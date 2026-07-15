Diego Cocca revela que tenía contrato vigente ante su abrupta salida de Atlas

La directiva rojinegra argumentó que no hubo acuerdo para su continuidad, pero Cocca sostiene que la relación seguía activa por su cariño a la institución. REUTERS/Henry Romero

La inesperada salida de Diego Cocca del Atlas, a sólo días del inicio del Apertura 2026, generó un choque de versiones entre el técnico argentino y la nueva administración de Grupo PRODI.

Mientras el club aseguró que no se logró un acuerdo para su continuidad, Cocca rompió el silencio y afirmó que su contrato estaba firmado, formalizado y plenamente vigente, lo que convierte su despido en un episodio lleno de polémica.

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Cocca aseguró que la nueva administración tomó una decisión unilateral y que no existe causa justificada para terminar el vínculo con Atlas. (Foto: Captura de pantalla)

El estratega utilizó sus redes sociales para fijar postura y defender su trayectoria, subrayando que su regreso al banquillo rojinegro estuvo motivado únicamente por el cariño hacia la institución y su afición.

Contrato vigente y sorpresa por la decisión de Atlas

Cocca aseguró que, contrario a lo manifestado por la directiva, el contrato estaba plenamente vigente: “El contrato de trabajo correspondiente se encuentra debidamente firmado, formalizado y plenamente vigente entre las partes”.

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Explicó que la preparación rumbo al Apertura 2026 fue ejecutada con absoluta dedicación y profesionalismo, como prueba del compromiso que existía.

Diego Cocca fijó postura en redes, afirmando que su regreso al banquillo rojinegro se debió al cariño por el club y su afición. (Instagram)

Desde la perspectiva del técnico, la ruptura no respondió a un desacuerdo, sino a una decisión unilateral de la nueva administración. Cocca subrayó que la medida lo “sorprendió profundamente” y que no hubo una causa justificada para poner fin al vínculo.

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Diferencias deportivas y transición rojinegra

Aunque el comunicado oficial del club habló de falta de acuerdo, fuentes cercanas al club señalan que las diferencias se centraron en la planificación deportiva.

Cocca buscaba perfiles específicos para reforzar al equipo, mientras que la directiva impulsó contrataciones distintas, como Milton Valenzuela, Ryan Mmaee y Luís Esteves.

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La falta de coincidencia en la conformación del plantel terminó por debilitar la relación.

Apenas días antes, Atlas había confirmado oficialmente la continuidad del técnico como parte de su nuevo proyecto.

La salida expone las tensiones propias de la transición de Grupo Orlegi a Grupo PRODI.

La salida exhibe tensiones en la transición de Grupo Orlegi a Grupo PRODI y refleja el cambio de modelo institucional en Atlas. (Atlas)

De esta manera, la decisión de cortar el vínculo reflejaría más un cambio de modelo institucional que un problema en el contrato del estratega.

Despedida de la afición y legado de Cocca

En su despedida, Cocca agradeció a la afición rojinegra por el respaldo y lamentó que “circunstancias ajenas a nuestra voluntad impidan continuar este proyecto que iniciamos con tanta ilusión”.

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También reconoció a Grupo Orlegi por encabezar la etapa más exitosa en la historia del club y, pese a su desacuerdo con PRODI, les deseó éxito en el reto de construir un Atlas competitivo.

En su segunda etapa dirigió 32 partidos , con saldo de 10 victorias, 9 empates y 13 derrotas.

Logró devolver al equipo a Liguilla tras seis torneos.

Su legado como bicampeón en 2021-2022 continúa siendo el punto más alto de la historia reciente del club.

En su segunda etapa, Diego Cocca dirigió 32 partidos, regresando a Atlas a la Liguilla y manteniendo su legado como bicampeón 2021-2022. REUTERS/Henry Romero

Este cierre reafirma que, más allá de la polémica, Cocca buscó dejar constancia de su cariño por Atlas, asegurando que el club “siempre ocupará un lugar muy especial en su vida”.

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