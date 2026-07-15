Cómo llega Cruz Azul previo a su debut en el Apertura 2026 contra Atlético San Luis: estos son todos los partidos que tuvo la Máquina

Cruz Azul hará su debut en el Apertura 2026 el próximo viernes 17 de julio (@CruzAzul)

El entusiasmo se ha multiplicado entre los seguidores de Cruz Azul tras la obtención del campeonato en el torneo anterior. Las miradas ahora apuntan al arranque del Apertura 2026, donde las expectativas se han elevado de manera considerable entre la hinchada del conjunto cementero.

Durante la pretemporada, el equipo organizó una serie de partidos amistosos. Sin embargo, se presentaron dos ausencias notables: Willer Ditta y Erik Lira no estuvieron disponibles por sus compromisos internacionales. Ditta fue convocado por Colombia, mientras que Lira participó con la Selección Mexicana, donde logró destacar.

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Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)

A pesar de estas bajas, la escuadra capitalina aprovechó los encuentros preparatorios para ajustar su funcionamiento colectivo y probar variantes tácticas. El objetivo era llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo, manteniendo la base que les permitió consagrarse campeones la campaña anterior.

¿Cómo llega Cruz Azul previo a su debut en el Apertura 2026?

Cruz Azul encara el inicio del torneo Apertura 2026 tras disputar una serie de partidos de preparación donde consiguió una victoria amplia y un empate. El equipo que dirige Joel Huiqui igualó 3-3 frente a Atlético Morelia y goleó 6-0 a Comunicaciones.

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En su primer compromiso, el marcador se abrió con un autogol de la defensa de Morelia, y posteriormente Del Campo y Botello completaron la cuenta para los locales. Por los celestes, Ebere, Romero y Levy marcaron los tantos que permitieron igualar el resultado.

Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano tras haber conseguido el título del Clausura 2026 (REUTERS)

El segundo partido mostró al cuadro cementero contundente en casa: el equipo superó 6-0 a Comunicaciones. Ebere anotó dos goles en los primeros tres minutos, mientras que Rodríguez aumentó la ventaja al 6’. El marcador se amplió con un autogol de Espino al 9’, y Romero cerró la cuenta con dos anotaciones más al 26’ y al 66’. El resultado dejó a los celestes con una diferencia de seis goles en su último juego de preparación. El plantel de Huiqui utilizó estos encuentros para probar variantes tácticas y dar minutos a canteranos.

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¿Cuándo y cómo ver el partido de la Máquina y Atlético San Luis?

El calendario marca el viernes 17 de julio a las 19:00 horas como la cita para el debut de La Máquina en el Apertura 2026. El conjunto cementero abrirá la defensa de su título ante Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera, en un duelo que ha generado gran expectativa entre los aficionados.

Cruz Azul ya comienza a realizar cambios de cara al Apertura 2026 (REUTERS)

La transmisión del partido estará disponible a través de ESPN y Disney Plus Premium, facilitando el acceso para quienes siguen de cerca el arranque del torneo. La organización del evento busca así garantizar que la afición pueda acompañar a su equipo desde cualquier lugar.

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Para quienes se preguntan qué esperar de este enfrentamiento, el antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a la jornada 10 del Clausura 2026. En esa ocasión, Cruz Azul consiguió una victoria contundente de 3-0 en el Estadio Cuauhtémoc. Los goles fueron obra de Agustín Palavecino, Gabriel “Toro” Fernández y Andrés Montaño.