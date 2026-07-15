Captan en Seattle a cuatro aficionados argentinos agrediendo a un joven mexicano

Varias personas, algunas con camisetas de Argentina, agreden a un mexicano en el suelo mientras otros observan en una calle.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de 24 horas para que la Selección de Argentina enfrente a Inglaterra por el último boleto para disputar el la final del Mundial 2026, un video de redes sociales causa conmoción porque se observa a un puñado de argentinos agredir a un mexicano delante de varias asistentes.

De acuerdo a los primeros reportes, la filmación que capta a este grupo de personas mientras golpean de manera brutal al joven mexicano, tendría origen en Seattle, Estados Unidos, curiosamente en una ciudad diferente a donde se jugará la semifinal de la Copa del Mundo.

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El partido de futbol entre Argentina e Inglaterra se desarrollará en el estadio Atlanta, en Georgia, Estados Unidos donde juegan como locales los Halcones de Atlanta, franquicia de la National Football League (NFL) y Atlanta United, club de la Major League Soccer (MLS).

Las imágenes volaron como reguero de pólvora porque, lamentablemente, la rivalidad sobrepasó los límites en este Mundial 2026, manchando el éxito que se había visto en esta justa compartida por los países de México, Estados Unidos y Canadá.

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¿Qué dijo la FIFA sobre este acontecimiento?

En la ciudad de Seattle sujetos son captados mientras golpean a un joven que trae puesta la camiseta de México durante el Mundial 2026. Video de Instagram publicado por Chicanopost.

De momento, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no ha enviado algún reporte sobre los hechos ocurridos en Seattle y si podría existir algún castigo para los responsables por estos actos de violencia a pocos días de concluir el campeonato.

De acuerdo al Código Disciplinario y el Código de Conducta del estadio, las federaciones y anfitriones son responsables del orden y la seguridad tanto de los inmuebles como en sus alrededores, antes, durante y después de los partidos.

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Entre las conductas que puede haber sanción señalan la invasión al campo de juego, arrojar objetos a la cancha, usar fuegos artificiales, invocar mensajes ofensivos, causar daños, hacer disturbios durante himnos nacionales o cualquier otra falta que interrumpa el orden entre las personas reunidas.

El Código de Conducta estipula que cada persona debe asumir un comportamiento digno y sin causar daño, peligro, alarma o molestia a otras personas, incluso a la propiedad. En caso de existir conducta violenta, el castigo puede incluir la prohibición de ingresar a los estadios para futuros encuentros y la revocación de sus boletos.

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En situaciones donde haya graves resultados, los casos pueden ser remitidos a las autoridades locales para iniciar investigaciones penales, lo que podría atraer consecuencias legales adicionales para los ciudadanos que sean señalados como posibles culpables.

La rivalidad se queda en la cancha

Lionel Messi anotó vs México en el duelo de fase de grupos.

Debido a los últimos enfrentamientos mundialistas entre México y Argentina se cree que esto ya es un clásico internacional, pero la realidad es que no debe persistir esa idea en que existe alguna confrontación entre los dos países de Latinoamérica.

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En el ámbito deportivo, la Selección Mexicana y la Albiceleste han entregado encuentros de intensidad y mucho sudor en la cancha que al final concluye con un marcador adverso para el equipo Tricolor, no obstante, pese al marcador, dicho momento termina ahí y no debe traspasar de lo futbolístico.

En el Nuevo Milenio, dentro de las Copas del Mundo tres veces México se encontró con Argentina: dos en series de eliminación y una más, la reciente, en fase de grupos. En cada encuentro la victoria se inclinó hacia el conjunto sudamericano luego de un aguerrido duelo de 90 minutos.

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Quizá, el partido más recordado entre México y Argentina es aquel en el Mundial de Alemania 2006 donde se vieron frente a frente en la llave de 8vos de final y el ganador se definió en tiempos extra tras empate a un gol derivado de las anotaciones de Rafael Márquez y Hernán Crespo.

En el ahora, la rivalidad deportiva se reaviva cada que ocurre algo relacionado con alguno de los dos países. Tristemente este altercado en Seattle no deja una buena imagen para Argentina que durante la Copa del Mundo ha sido señalado por presuntos beneficios del cuerpo arbitral.

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¿A qué hora jugará Argentina vs Inglaterra?

Argentina o Inglaterra jugarán vs España por el Mundial 2026. (FIFAWC26Updates)

La segunda semifinal del Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles 15 de julio en punto de las 13:00 horas (tiempo de México), 16:00 horas (tiempo de Argentina). El ganador de este partido llegará a la Gran Final contra la Selección de España.