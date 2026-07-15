(Presidencia)

La presidenta de México Claudia Sheinbaum expresó su pésame a la familia de Elsa Aguirre este miércoles 15 de julio de 2026, durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo, tras confirmarse el fallecimiento de la primera actriz del Cine de Oro Mexicano por causas naturales a los 95 años.

Sheinbaum calificó a Aguirre como “un símbolo de México, del cine de oro nacional” y recordó su encuentro reciente con la actriz en Morelos, donde elogió su alegría y su voz profunda.

PUBLICIDAD

Claudia Sheinbaum reconoce la trayectoria de Elsa Aguirre

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre el deceso de Elsa Aguirre, la presidenta Sheinbaum compartió: “Nuestro pésame a su familia. Una mujer, un símbolo de México, del cine de oro nacional. Una mujer alegre, la conocí hace poco, ahí en Morelos. Me la presentó Margarita, la gobernadora de Morelos. Y con una voz todavía de esas voces profundas, muy hermosa. Un símbolo para México. Nuestro pésame y reconocimiento”.

El mensaje de la mandataria llega en un contexto de amplia conmoción por la muerte de Aguirre, cuya figura trasciende generaciones y mantiene un lugar central en la memoria colectiva del país.

PUBLICIDAD

“Un símbolo de México”: Claudia Sheinbaum da el pésame a la familia de Elsa Aguirre y comparte emotivo discurso (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Fallecimiento por causas naturales en Cuernavaca

Elsa Irma Aguirre Juárez, nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, murió este 15 de julio en su casa de Cuernavaca, Morelos, a los 95 años, según reportes de periodistas como Gustavo Adolfo Infante.

La actriz habría fallecido por causas naturales asociadas a su edad avanzada. Aunque la familia y la Asociación Nacional de Intérpretes no divulgaron un diagnóstico médico específico, Aguirre había declarado en una de sus últimas entrevistas para el programa Ventaneando que utilizaba oxígeno de manera ocasional y contaba con soporte vital básico, pero mantenía una buena salud gracias a su estilo de vida vegetariano.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera y hasta sus últimos años, Aguirre mantuvo una imagen pública activa, reconocida por su disciplina y longevidad. Su muerte pone fin a una era marcada por el auge del cine nacional y la consolidación de figuras femeninas en la industria.

De Chihuahua a la gran pantalla: los inicios de una estrella

Hija de un militar y una ama de casa, Elsa Aguirre mostró desde niña interés por la industria del entretenimiento, aunque su entorno conservador limitaba sus aspiraciones. A los 15 años, respaldada por su madre, se presentó junto a sus hermanas a un casting para la película El sexo fuerte (1946). La participación de las Aguirre causó impacto inmediato por su belleza y carisma, lo que llevó a la casa productora a contratarlas para tres películas.

PUBLICIDAD

“Yo tenía 15 años, no había trajes de baño en nuestra casa, ni conocíamos el mar ni nada. Dice mi mamá: ‘Yo los consigo ahorita’. A mí me pusieron un traje azul, a mi hermana Ilda uno rojo y a mi hermana Alma unas pintitas... Me daba pena salir con traje de baño, pues acabando de salir luego luego vi que todos los noticieros, todos fotógrafos estaban a mis pies”, declaró Aguirre para el programa La historia detrás del mito.

Su debut no fue sencillo. “No daba una. Yo dije: ‘Trágame tierra, me quiero ir para mi casa, no quiero saber nada de esto’”, recordó la actriz en la misma conversación.

PUBLICIDAD

De Chihuahua a la gran pantalla: los inicios de una estrella (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Protagonista de clásicos y musa de compositores

Después de un breve distanciamiento de la industria tras su segunda película, Aguirre recibió en su casa de Mixcoac la visita del director Julio Bracho, quien le ofreció un papel protagónico. Así, pasó de ser una extra a protagonizar junto a Joaquín Pardavé. El reconocimiento definitivo llegó con Algo flota sobre el agua (1948), donde actuó con Arturo de Córdova. Tenía apenas 17 años, pero su presencia marcó una diferencia notable en la pantalla.

Durante esa etapa, el entonces asistente de producción Zacarías Gómez Urquiza compuso una canción inspirada en ella, Flor de Azalea, que fue interpretada por Los Panchos y Jorge Negrete. Aguirre también se volvió tema de conversación por sus romances con actores reconocidos y por una supuesta rivalidad con María Félix.

PUBLICIDAD

Legado en el Cine de Oro Mexicano

Elsa Aguirre queda en la memoria como referente de la época dorada del cine mexicano. Su imagen, asociada a la belleza, el talento y la perseverancia, la convierte en una de las figuras más recordadas del espectáculo nacional. Su trabajo en más de 40 películas, su vida pública y su longevidad consolidan su lugar como ejemplo de disciplina y permanencia.

“Un símbolo para México. Nuestro pésame y reconocimiento”, reiteró Claudia Sheinbaum en La Mañanera del Pueblo, resumiendo el sentir de la sociedad mexicana ante el adiós a una de sus más grandes figuras.

PUBLICIDAD