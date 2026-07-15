México

Hermana de Julián Figueroa arremete contra Imelda Tuñón: “Que pena hablar de alguien que ya no está”

Zarelea Figueroa y José Manuel mandaron mensaje a Imelda Garza durante el homenaje a Joan Sebastian

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Los rostros de Zaralea Figueroa con un sombrero vaquero y un collar de cruz a la izquierda, y de Imelda Tuñón con cabello castaño a la derecha, divididos.
Zaralea Figueroa posa con un sombrero vaquero a la izquierda, junto a Imelda Tuñón con cabello castaño largo y flequillo a la derecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Manuel y Zarelea Figueroa estuvieron presentes en la misa de su padre Joan Sebastian, que se celebró en Juliantla, Guerrero a 11 años de su fallecimiento; y en el lugar, los hermanos dejaron un claro mensaje a Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa.

Atendiendo a los medios de comunicación, los hermanos Figueroa no quisieron entrar mucho en detalles de la disputa legal que atraviesa la familia, respetando el homenaje que le estaban haciendo al Poeta del Pueblo, sin embargo, Zarelea le dedicó una palabras de indignación a la madre de su sobrino José Julián.

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Zarelea se mostró molesta por las declaraciones recientes de Imelda Garza, quien aseguró haber sufrido de violencia durante su relación con Julián Figueroa, y lamentó que lo hiciera cuando su hermano ya no está para defenderse o dar su versión.

La misa por Joan Sebastian y la disputa familiar que evitaron abrir ante cámaras

Joan Sebastian consumió marihuana por el dolor que le provocó el cáncer
(Cuartoscuro)

José Manuel Figueroa y Zarelea Figueroa agradecieron la presencia de los medios y de los miembros de su familia durante la ceremonia en memoria del Rey del Jaripeo, a quien siguen recordando con cariño a más de 10 años de su partida.

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Además, los hermanos confirmaron que en el marco del homenaje de su padre, sacaron una nueva canción del cantante llamada Pescador de Ilusiones.

“Gracias, gracias de verdad. Para nosotros su cariño es un bálsamo al corazón. Lo recuerdo, créeme que hoy más que nunca siento que está aquí… Precisamente hoy lanzamos una nueva canción que se llama Pescador de ilusiones, que se las encargamos muchísimo”, dijo Zarelea a los medios.

En el mismo encuentro, José Manuel sostuvo que buscó reunirse con su familia y que contempló un plan pendiente. “Ya después de diez años creo que es importante estar más unidos que nunca y estamos tratando de buscar un momento íntimo, la verdad, y creo que sí lo vamos a lograr”, señaló José Manuel Figueroa.

José Manuel Figueroa hijo Joan Sebastian
A principios de este año tuvo un accidente a caballo (IG: josemanfigueroa)

Por otra parte, Zarelea fue tajante cuando le preguntaron por el distanciamiento que mantienen con su hermana Juliana Figueroa y por la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, la cual, según se dijo al aire, no se resolvió. “¿Qué les parece que hoy hablamos de mi papá, de recordarlo, de hablar de lo positivo, de que estamos juntos y esperamos que las diferencias que ustedes ya saben que existen vayan con el tiempo acomodándose?”, señaló respecto a ese tema familiar.

El mensaje de Zarelea Figueroa a Imelda Garza Tuñón y la disputa por ver a José Julián

En el mismo espacio, los hermanos Figueroa sacaron a la luz el tema de Imelda Garza Tuñón y declaraciones en las que habló mal de Julián Figueroa, acusándolo de violencia durante su relación. Zarelea se mostró molesta y le mandó un contundente mensaje a la viuda de su hermano.

“Qué pena que tengas que hablar de alguien que ya no está para defenderse y para desmentirlo…que pena, que lástima“, dijo Zarelea.

Imelda Garza Tuñón confesó las razones por las que prefiere mantenerse alejada de Marco Chacón. Crédito: Sale el Sol

Además, la primera hija de Joan Sebastian lamenta que no han podido ver a su sobrino José Julián, el hijo de su hermano Julián, debido a la disputa legal que atraviesa la familia con Imelda Tuñón, pero confía en que pronto se resuelva desde la ley.

“José Julián es nuestra sangre y es un pedacito de nuestro hermano Julián aquí en la tierra. Obviamente nos duele muchísimo no poder estar cerca de él… confiados en la ley, confiados sobre todo en Dios, en que pronto habrá justicia y que pronto vamos a poder estar junto a él”, dijo Zarelea Figueroa.

Zarelea Figueroa es la hija mayor del Rey del Jaripeo, Joan Sebastian (Instagram @zareleafigueroa)
Zarelea Figueroa es la hija mayor del Rey del Jaripeo, Joan Sebastian (Instagram @zareleafigueroa)

José Manuel, por su parte, admitió que le hizo falta el abrazo de sus hermanas y hermanos, aun con conflictos del pasado. “Obviamente, me hace falta Sebastiana… Trigo, Julián nos hace falta, pero hay que apoyarnos… lo más importante es que nos sigamos apoyando, que nos sigamos amando”, finalizó.

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