México

Tras escándalo de Pedro Sola, Leticia Calderón aclara sus polémicos comentarios sobre atropellar gatos

La actriz Lety Calderón se defendió luego de que revivieran sus polémicas declaraciones sobre los gatos

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Leticia Calderon
Foto: @Letycalderon79 / Instagram

Luego del escándalo del conductor Pedro Sola y sus declaraciones sobre los perros y las mascotas, se revivieron los polémicos comentarios que la actriz Leticia Calderón realizó hace algunos años sobre los gatos.

Durante una entrevista en el 2020, Lety Calderón señaló su fobia a los gatos, asegurando que no tenía pena en atropellarlos si se atravesaban en avenidas. Estos comentarios volvieron a salir recientemente en redes, en el marco del escándalo que atraviesa el conductor de Ventaneando, Pedrito Sola.

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La protagonista de “Laberintos de pasión” se defendió en redes sociales sobre estos comentarios y mandó mensaje luego de la polémica que se desató en redes sociales.

¿Qué dijo Leticia Calderón sobre los gatos?

Leticia Calderón aseguró que de niña sufrió bullying por ser rubia
Leticia Calderón dijo que por ser rubia fue víctima de burlas de niña Foto: Cuartoscuro

Durante una entrevista que le realizaron en el 2020, la actriz se enfrentó a uno de sus miedos más grandes, cuando un gato se apareció cerca del lugar donde se encontraba atendiendo a los medios, por lo que se puso nerviosa y comenzó a alterarse.

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Posteriormente, Lety Calderón aseguró ante las cámaras que le tiene fobia a los gatos y no puede verlos o estar cerca de ellos, pero la polémica llegó cuando señaló que no tiene reparo en atropellarlos si los animales se cruzan por la avenida.

“Les tengo fobia, fobia, fobia; me dan mucho miedo, fobia, claro, la gente no entiende lo que es una fobia, entonces me dan ganas de decirles ‘¿a qué le tienes fobia para traerte una víbora, una araña’“, explicó en aquella ocasión frente a la prensa. “Mis hijos saben que si vamos cruzando Periférico y veo un gato, no me importa que los atropelle”, asegura en el fragmento que se viralizó en redes sociales.

La actriz Leticia Calderón aborda su fobia a los gatos y realiza comentarios controvertidos respecto a la interacción con estos animales en la vía pública.

Lety Calderón se defiende del ataque en redes sociales

En el marco de la polémica de Pedro Sola con los perros, los usuarios de redes sociales revivieron este fragmento de la entrevista de Leticia Calderón y comenzaron a criticarla por sus comentarios contra los gatos, pidiendo que recibiera la misma funa que el conductor de Ventaneando.

Ante la ola de ataques, la actriz Lety Calderón salió a defenderse en sus redes, mandando un mensaje dirigido al público en el que aseguró que todo se trató de un mal entendido y jamás le haría daño a ningún animal.

“Fue hace muchos años y fue un mal entendido. No me refería a los gatos. Jamás le he hecho ni le haría daño a nadie. Amo a los animales, aunque a algunos no los pueda tocar”, señaló en una publicación de Instagram.

Captura de pantalla publicación de Lety Calderón sobre los gatos (Instagram/letycalderon79)
Captura de pantalla publicación de Lety Calderón sobre los gatos (Instagram/letycalderon79)

¿Quién es Leticia Calderón?

Lety Calderón es una actriz mexicana que nació el 15 de julio de 1968 en la Ciudad de México, estudió actuación en el CEA de Televisa tras recibir una beca. Participó en varias telenovelas desde los 14 años, alcanzando la fama en 1987 donde protagonizó “La indomable”.

Durante toda la década de los 90’s protagonizó varias telenovelas, pero sin duda el papel de Leticia Calderón más recordado por el público es en la exitosa telenovela “Laberinto de Pasión”.

Luego del éxito, Calderón estuvo retirada de la actuación en telenovelas durante 8 años, del 2000 al 2008, ya que tomó la decisión de dedicarse al cuidado de sus hijos, especialmente de Luciano, quien presenta síndrome de Down; aunque tuvo algunas apariciones en telenovelas de esa época.

(Foto: Instagram)
(Foto: Instagram)

Leticia Calderón también tuvo un paso como conductora del programa “Hoy” hasta su renuncia en 2007 por situaciones personales. En su regreso a la actuación tuvo varios papeles protagónicos y antagónicos en diferentes proyectos televisivos.

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