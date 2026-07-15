Renuncia de Ulises Lara en la FGR debe explicarla la Fiscalía: “No me corresponde a mí”, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum evitó dar explicaciones sobre la renuncia de Ulises Lara López a la Fiscalía General de la República, ocurrida tras seis meses de gestión y en medio de investigaciones relevantes como la que involucra a Rubén Rocha Moya. Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum declinó este miércoles pronunciarse sobre la renuncia de Ulises Lara López a la Fiscalía General de la República, tras seis meses en el cargo y mientras lideraba la investigación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“No me corresponde a mí evaluar la razón de por la cual salió de la Fiscalía”, respondió ante la prensa en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

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Sheinbaum subrayó que la responsabilidad de informar sobre este movimiento recae exclusivamente en la institución, bajo la dirección de Ernestina Godoy Ramos, por lo que pidió esperar los comunicados del caso.

La renuncia de Lara López se hizo pública el martes 14 de julio, tras poco más de seis meses al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. La noticia fue anticipada por el periodista Irving Pineda y confirmada por el propio Lara mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

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El vocero de la institución, Ulises Lara López (FGR)

En su mensaje, el funcionario señaló que dejaba el cargo “por motivos estrictamente personales”. Agradeció la confianza de Godoy Ramos y del equipo con el que colaboró, y anunció que su prioridad sería realizar una entrega ordenada, documentada y responsable de los asuntos bajo su responsabilidad.

La FGR no ofreció más detalles sobre los motivos concretos de la salida. Hasta el cierre de esta edición, la institución tampoco reveló el nombre de quien ocupará el cargo.

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El caso Rocha Moya y el contexto de la salida

La renuncia adquiere mayor peso porque Lara López era el encargado de la investigación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico y posesión de armas. Medios nacionales reportaron que su salida ocurrió bajo presiones relacionadas con ese expediente.

La FGR ha sostenido de forma reiterada que Estados Unidos no ha entregado las pruebas que justifiquen una detención urgente del funcionario sinaloense. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha calificado las solicitudes de extradición de Rocha Moya como un acto de “injerencia” e intervencionismo por parte del país vecino.

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(X@rochamoya_)

La renuncia también coincide con la exigencia pública de Sheinbaum a la FGR de revelar nuevos detalles sobre la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, trasladado a Estados Unidos hace dos años en circunstancias que desencadenaron la actual crisis de violencia en esa entidad. “Es muy importante que la Fiscalía General de la República dé toda la información de cómo fue que se detuvo esta persona”, sentenció la mandataria.

El perfil del funcionario saliente

Lara López llegó a la Fiscalía Especial el 1 de enero de 2026 por designación directa de Godoy Ramos, como parte de la reestructuración que la fiscal emprendió al asumir la titularidad de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Antes de ese nombramiento, encabezó la delegación de la FGR en Morelos desde el 16 de mayo de 2025.

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Su trayectoria previa incluyó un año al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de enero de 2024 a enero de 2025, donde sustituyó de forma interina a la propia Godoy cuando el Congreso local rechazó su ratificación. Fue también vocero de esa institución capitalina desde 2020.

Durante su gestión en la Fiscalía Especial, Lara López encabezó anuncios de operativos de alto perfil. En abril de 2026 informó sobre los avances en la investigación por la presencia de supuestos agentes de la CIA en Chihuahua, tras la muerte de cuatro personas en un operativo en la Sierra del Pinal donde se desmanteló un narcolaboratorio.

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Ulises Lara es profesor en la UNAM. (X/@UlisesLaraLopez)

En mayo presentó los resultados del desmantelamiento de la red “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero mediante 15 empresas fachada en cinco estados, con 8 detenidos y 440 elementos desplegados. Ese mismo mes anunció la Operación Enjambre en Morelos, en la que detuvieron a seis servidores y exservidores públicos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Las dudas sobre su perfil jurídico

Su nombramiento nunca estuvo exento de cuestionamientos. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados señaló que su formación de base era una licenciatura en Sociología por la UNAM, lo que contravenía la Ley Orgánica, que exige título y cédula en Derecho con al menos cinco años de experiencia.

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En respuesta, Lara López obtuvo su cédula de abogado en 2024 mediante un procedimiento acelerado en el Centro Universitario Cúspide de México, proceso que generó dudas sobre su legitimidad. Su grado académico más alto es un Doctorado en Derecho cursado en 2020 en la Universidad Ejecutiva del Estado de México.

La reestructuración de Godoy en la FGR

La Fiscalía Especial que encabezó Lara López forma parte de la Fiscalía Especializada en Control de Organismos y Competencia (FECOC), que supervisa otras siete unidades especializadas. Desde noviembre de 2025, Godoy Ramos acumula 13 designaciones al interior de la institución dentro de su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

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La FGR no ha fijado una fecha para anunciar al sustituto o sustituta de Lara. Según medios nacionales, el anuncio oficial llegará cuando se conozca el nombre del relevo.