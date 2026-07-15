México

Registro de voz y huellas dactilares: las claves para descubrir que El Jando llevó a El Mayo Zambada a EEUU

La FGR dio a conocer este miércoles que El Jando fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a EEUU, donde autoridades de ese país los detuvieron en julio de 2024

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El Jando, El Mayo con ojos ocultos, avión, bandera de Estados Unidos ondulante y ondas de registro de voz.
El Jando y El Mayo se presentan con un avión, una bandera de Estados Unidos y líneas que simulan un registro de voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de varias especulaciones sobre quién era el piloto que hace dos años, en julio de 2024, había llevado a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, este martes la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de un comunicado, confirmó su identidad.

Como se había previsto por la información que se había difundido, Mauro Alberto N, alias El Jando, un piloto cercano a Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue el encargado de llevar a El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, para ser entregados a las autoridades de ese país.

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En el informe, la dependencia autónoma dio a conocer cuáles fueron las pistas que tomaron en cuenta para determinar que El Jando había sido el encargado de llevar a los narcotráficantes al país vecino del norte.

Según el comunicado, en junio de 2026, Ernestina Godoy Ramos, actual titular de la FGR y su equipo, encontraron en las carpetas indicios de coincidencias de voz y huellas dactilares de El Jando y el piloto que que trasladó a El Mayo y a Joaquín Guzmán el 25 de julio de 2024, desde Culiacán, Sinaloa, hasta Nuevo México, en Estados Unidos.

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Esas habrían sido las pistas que permitieron señalar al Jando como el piloto que trasladó a los delincuentes.

Sedena detuvo a Mauro 'N' en Jesús María.
El Jando fue detenido en 2025. |Crédito: SSPC | @foro_militar

Detención y entrega a EEUU

Además, en el comunicado se dio contexto del caso. Se señaló que el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaba en un vehículo blindado agredieron a personal del Ejército y de la Guardia Nacional, fue detenido Mauro Alberto N, o Alejando N, alias El Jando. En esa acción perdió la vida un elemento del Ejército mexicano y cinco más resultaron heridos.

Al ser detenido y presentado ante la FGR, El Jando se identifico con un nombre falso, sin embargo, las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su identidad verdadera.

El Jando fue vinculado a proceso por diversos delitos y fue identificado como miembro del Cártel de Sinaloa, con un alto nivel en la organización y con riesgo para la seguridad nacional.

En su momento, Mauro Alberto N fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva, sin embargo, negó tener vínculos con la misma.

En agosto de 2025 El Jando fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

El Mayo Zambada asegura que fue secuestrado y llevado a EEUU. REUTERS/Paul Ratje
El Mayo Zambada asegura que fue secuestrado y llevado a EEUU. REUTERS/Paul Ratje

La FGR señaló que su entrega no extingue las investigaciones en su contra, y la institución conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

¿Quién es El Jando?

Mauro Alberto N, El Jando, es un piloto y operador aéreo del Cártel de Sinaloa, perteneciente a la facción de Los Chapitos y muy cercano a Iván Archivaldo Guzmán, líder de dicha facción.

Autoridades mexicanas y estadounidenses lo identifican como un operador de alto nivel de esa organización criminal, encargado de coordinar pilotos, mantener una res de pistas clandestinas y transportar cocaína y armas.

Autoridades mexicanas han confirmado que él fue el misterioso piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos en julio de 2024, mediante análisis periciales de voz y huellas.

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