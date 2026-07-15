Pedro Sola aparece afónico en Ventaneando tras polémica con perros y redes no perdonan: “Karma”

(Ventaneando/TV Azteca)

La última emisión de Ventaneando no pasó desapercibida para la audiencia y los usuarios de redes sociales. En medio de la polémica que rodea al programa por los comentarios sobre ‘envenenar’ perros, la presencia de Pedro Sola generó aún más comentarios debido a que apareció sin poder hablar ante los miles de espectadores y desató todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

Pedro Sola sorprende al aparecer afónico en ‘Ventaneando’

Durante la transmisión del 14 de julio, Pedro Sola estuvo presente como de costumbre en el set, pero su voz se escuchaba completamente diferente.

El conductor mostró un tono afónico y apenas pudo intervenir en la conversación, lo que no pasó inadvertido entre los televidentes.

La situación provocó un aluvión de comentarios en el canal de YouTube del programa, donde los espectadores se preguntaron: “¿Qué pasó, Pedrito, por qué no hablas bien? ¿Te cortaron las cuerdas vocales?” o “La cara de Pedro viendo a todas y él sin poder hablar, jajajajaja, se le ve súper incómodo”.

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(RS)

Muchos usuarios interpretaron la situación como una consecuencia de la reciente controversia y bromearon al respecto:

“Le dañaron las cuerdas vocales para que no diga más tonterías”, y “La cara de Pedro Sola de perro regañado”. Otros celebraron lo que consideraron un “karma”, mientras que algunos aprovecharon para pedir el cierre definitivo del programa o aplaudir la salida de marcas patrocinadoras.

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El ambiente en el foro fue señalado como tenso y los comentarios no se detuvieron en Sola:

“Están borrando todos los malos comentarios, como quien dice tratan de tapar el sol con un dedo, pobres… La Chapoy habla, parece y se ríe como bruja”.

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La incomodidad de Sola fue tema de conversación recurrente, con frases como “Se le ve súper incómodo” y “Creo que ya no lo dejan que hable para que no la cage otra vez”.

(Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

La polémica y la ola de críticas contra Pedro Sola

La aparición de Pedro Sola con voz afónica se produjo tras días en el ojo del huracán. Todo comenzó cuando el conductor expresó en Ventaneando su rechazo a la presencia de perros en lugares públicos, usando frases que muchos calificaron como incitación al maltrato animal.

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A pesar de que Sola ofreció una disculpa pública y reconoció que sus palabras fueron inapropiadas, la reacción social no se apaciguó.

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

En plataformas como X y YouTube, los usuarios reclamaron sanciones, despidos y hasta la cancelación del programa.

Las marcas empezaron a desvincularse, lo que fue celebrado por algunos seguidores.

La presión también se reflejó en una convocatoria a marchar frente a TV Azteca para exigir la salida de Sola, con mensajes como “Hoy dejo de ver y seguir a Ventaneando, por apoyo a los malos comentarios hacia las mascotas. Hasta nunca”.

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Convocan a marcha contra Pedro Sola

La indignación generada por los comentarios de Pedro Sola sobre los perrhijos escaló más allá de las redes sociales y llegó a las calles. Usuarios y colectivos animalistas convocaron a una marcha pacífica frente a las instalaciones de TV Azteca para exigir la salida del conductor.

Captura de pantalla (Tiktok//@lizzy.nelly)

La iniciativa surgió a través de TikTok, donde la usuaria Lizzy Nelly lanzó el llamado a protestar el jueves 16 de julio de 2026 a las 11:00 horas, en la sede ubicada en Periférico Sur 4121, en la Ciudad de México. El cartel de la convocatoria invitó a los asistentes a llevar a sus mascotas y carteles, subrayando que se trata de una protesta pacífica y familiar.

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La respuesta fue inmediata: decenas de usuarios confirmaron su asistencia y alentaron a otros a sumarse, algunos incluso bromeando sobre la gastronomía local y la convivencia con animales.