilla de seguridad que indica "NO PASE". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Díaz Simental descartó que se hubiera tratado de un ataque directo contra su domicilio. “Iban persiguiendo a una persona y le tocó ser exactamente ahí”, declaró el alcalde, quien se encontraba en un evento de arborización en el Hospital General cuando fue notificado de los hechos.

Uno de los perseguidos se refugió en una lavandería cercana y otro avanzó varias cuadras hasta introducirse en la guardería del sistema DIF, donde se realizaba un campamento de verano. Ambos fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano, que acordonó la zona.

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El propio alcalde reconoció públicamente que la violencia no ha sido contenida a pesar de la presencia de fuerzas estatales y federales en el municipio. Esa admisión resume la paradoja que atraviesa Escuinapa: los operativos existen, pero los grupos armados siguen operando con libertad de movimiento en pleno centro urbano.

Operativos federales en Escuinapa, Concordia y Mazatlán

En respuesta a la escalada, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó acciones coordinadas entre el 10 y el 12 de julio en varios municipios de Sinaloa. En la colonia Francisco I. Madero de Escuinapa, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 10 personas y aseguraron 10 armas largas, 44 cargadores, 2,500 cartuchos, dos artefactos explosivos improvisados, ocho chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

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Militares del Ejército de México realizan un operativo de seguridad nocturno en una calle con vehículos blindados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un operativo separado también en Escuinapa, el Ejército Mexicano desmanteló tres campamentos clandestinos, detuvo a dos personas y aseguró tres armas largas, ocho cargadores, cartuchos de distintos calibres y dos chalecos tácticos. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

En Concordia, en el poblado Las Iguanas, el Ejército aseguró tres armas largas, 26 cargadores, 1,410 cartuchos, nueve chalecos tácticos y 18 placas balísticas. En Mazatlán, elementos de la Fiscalía General de la República y la SSPC catearon un inmueble donde incautaron dos armas largas, un arma corta, 15 cargadores, 5,492 cartuchos, dos casquillos, 20 artefactos explosivos y dos vehículos.

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La violencia en Culiacán, Navolato y Mazatlán completa el mapa del estado

Mientras Escuinapa concentraba la atención, el lunes se registraron cinco atentados adicionales en Culiacán y Navolato con un saldo de seis personas asesinadas, entre ellas una mujer ejecutada a balazos en la capital del estado. Esa cifra se suma a 48 mujeres asesinadas en Sinaloa en lo que va del año, según los datos disponibles al cierre de esta edición.

En Culiacán también se reportó que cuatro hermanos perdieron la vida en dos hechos distintos: dos de ellos mientras trabajaban en una llantera y otros dos, desaparecidos desde junio, fueron hallados sin vida en Mazatlán. Además, por la mañana en la capital un grupo armado estrelló un automóvil contra una vivienda y le prendió fuego.

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Un fin de semana mortal en Escuinapa, Sinaloa, está marcado por intensas balaceras y explosivos lanzados desde drones, con hombres armados en un entorno urbano destruido y una cinta de "No Pase" al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto de los hechos del fin de semana —ataques con drones, persecuciones en zonas habitadas, ejecuciones en plena vía pública y decomisos de arsenales con explosivos— dibuja un estado donde el crimen organizado mantiene presencia simultánea en al menos cuatro municipios. Los operativos del Gabinete de Seguridad generaron detenciones y aseguramientos cuantificables, pero no impidieron que la violencia continuara su curso en las mismas horas y en los mismos territorios donde se realizaban.