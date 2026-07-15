Amaury Vergara presume los colores rojiblancos en la semifinal Francia vs España del Mundial

El dueño de Chivas estuvo presente con la playera de Chivas en las semifinales del Mundial. (captura de pantalla)

El protagonismo del Mundial 2026 no solo ha recaído en las selecciones que buscan levantar el trofeo. En las tribunas también se han dado cita figuras del futbol internacional y dirigentes de distintos clubes, quienes han aprovechado el torneo para seguir de cerca el máximo escaparate del deporte.

Uno de ellos fue Amaury Vergara, presidente de Chivas, quien apareció en la semifinal entre Francia y España luciendo con orgullo los colores rojiblancos del Guadalajara, en una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y entre la afición del Rebaño.

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Amaury Vergara lleva el escudo de Chivas hasta la semifinal del Mundial

Mientras miles de aficionados disfrutaban del duelo entre Francia y España en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, las cámaras también captaron a Amaury Vergara en uno de los palcos del inmueble.

El dirigente rojiblanco asistió al encuentro vistiendo una playera edición especial de Chivas, dejando en claro su vínculo con la institución incluso en uno de los escenarios más importantes del futbol internacional.

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Su presencia no pasó desapercibida, ya que el partido reunió a directivos, empresarios, representantes y personalidades ligadas al futbol mundial, tales como Nestor de la Torre, quien también tuvo un cargo directivo en la institución rojiblanca.

Al dueño de Chivas se le vio hablando con Nestor de la Torre en el Estadio de Dallas. (captura de pantalla)

En ese contexto, Vergara aprovechó la ocasión para seguir de cerca una de las semifinales más esperadas del torneo, protagonizada por dos de las selecciones más fuertes del campeonato.

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La imagen del presidente del Guadalajara fue compartida por distintos medios y usuarios en redes sociales, quienes destacaron que el empresario decidió representar al club tapatío durante un evento de alcance global.

Aunque no trascendió que sostuviera reuniones oficiales o negociaciones con otros clubes, su asistencia volvió a colocar a Chivas en la conversación durante uno de los partidos con mayor audiencia del Mundial. Simplemente, como un momento tranquilo del empresario antes de comenzar la Liga MX.

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En la cancha, España terminó imponiéndose por 2-0 sobre Francia para conseguir el boleto a la gran final del certamen, resultado que convirtió al encuentro en uno de los momentos más relevantes de la recta final de la Copa del Mundo.

Amaury Vergara estuvo presente en su estadio durante el Mundial. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chivas ya se prepara para debutar en el<b> </b>Apertura 2026

La aparición de Amaury Vergara en la semifinal mundialista llega en un momento importante para el Guadalajara.

Hace apenas unas semanas, el propietario del club encabezó la presentación de las adecuaciones realizadas al Estadio Guadalajara (Estadio Akron) , una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo 2026, proyecto para el que reveló una inversión millonaria destinada a cumplir con los estándares exigidos por la FIFA.

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Chivas ya se prepara para su debut vs Toluca. (@chivas / Instagram)

Con ello, Chivas y Amaury Vergara no solo mantienen presencia dentro de la Liga MX, sino también como parte de la infraestructura que alberga el torneo más importante del futbol internacional, fortaleciendo la imagen institucional del club.

Al mismo tiempo, el conjunto rojiblanco afina los últimos detalles para su debut en el Apertura 2026, donde enfrentará a Toluca en la Jornada 1 con la expectativa de comenzar el torneo con una victoria y consolidar el proyecto deportivo que encabeza Gabriel Milito.

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Mientras el Mundial entra en su etapa decisiva y España ya aseguró su lugar en la final, la presencia de Amaury Vergara en las semifinales refleja la intención del Guadalajara de mantenerse visible en los escenarios de mayor relevancia para el futbol.

Más allá del resultado del partido, la imagen del dirigente portando los colores rojiblancos durante uno de los encuentros más importantes del torneo se convirtió en un guiño hacia la identidad del club y en una muestra del momento que vive la institución, tanto por su participación en la organización del Mundial como por el inminente inicio de una nueva temporada en la Liga MX.

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