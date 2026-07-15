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Aficionados de Pumas estallan tras aumento de precios de boletos en el Apertura 2026

El incremento de hasta 66% en las entradas para el Olímpico Universitario y el debut de Solari con el pie izquierdo eclipsan la expectativa del arranque

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La medida generó gran molestia en el entorno universitario, amenazando con reducir la asistencia y desgastar el vínculo con la hinchada en Ciudad Universitaria. REUTERS/Eloisa Sanchez
La medida generó gran molestia en el entorno universitario, amenazando con reducir la asistencia y desgastar el vínculo con la hinchada en Ciudad Universitaria. REUTERS/Eloisa Sanchez

El inicio del Apertura 2026 para Pumas no solamente ha estado marcado por la expectativa deportiva, sino también por una polémica que encendió a la afición: el incremento en los precios de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario.

La medida, anunciada días antes del debut contra Pachuca, generó un estallido de críticas en redes sociales y abrió un debate sobre la relación entre el club y sus seguidores.

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Aficionados de Pumas cuestionaron el alza tras el subcampeonato del Clausura 2026 y aseguran que no tiene justificación. REUTERS/Eloisa Sanchez
Aficionados de Pumas cuestionaron el alza tras el subcampeonato del Clausura 2026 y aseguran que no tiene justificación. REUTERS/Eloisa Sanchez

La noticia cayó como un balde de agua fría para quienes esperaban un semestre de consolidación tras el subcampeonato del Clausura 2026. En lugar de entusiasmo, el aumento provocó molestia, con miles de aficionados señalando que la decisión carece de justificación.

El aumento que encendió la indignación en la afición

El ajuste en los precios fue contundente: las localidades más accesibles subieron hasta un 66%, mientras que las más caras tuvieron incrementos de $400 pesos.

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  • Cabecera Norte: de 210 a 350 pesos (+66%).
  • Cabecera Sur: de 350 a 420 pesos (+20%).
  • Pebetero: de 360 a 480 pesos (+33%).
  • Planta Baja: de 430 a 510 pesos (+18.6%).
  • Palomar: de 500 a 580 pesos (+16%).
  • Palomar Goya: de 550 a 630 pesos (+14.5%).
  • Platea y Palco: de 750 a mil 150 pesos (+53%).
Los nuevos precios en el Estadio Olímpico Universitario presentan un aumento de 66% en la localidad más accesible. (X/ @PumasMX)
Los nuevos precios en el Estadio Olímpico Universitario presentan un aumento de 66% en la localidad más accesible. (X/ @PumasMX)

Este aumento fue interpretado como un golpe directo a la afición más fiel, aquella que llena las cabeceras y otorga identidad al Olímpico Universitario.

La respuesta de los aficionados de Pumas

Las redes sociales se convirtieron en escenario de protesta. Los comentarios oscilaron entre la indignación y el sarcasmo, reflejando un "sentimiento de traición".

Frases como “Ni que fueran campeones”, “No juegan a nada y suben los precios”, “¿Va venir a jugar Neymar o por qué tan caro?”, “Con algo tenían que pagar el tridente de bultos que son Antuna, Córdova y Calderón” o “Van a terminar con CU vacío” se repitieron en múltiples publicaciones.

Los comentarios advierten que el alza de precios puede reducir la asistencia y debilitar el ambiente característico de Ciudad Universitaria. (X)
Los comentarios advierten que el alza de precios puede reducir la asistencia y debilitar el ambiente característico de Ciudad Universitaria. (X)

El malestar no se limitó al costo económico: los aficionados sienten que el club está rompiendo el vínculo histórico con su gente cuando el nuevo proyecto de Esteban Solari necesita respaldo.

Riesgos para el ambiente en Ciudad Universitaria

De acuerdo con los comentarios, el aumento de precios no sólo afecta el bolsillo, también amenaza el ambiente que caracteriza al Estadio Olímpico Universitario.

Menor asistencia en partidos de bajo atractivo, ambiente debilitado y un desgaste en la relación club-afición son los riesgos más señalados. La esencia de CU, basada en la pasión de su gente, podría verse comprometida si los precios se mantienen sin ajustes.

Además, la derrota en el Fan Fest contra el América de Cali fue vista como un mal presagio, pues el equipo mostró grandes carencias dentro del plantel que aumentaron la frustración de los seguidores.

Aficionados señalan que, tras el mal debut de Solari en el banquillo, el nuevo proyecto necesitará respaldo. (X/ América de Cali)
Aficionados señalan que, tras el mal debut de Solari en el banquillo, el nuevo proyecto necesitará respaldo. (X/ América de Cali)

De esta manera, la narrativa dominante es que la directiva está aprovechando el subcampeonato para encarecer la experiencia sin ofrecer mejoras tangibles en el plantel o en el Estadio.

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