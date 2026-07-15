Guerra entre el CJNG, Los Chapitos y Los Mayos expone violencia en Tecate tras ataque a regidora: estos son los antecedentes contra funcionarios

La violencia en Tecate ha alcanzado a fuerzas federales, funcionarios y corporaciones de seguridad, en un escenario marcado por la disputa de grupos criminales por el control territorial. La madrugada del 16 de junio de 2026, la base militar ubicada en La Rumorosa, sobre la autopista Tecate-Mexicali, fue atacada por un grupo armado. (Crédito: Cuartoscuro)

La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, se encuentra fuera de peligro luego de la agresión armada directa que sufrió la tarde del 14 de julio en Baja California, un hecho en el que murió su esposo, Jesús Pereida Ruiz.

La actualización sobre el estado de salud de la funcionaria fue confirmada por su padre, Francisco Quijada, quien desmintió las versiones que durante varias horas circularon sobre su presunto fallecimiento.

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“Mi hija está fuera de peligro. Y, pues, mi nieta también. Esta información que me dieron a mí ahorita es todo lo que puedo decirles y darles las gracias a todos por sus oraciones y por sus buenas vibras”, expresó en entrevista con Milenio Televisión.

Hasta el cierre de esta nota informativa, autoridades municipales y estatales no han informado el móvil del atentado ni han reportado personas detenidas. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer la agresión.

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La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, se encuentra fuera de peligro luego de la agresión armada. Su esposo murió en el lugar. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Tecate, un punto estratégico en la disputa criminal fronteriza

Tecate forma parte del corredor fronterizo de Baja California, una zona identificada por autoridades mexicanas y estadounidenses como estratégica para el trasiego de drogas, armas, dinero y personas hacia Estados Unidos. Por su ubicación entre Tijuana, Mexicali y el condado de San Diego, el municipio se ha convertido en un punto de interés para organizaciones criminales que buscan controlar rutas hacia la frontera.

En la región, autoridades de seguridad han identificado una disputa entre facciones del crimen organizado por el control territorial y de actividades ilícitas. El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que la violencia registrada en Tecate está relacionada con la confrontación entre una alianza integrada por una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Chapitos, frente al grupo conocido como Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.

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“Es una facción de ‘Los Jaliscos’ que están… desafortunadamente ya se comprobó una alianza con ‘Los Chapitos’ en esa área y que hoy en día nos está provocando los problemas porque están confrontados con el Cártel de Sinaloa facción Mayos”, explicó Carrillo Rodríguez al medio local Punto Norte, el pasado 17 de junio después de un evento público.

El funcionario estatal indicó que esta disputa se concentra en zonas como El Hongo, Valle de las Palmas, Nueva Colonia Hindú y distintos puntos de la zona urbana de Tecate, donde las autoridades han reforzado los operativos de seguridad ante el incremento de hechos violentos. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente que la agresión contra la regidora María de Jesús Quijada Maldonado esté relacionada con esta confrontación criminal. La investigación permanece abierta para determinar el móvil y localizar a los responsables.

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Ataques contra fuerzas de seguridad muestran escalada de violencia en la región

La disputa criminal en Tecate también ha derivado en agresiones directas contra corporaciones de seguridad.

La madrugada del 16 de junio de 2026, la base militar ubicada en La Rumorosa, sobre la autopista Tecate-Mexicali, fue atacada por un grupo armado que presuntamente buscaba escapar de una persecución.

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De acuerdo con la versión oficial, civiles armados ingresaron al complejo militar y dispararon contra el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se encontraba en el acceso principal, lo que provocó un enfrentamiento durante varios minutos.

El 16 de junio de 2026, la base militar ubicada en La Rumorosa, sobre la autopista Tecate-Mexicali, fue atacada por un grupo armado. Dos elementos del Ejército resultaron heridos. (Crédito: Cuartoscuro)

El saldo reportado fue de dos elementos del Ejército heridos, quienes fueron trasladados conscientes y posteriormente reportados fuera de peligro. En la zona se desplegó un operativo de seguridad tras la agresión.

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Días antes, el 4 de mayo de 2026, un grupo armado atacó una patrulla de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California sobre la carretera Tecate-Ensenada. La unidad recibió varios impactos de arma de fuego, los agentes lograron resguardarse y no se reportaron policías lesionados.

En Tecate también se han registrado agresiones contra policías municipales. El 1 de julio de 2026, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana enfrentaron una agresión armada durante un operativo en una zona de invasiones, el hecho terminó con la detención de dos hombres.

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Antecedentes de violencia contra funcionarios en Baja California

La agresión contra la regidora ocurre en un estado donde en los últimos años se han registrado ataques contra servidores públicos, principalmente vinculados con labores de seguridad y procuración de justicia.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 24 de abril de 2026, cuando Ángel Pantoja Pantoja, coordinador de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona Ensenada-San Quintín, fue asesinado durante una emboscada mientras circulaba en un vehículo oficial en Ensenada.

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La Fiscalía estatal informó que Pantoja participaba en investigaciones relacionadas con objetivos prioritarios y generadores de violencia en la región, aunque las autoridades no han establecido públicamente que su actividad profesional haya sido el motivo del homicidio.

Tras la agresión, la corporación realizó operativos para localizar a los responsables y posteriormente reportó la detención de personas presuntamente relacionadas con el crimen, mientras continuaban las investigaciones para determinar responsabilidades y el móvil.

Meses antes, el 17 de enero de 2026, fue asesinado en Ensenada Israel Ortiz Castillo, subcomandante operativo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la FGE. El funcionario fue atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de una unidad oficial en la colonia Joyita.

Ortiz Castillo formaba parte de los mandos encargados de labores operativas de investigación y persecución del delito en la zona. Tras el homicidio, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente de personas detenidas ni han establecido el móvil de la agresión.

En octubre de 2025, un dron con explosivos impactó instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Tijuana y provocó daños materiales en vehículos oficiales. Aunque no hubo personas lesionadas, el hecho representó una agresión contra una institución encargada de investigar delitos.

El antecedente más cercano dentro del Ayuntamiento de Tecate ocurrió el 3 de febrero de 2021, cuando el entonces regidor Alfonso Zacarías Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un restaurante del municipio.

Así ocurrió la agresión contra la regidora

De acuerdo con la información preliminar, el atentado ocurrió en la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda de Tecate, cuando hombres armados interceptaron el automóvil Kia negro en el que viajaban María Quijada, su esposo y su hija.

En la cuenta oficial de Facebook de Jesús Pereida Ruiz se publicó un mensaje en el que se informaba el fallecimiento de ambos. Más tarde, la publicación fue modificada para señalar que la funcionaria permanecía con vida. (Crédito: Facebook | Jesús Pereida)

Los agresores dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente escaparon a bordo de un vehículo blanco.

La regidora recibió impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

En las horas posteriores comenzaron a circular versiones contradictorias sobre su estado de salud. Incluso, en la cuenta oficial de Facebook de Jesús Pereida Ruiz se publicó un mensaje en el que se informaba el fallecimiento de ambos.

Más tarde, la publicación fue modificada para señalar que la funcionaria permanecía con vida en estado grave. Horas después, su padre confirmó que había superado la etapa de mayor riesgo y que se encontraba fuera de peligro.