México

La temporada 2 de “Nadie nos va a extrañar” tiene fecha de estreno y llega con canción de Julieta Venegas

La serie mexicana regresa con ocho episodios, música original y nostalgia noventera

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La segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” ya tiene fecha confirmada: el viernes 7 de agosto de 2026.

La serie mexicana, que narra el último año de prepa de un grupo de amigos en la Ciudad de México de los años noventa, regresa a Prime Video con ocho nuevos episodios.

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El regreso incluye una canción inédita de Julieta Venegas y promete resolver los hilos abiertos de la entrega anterior, ahondando en los desafíos, rupturas y dilemas que enfrentan los protagonistas.

La historia, aclamada por su retrato de la juventud noventera, apunta a ampliar su base de seguidores.

Fecha de estreno y formato de lanzamiento

Prime Video anunció el lanzamiento mundial de la nueva temporada para el 7 de agosto de 2026.

Todos los episodios estarán disponibles ese día, permitiendo que los seguidores puedan ver la historia completa desde el primer momento.

La serie, producida por The Immigrant, estará accesible en más de 240 países y territorios.

La estrategia de liberar toda la temporada a la vez responde al éxito de la primera entrega, que permaneció durante 18 semanas en el top 10 de la plataforma en México y conquistó a espectadores de diferentes generaciones.

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Cuatro jóvenes posan en una escalera. Arriba se lee Prime Original Nadie Nos Va A Extrañar. Abajo se lee Amazon Prime Nueva Temporada Próximamente
Prime Video anunció el lanzamiento mundial de la nueva temporada para el 7 de agosto de 2026. (Prime Video)

Protagonistas y evolución de la trama

La segunda temporada sigue a Tenoch, Alex, Daniela y Marifer en su último año de preparatoria.

Los jóvenes, que en 1994 iniciaron un negocio clandestino vendiendo tareas y exámenes, ahora enfrentan el cierre de un ciclo escolar marcado por la incertidumbre del futuro y el peso de las decisiones adultas.

La nueva entrega retoma las historias inconclusas tras la muerte de uno de los personajes centrales y plantea si la amistad sobrevivirá o terminará desintegrándose.

El grupo lidia con la presión de mantener su negocio, afrontar el duelo y encarar la llegada de nuevos competidores en el colegio, todo mientras deciden cuál será su próximo paso al terminar la escuela.

Dirección, guion y regreso del equipo creativo

La dirección vuelve a estar a cargo de Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi Leopo, quienes ya definieron la identidad visual y rítmica de la serie.

El guion es obra de Adriana Pelusi y Gibrán Portela, garantizando continuidad en el tono y la profundidad de los personajes.

La producción ejecutiva recae en Silvana Aguirre, acompañada por Camila Jiménez y Ana Graciela Ugalde Torres.

Esta combinación de talentos ha sido clave para mantener la autenticidad de la historia y su capacidad para conectar con el público.

Cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, caminan por una cancha. Dos hombres y una mujer visten chaqueta gris con escudo; otra mujer lleva chaqueta vaquera y shorts
La segunda temporada sigue a Tenoch, Alex, Daniela y Marifer en su último año de preparatoria. (Prime Video Mx /Instagram)

Elenco principal y premios recientes

Nicolás Haza (Alex), Camila Calónico (Marifer), Virgilio Delgado (Tenoch) y Macarena Oz (Daniela), regresan para dar continuidad a la historia.

Junto a ellos, actores como Alejandro Puente, Ernesto Laguardia y Edu Maruri repiten en papeles recurrentes.

La serie ya ha recibido reconocimiento en la industria: compitió en cuatro categorías de los Premios Aura 2025 y Axel Madrazo, quien interpretó a Memo en la primera temporada, obtuvo el galardón a la Revelación Actoral del Año por su desempeño.

El elenco joven ha visto crecer sus carreras a partir del fenómeno generado por la producción.

La música: Julieta Venegas y el valor de la nostalgia

Uno de los grandes atractivos de la nueva temporada es el estreno de una canción original de Julieta Venegas titulada “Sentimiento raro”.

Esta colaboración retoma la relación creativa iniciada en la primera entrega, cuando “A dónde va el viento” se convirtió en una de las canciones más escuchadas del catálogo de la artista en plataformas digitales tras el estreno.

La banda sonora de la serie mantendrá su apuesta por los éxitos de los años 90, reforzando el ambiente de época y la conexión con la audiencia nostálgica.

La música original y las selecciones del soundtrack acompañarán los momentos clave de los personajes en esta etapa final de su paso por la prepa.

Primer plano de una mujer con cabello oscuro recogido, blusa blanca y labial rojo. Su mano derecha está en la sien
Uno de los grandes atractivos de la nueva temporada es el estreno de una canción original de Julieta Venegas titulada “Sentimiento raro”. (Facebook: Julieta Venegas)

Ocho episodios, nuevos desafíos y un adiós a la preparatoria

La temporada consta de ocho episodios que estarán disponibles el mismo día del estreno.

Cada capítulo profundiza en las decisiones cruciales del grupo y en los conflictos internos que definirán su despedida de la preparatoria.

Los seguidores de la serie podrán acompañar a los personajes en su transición al mundo adulto, mientras la producción mantiene su sello de humor, tensión y emotividad.

El regreso de “Nadie nos va a extrañar” marca un reencuentro con los dilemas, las risas y las heridas de una generación que encontró en la pantalla un reflejo fiel de su propio paso por la adolescencia.

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