¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

"El Jando" y "El Chuki" forman parte de los operadores aéreos relacionados con la estructura de Iván Archivaldo Guzmán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes revelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 han reavivado el interés sobre los operadores aéreos de la facción de Los Chapitos.

Aunque las autoridades mexicanas confirmaron que el piloto del Beechcraft King Air 200 fue deportado a México tras aterrizar en Santa Teresa, Nuevo México, y posteriormente extraditado a Estados Unidos por otros delitos, su identidad sigue sin hacerse pública.

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Hasta ahora, dos nombres han aparecido con fuerza dentro de las investigaciones relacionadas con la estructura aérea de Los Chapitos: Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, y Juan Pablo Vargas Báez, conocido como “El Chuki”.

Si bien la atención se ha centrado en “El Jando”, existe otro piloto con un perfil similar que también ha sido identificado por las autoridades como integrante de la red de aviadores de la organización criminal.

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¿Quién es “El Chuki”?

Juan Pablo Vargas Báez, alias “El Chuki”, tiene 26 años y es señalado por la FGR como uno de los pilotos vinculados con la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Una infografía detalla las identidades y operaciones de los pilotos Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias 'El Jando', y Juan Pablo Vargas Báez, 'El Chuki', vinculados a Los Chapitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue detenido el 29 de septiembre de 2025 durante un operativo conjunto por aire y tierra realizado en Surutato, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

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Tras su captura fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Sonora, donde fue vinculado a proceso el 8 de octubre de 2025. Desde entonces, las autoridades no han informado públicamente sobre su situación actual.

La FGR lo acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos relacionados con el tráfico y fabricación de armas de fuego, cartuchos y municiones, además de desempeñar presuntas funciones de dirección o administración dentro de la organización criminal.

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Su nombre también apareció en una acusación presentada en Estados Unidos en la que figuran Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar e incluso el exboxeador Julio César Chávez Jr.

¿Pudo haber sido el piloto que llevó a El Mayo?

Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que “El Chuki” haya sido el hombre que pilotó la aeronave utilizada para trasladar a El Mayo Zambada a territorio estadounidense.

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Sin embargo, su perfil ha cobrado relevancia debido a que forma parte del grupo de pilotos identificados por las autoridades como operadores de confianza de Los Chapitos.

La FGR únicamente ha informado que el piloto del vuelo fue deportado por autoridades estadounidenses a México, continuó cometiendo delitos, posteriormente fue detenido por portación de armas y finalmente entregado nuevamente a Estados Unidos bajo la Ley de Seguridad Nacional.

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No obstante, el nombre de ese piloto permanece reservado.

¿Qué pasó con “El Jando”?

El otro piloto relacionado con la estructura aérea de Los Chapitos es Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, detenido el 8 de febrero de 2025 en la sindicatura de Jesús María, Sinaloa.

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Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes del crimen organizado.

La FGR mantiene bajo reserva la identidad del piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos en julio de 2024. REUTERS/Paul Ratje

Tras su captura, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó públicamente que “El Jando” hubiera sido quien pilotó el avión que llevó a El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Nuevo México.

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Además, la acusación presentada en abril de 2026 ante la Corte del Distrito de Columbia tampoco lo identifica como el piloto del histórico vuelo.

Sin embargo, el expediente sí establece que trabajó directamente para Iván Archivaldo Guzmán Salazar como piloto de confianza.

De acuerdo con los documentos judiciales estadounidenses, entre 2014 y abril de 2025 tuvo la tarea de transportar a integrantes de la cúpula del Cártel de Sinaloa, además de movilizar armas, equipos de comunicación, dinero y cargamentos de droga utilizando aeronaves como King Air, Caravan, Piper y Cessna 206.

Incluso admitió haber participado en operaciones internacionales de narcotráfico, como un vuelo realizado en 2017 para trasladar 400 kilogramos de cocaína desde Costa Rica hacia Culiacán, por el que habría recibido 200 mil dólares.

El Mayo fue trasladado a EEUU luego de ser secuestrado. REUTERS/Paul Ratje

Asimismo, firmó un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína, delito que contempla una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Mientras la identidad del piloto que trasladó a El Mayo Zambada permanece oficialmente bajo reserva, tanto “El Jando” como “El Chuki” continúan siendo dos de los principales operadores aéreos identificados dentro de la estructura de Los Chapitos, razón por la que sus nombres han cobrado relevancia en una de las investigaciones más importantes sobre la captura del histórico líder del Cártel de Sinaloa.