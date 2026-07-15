Érick Gutiérrez confiesa que Chivas le quitó “las ganas de jugar” y Toluca le regresó “la ilusión” (Vincent Carchietta-Imagn Images REUTERS)

Perdió la ilusión por jugar, fue la confesión que realizó Érick Guti Gutiérrez durante la conferencia de prensa que sostuvo este martes 14 de julio en las instalaciones del club Toluca. El mediocampista llegó con los Diablos Rojos tras una salida controversial con Chivas, pues Gabriel Milito, entrenador del Rebaño, borró al Guti hasta que obligó su salida.

Erick Gutiérrez habló sobre los últimos meses que vivió en Chivas y confesó que dejó de disfrutar el futbol tras ser separado del primer equipo. Ahora, como nuevo jugador de Toluca, el mediocampista aseguró que recuperó la motivación al integrarse a un proyecto ganador.

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El jugador reconoció que esa etapa en Guadalajara le pegó en lo personal, aunque evitó abundar en lo ocurrido. Su siguiente reto tiene un matiz particular: el arranque del Torneo Apertura 2026 lo pone frente a Chivas, en un partido que asume como especial por el contexto de su salida.

El jugador reconoció que esa etapa en Guadalajara le pegó en lo personal (AP Foto/Alfredo Moya)

El “Guti” Gutiérrez niega polémica Chivas, narra cómo vivió esos meses lejos de la cancha

Como nuevo jugador del Toluca, Erick Gutiérrez se sinceró sobre lo que pasó en el Rebaño y evitó la confrontación o polémica, pues negó estar envuelto en situaciones extra cancha.

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“A lo largo de mi carrera no tuve problemas ni he estado envuelto en polémicas. No lo hablé en seis meses y tampoco lo voy a hablar ahora, lo que pasó se queda ahí. A lo mejor pude cambiar algunas cosas, pero soy un jugador competitivo y me encanta jugar. No voy a cambiar”.

El propio mediocampista mexicano también habló del golpe anímico que arrastró durante ese periodo fuera del cuadro rojiblanco, una decisión que atribuyó al técnico Gabriel Milito.

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“En lo personal quiero volver a jugar, volver a disfrutar porque fueron meses muy complicados para mí, en donde ya no quería jugar, se me quitaron las ganas por todo lo que pasó. Pero estoy agradecido con Toluca; sé que vengo a un proyecto ganador y eso es lo más importante”, declaró.

Toluca le regresó la ilusión a Erick Gutiérrez [Twitter/@Chivas]

Toluca le regresó la ilusión a Erick Gutiérrez

Afirmó que Toluca le abrió una oportunidad que no había encontrado desde su salida de Chivas. En esta nueva etapa, el interés mostrado por la directiva fue un factor que inclinó su decisión.

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“Agradecido con Toluca porque desde que se me separó de Chivas mostró interés en mí y no me moví por cosas personales. Para mí es una gran ilusión venir acá. Sabemos que Toluca está compitiendo muy bien en estos torneos y tiene muy buen equipo. Me convenció el interés, la forma de hablarme y sentirme importante también”, explicó.

El volante llega a un plantel que buscará mantenerse entre los protagonistas de la Liga MX y pelear de nuevo por el título del Apertura 2026. En ese escenario, su debut no será en cualquier cancha, sino ante el club del que salió.

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De cara al duelo del sábado, Gutiérrez dejó claro que el vínculo afectivo con Guadalajara no modifica su postura dentro de la cancha. Aunque conserva amistades en el vestidor rojiblanco, afirmó que su compromiso ahora está del lado escarlata.

“Ahora pertenezco a Toluca y voy a tratar de ganar. Sé que tengo buenos amigos (en Chivas), pero ya hablé con algunos, me marcaron y les comenté que siempre será así, pero voy al cien por ciento y voy a tratar de ganar. Sí es un partido especial por lo que viví allá, pero ahora me toca estar de este lado”, dijo en conferencia.

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El Guti también expresó la alegría que le generó el trato recibido en el equipo mexiquense. En especial, destacó la manera en que Antonio Mohamed lo recibió y lo dejó trabajar a lo largo de la pretemporada, un cambio de entorno con el que recuperó las ganas de jugar.