México

Adiós a la caída del cabello: esta semilla mexicana tiene propiedades medicinales que previenen el debilitamiento capilar

Esta parte del fruto tiene importantes beneficios cosméticos que son poco conocidos

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Fruta mamey cortada por la mitad en una mesa de madera, mostrando la pulpa de color naranja salmón y una semilla grande y oscura en el centro.
Un mamey maduro, cortado en dos mitades, expone su pulpa anaranjada y su semilla grande y oscura sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de las personas acostumbra desechar la semilla del mamey tras disfrutar su pulpa, en realidad, como ocurre con muchos huesos de otros frutos, este ingrediente tiene aplicaciones que van más allá de la basura orgánica y pueden ser aprovechados en gran medida.

Desde la elaboración de aceites para el cuidado personal hasta su uso en recetas tradicionales mexicanas, la semilla de mamey ofrece alternativas para quienes buscan aprovechar cada parte del fruto y reducir el desperdicio en casa.

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Seis mameyes enteros, dos mitades de mamey con hueso, y tres gajos de mamey en un plato sobre una mesa de madera, con una cesta y tela al fondo.
Varias frutas de mamey, algunas enteras y otras cortadas en mitades o gajos, se presentan sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son sus beneficios y qué usos se le puede dar a la semilla del mamey

La semilla del mamey, conocida como pixtle, tiene diversos beneficios y usos, sobre todo en la industria cosmética y la gastronomía tradicional mexicana.

Beneficios de la semilla del mamey

  • El aceite extraído de la semilla contiene vitamina A, vitamina C, carotenos, calcio, antioxidantes y grasas vegetales.
  • Se utiliza para hidratar y suavizar la piel.
  • Es emoliente, por lo que se integra en cremas y productos para el cuidado corporal.
  • En productos cosméticos, este aceite ayuda a nutrir el cabello, las cejas, las pestañas y la barba.

Usos principales

  • En la industria cosmética, se emplea en cremas, aceites, mascarillas, shampoos y acondicionadores para el cuidado de la piel y el cabello.
  • En algunos estados del país, como Guerrero y Tabasco, la semilla se utiliza en la gastronomía para aromatizar bebidas regionales como el pozol y preparar helados, nieves y otros postres.
Mamey cortado por la mitad muestra pulpa naranja y semilla oscura. Otro mamey y hojas verdes son visibles al fondo sobre una superficie de madera.
Un mamey cortado por la mitad exhibe su pulpa anaranjada y una gran semilla brillante en el centro, dispuesto sobre una superficie de madera con textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la semilla de mamey para prevenir el debilitamiento capilar

Como mencionamos antes, entre los principales beneficios de de esta semilla esta el aceite extraído de la semilla de mamey el cual es conocido en la cosmética mexicana por sus propiedades para fortalecer el cabello y prevenir el debilitamiento capilar. Aquí te contamos cómo puedes usarla:

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Elaboración y uso de aceite de semilla de mamey para el cabello

  1. Extracción casera del aceite
    1. Lava y seca la semilla de mamey.
    2. Rompe la cáscara dura y extrae la almendra interna.
    3. Tritura la almendra hasta obtener una pasta.
    4. Coloca la pasta en un frasco limpio y cúbrela con aceite de oliva o coco.
    5. Deja reposar la mezcla durante al menos una semana en un lugar fresco y oscuro.
    6. Filtra el aceite resultante con un paño limpio.
  2. Aplicación
    1. Aplica unas gotas del aceite directamente en el cuero cabelludo y masajea con las yemas de los dedos.
    2. Extiende el aceite hacia las puntas del cabello.
    3. Deja actuar durante 30 minutos o, si lo prefieres, toda la noche antes de lavar con shampoo.

Beneficios esperados

  • Nutre la raíz y fortalece el folículo piloso.
  • Ayuda a prevenir la caída y el debilitamiento capilar.
  • Aporta suavidad y brillo al cabello.

Este uso tradicional aprovecha los nutrientes naturales de la semilla, como antioxidantes y vitaminas, para mantener el cabello saludable y resistente. Para mejores resultados, repite el tratamiento una o dos veces por semana.

Infografía de Infobae ilustra la preparación y aplicación de aceite de semilla de mamey para el cabello, con gráficos de frutos, botellas y efectos capilares.
La infografía muestra el proceso de preparación casera y los beneficios del aceite de semilla de mamey para fortalecer el cabello y prevenir su caída. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la semilla de mamey para aprovecharla en lugar de convertirla en desperdicio

Para aprovechar la semilla de mamey y evitar que se convierta en desperdicio, puedes utilizarla principalmente para elaborar aceite, productos para el cuidado personal, y también como ingrediente en recetas tradicionales mexicanas. Aquí te explico cómo se puede usar:

1. Extracción de aceite de semilla de mamey

  • Secado: Lava y seca la semilla. Después, rompe la cáscara dura para extraer la almendra interna.
  • Triturado: Tritura la almendra hasta obtener una pasta.
  • Prensado: Puedes prensar la pasta para obtener el aceite. Si lo haces en casa, usa una prensa manual para semillas o un mortero y filtra el aceite con un paño limpio.
  • Aplicación: El aceite es útil para hidratar la piel, fortalecer el cabello, las cejas o la barba. Puedes aplicar unas gotas directamente en la zona que quieras nutrir.

2. Mascarilla capilar y corporal

  • Aceite casero: Si no tienes prensa, hierve la almendra triturada en aceite de coco o de oliva a fuego bajo por 30 minutos, deja enfriar y cuela.
  • Uso: Aplica el aceite resultante en cabello seco como mascarilla antes de lavar, o en la piel como hidratante nocturno.

3. Aromatizante y saborizante en gastronomía

  • Rallar o moler: Ralla o muele finamente la almendra de la semilla.
  • Uso tradicional: Añade el polvo en pequeñas cantidades a bebidas como el pozol, o a helados y nieves artesanales para dar aroma y sabor.
Infografía ilustra la fruta mamey, semillas, extracción de aceite, aplicaciones cosméticas, preparación de mascarilla y uso como aromatizante en postres mexicanos.
Una infografía detalla las formas de aprovechar la semilla de mamey en la elaboración de aceite, productos cosméticos y como aromatizante en recetas mexicanas, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que se recomienda no consumir grandes cantidades de la semilla cruda, ya que puede contener compuestos amargos o ligeramente tóxicos si no se procesa bien.

Además, recuerda siempre tostar o cocina la semilla antes de utilizarla en alimentos.

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