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La Casa de la Famosos 4: Karina Torres reveló las múltiples enfermedades mentales a las que se ha enfrentado

La integrante de “Las Perdidas” está lista para entrar al reality show

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Karina Torres no ha confirmado su ingreso a La Casa de los Famosos
Karina Torres tuvo una vida complicada antes de saltar a la fama Foto: X/@LaCasaFamososUS

Karina Torres llegará a La Casa de los Famosos México 4 como una de las participantes con más papeletas para llevarse el premio de 4 millones de pesos. La influencer actualmente tiene más de seis años de sobriedad tras una etapa de 14 años de consumo de solventes, marihuana y cristal que la llevaron a crisis de psicosis, reclusión y hasta un intento de suicidio.

La creadora de contenido e integrante de Las Perdidas fue anunciada por parte del reality de Televisa y ViX el pasado martes 7 de julio.

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En una reciente transmisión en vivo, la creadora de contenido, con el sentido del humor que la caracteriza, se sinceró sobre las enfermedades mentales a las que se ha enfrentado durante su vida:

Trastorno mental y de comportamiento debido al consumo de múltiples drogas y otras sustancias psicotrópicas, síndrome de dependencia, trastorno psicótico residual y de comienzo tardío, probable trastorno de inestabilidad emocional de personalidad.

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Actualmente, la vida de Karina Torres es muy diferente, y goza de salud tanto física como emocional. Te contamos su historia.

De la calle a la rehabilitación

La influencer fue la segunda confirmada para La Casa de los Famosos México (Televisa)
La influencer fue la segunda confirmada para La Casa de los Famosos México (Televisa)

El consumo comenzó a los 15 años y se prolongó por casi década y media. La combinación de sustancias derivó en psicosis severa, pérdida de vivienda y seis meses y medio de cárcel.

Fue su propia familia la que tomó la decisión de internarla de manera forzosa en el centro de rehabilitación Casa Gratitud. “Durante 14 años estuve consumiendo drogas. Caí en la psicosis y mi familia decidió internarme para salvarme la vida”, ha contado Karina.

Desde ese mismo espacio lanzó sus primeras transmisiones en vivo, lo que marcó el inicio simultáneo de su recuperación y de su exposición pública. El tratamiento incluyó atención específica para la psicosis, además de atravesar recaídas emocionales, depresión y las secuelas del deterioro físico acumulado.

Trabajo sexual, abuso policial y violencia en León y Tijuana

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En León, Guanajuato, Karina Torres ejerció el trabajo sexual durante una etapa de alta vulnerabilidad. Allí enfrentó extorsiones y abusos por parte de la policía, con pagos a guardias como condición para poder trabajar.

Las autoridades la trataban como delincuente por ser mujer trans. El rechazo social y los maltratos callejeros completaban un entorno de riesgo constante.

La violencia se extendió más allá de esa ciudad. Durante presentaciones en vivo, personas intentaron irrumpir en su casa, y tras un evento en Tijuana recibió amenazas de muerte. El estigma por su identidad y su actividad la colocó en una condición de peligro permanente.

Biopolímeros, cirugías de emergencia y recuperación en Colombia

Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)
Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)

A esa cadena de agresiones se sumó un frente médico de gravedad. Los procedimientos estéticos con biopolímeros que Torres se había aplicado le generaron abscesos peligrosos en el cuerpo.

Para resolverlos viajó a Colombia, donde se sometió a cirugías de emergencia para extraer las sustancias. La recuperación exigió varias intervenciones y abrió otro ciclo de desgaste físico y emocional.

Activismo y contenido digital como eje actual

Hoy Karina concentra su actividad en la creación de contenido digital y el activismo en favor de los derechos de las mujeres trans y de quienes ejercen el trabajo sexual. “Hoy puedo decir que superé mi adicción y que sigo luchando todos los días para ser la persona que quiero ser”.

Su ingreso al reality amplía el alcance de ese testimonio entre audiencias que, hasta ahora, no seguían su trayectoria en redes sociales.

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