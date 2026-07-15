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Se acabó el sueño europeo, Jorge Sánchez llega a Guadalajara para firmar con Atlas

Tras un breve paso en el PAOK de Grecia, el futbolista de 28 años vuelve a la Liga MX para el Apertura 2026

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Mundial 2026 - México - Ecuador
Se acabó el sueño europeo, Jorge Sánchez llega a Guadalajara para firmar con Atlas (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Ya es una realidad, Jorge Sánchez está de regreso en la Liga MX para reportarse con su nuevo club. Luego de su participación en la Copa Mundial 2026 con la Selección Mexicana, el lateral derecho está por convertirse en el primer fichaje de Atlas en su nueva era de Grupo PRODI.

La tarde de este martes 14 de julio, el futbolista de 28 años arribó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en su camino accedió a fotografiarse con aficionados, estuvo escoltado por personal del Atlas. El defensa arribó para presentarse en las instalaciones del conjunto tapatío y realizar las pruebas médicas y la firma de contrato.

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A falta del anuncio oficial por parte del club, son detalles mínimos lo que faltan por cubrirse para que Jorge Sánchez sea rojinegro en el inicio del Apertura 2026. El seleccionado nacional ofreció unas breves declaraciones de lo que significa para él su regreso al futbol mexicano y lo que espera de su nueva etapa con los Zorros.

Jorge Sánchez ya está en Guadalajara para reportar con Atlas (Captura @ELOCCIDENTAL)
Jorge Sánchez ya está en Guadalajara para reportar con Atlas (Captura @ELOCCIDENTAL)

Las primeras declaraciones de Jorge Sánchez antes de firmar con Atlas

Jorge Sánchez realizó sus primeras declaraciones ante los medios en el marco de su inminente incorporación a Atlas. El futbolista expresó: “La verdad que es un gran club y tiene un proyecto muy grande, así que me encantaría ser parte de él. Estoy muy contento y muy emocionado. Y pues nada, gracias por estar aquí. Y en un par de días podemos estar hablando con más calma de todo lo que se viene”. Las palabras de Sánchez reflejaron su entusiasmo por integrarse a la institución rojinegra.

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Durante el breve intercambio,Jorge Sánchez enfatizó su satisfacción por la oportunidad de sumarse a un club que, según sus dichos, cuenta con un proyecto ambicioso. El jugador agradeció la presencia de los reporteros y manifestó su intención de brindar mayores detalles sobre su futuro y los desafíos que afrontará con Atlas en los días venideros, una vez formalizado su vínculo contractual.

El defensa Jorge Sánchez negoció y concretó su regreso a la Liga MX con Atlas luego de que terminó su participación en la Copa Mundial 2026 con la Selección Mexicana. De acuerdo con César Luis Merlo, el zaguero estaba en conversaciones con el club rojinegro y recibió “luz verde” para que avance de la operación. La misma fuente señala que Atlas presentó una oferta formal para comprar su pase al PAOK.

Jorge Sánchez realizó sus primeras declaraciones ante los medios en el marco de su inminente incorporación a Atlas (REUTERS/Raquel Cunha)
Jorge Sánchez realizó sus primeras declaraciones ante los medios en el marco de su inminente incorporación a Atlas (REUTERS/Raquel Cunha)

Sánchez dejó a Cruz Azul en el Apertura 2025, torneo en el que disputa 218 minutos en cuatro partidos, y se incorporó al futbol griego. Con el PAOK, jugó en la Superliga de Grecia y en la Europa League.

En su carrera, el futbolista suma pasos por Santos, Club América, Ajax y Oporto. Con América registró 125 partidos de Liga MX y dos goles, además de 147 encuentros oficiales con el club; con Ajax disputó 17 partidos de liga y marcó dos goles con tres asistencias, para un total de 26 juegos en todas las competencias.

Trayectoria de Jorge Sánchez

Jorge Sánchez es un futbolista mexicano, lateral derecho, nacido en 1998, que actualmente está por firmar con Atlas para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Viene de jugar en el PAOK de Salónica en Grecia, después de una trayectoria relevante tanto en México como en Europa.

Jorge Sánchez fue campeón con Cruz Azul (REUTERS/Thaier Al-Sudani)
Jorge Sánchez fue campeón con Cruz Azul (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Sánchez debutó profesionalmente con Santos Laguna en 2016, equipo con el que fue campeón en el Clausura 2018. Posteriormente jugó con América, donde también levantó el título de liga y la Copa MX, y luego tuvo un paso por Cruz Azul, con el que ganó la Copa de Campeones Concacaf 2025.

En Europa, militó en el Ajax de los Países Bajos, Porto de Portugal y PAOK en Grecia. Regresa a México tras su participación en la Copa del Mundo 2026, donde fue titular con la Selección Mexicana, eliminada por Inglaterra en octavos de final.

Atlas será el cuarto equipo de Sánchez en la Liga MX y firmaría contrato por cuatro años. Es reconocido por su velocidad y experiencia internacional, además de ser campeón de liga con los tres clubes mexicanos donde ha jugado hasta ahora.

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