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Pumas aumenta el costo de sus boletos para el Apertura 2026: estos son los nuevos precios

La publicación de las nuevas tarifas aumentó la tensión entre los seguidores tras la reciente eliminación de Pachuca

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Pumas sube costos de sus boletos para el Apertura 2026 (X/ @PumasMX)
Pumas sube costos de sus boletos para el Apertura 2026 (X/ @PumasMX)

En cuestión de días regresará la actividad del futbol mexicano con el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Luego de perder la final ante Cruz Azul, Pumas emprenderá un nuevo proyecto bajo la dirección de Esteban Solari, pero el comienzo de su gestión ya ha sido opacada por situaciones que podrían alejar a la afición.

Tras perder el juego amistoso del Fan Fest ante América de Cali, el club Universidad Nacional dio a conocer los precios de los boletos para el primer partido que disputarán en el Estadio Olímpico Universitario, inaugurarán sus actividades en este torneo ante Pachuca. Sin embargo, sobresaltó que aumentaron los costos para cada sección del estadio.

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El aumento de boletos de Pumas marcó el arranque del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. El club difundió este lunes los precios para su primer juego como local ante Pachuca y los ajustes van de los 80 pesos hasta los 400 pesos.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Pumas en el estadio?

(X/ @PumasMX)
(X/ @PumasMX)

Para el debut en casa de Pumas el próximo sábado a las 17:00 horas, las entradas costarán entre 350 pesos ($350) mil 150 pesos ($1,150) en el Estadio Olímpico Universitario, dependiendo de la zona que los aficionados elijan.

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El anuncio ocurrió un día después de otro revés para la afición auriazul. El domingo, Pumas perdió su trofeo de Fan Fest ante América Cali, y este lunes la publicación de los nuevos precios provocó molestia entre seguidores del equipo en redes sociales.

Y es que, algunos fanáticos recordaron que los costos del Clausura 2026 eran más bajos en todas las zonas del inmueble, por ello, surgió una publicación que comparó los precios anteriores, pues en una jornada regular ante un equipo de baja popularidad los precios iban de 210 pesos a 750 pesos (sin cargos adicionales). En el nuevo torneo, incluso las localidades de menor precio registraron ajustes frente a los montos del semestre anterior.

Estos eran los precios anteriores en el Estadio Olímpico Universitario:

  • Cabecera norte: $210
  • Cabecera sur: $350
  • Pebetero: $360
  • Planta baja: $430
  • Palomar: $500
  • Palomar Goya: $550
  • Platea: $750
  • Palco: $750
El ajuste más alto se concentró en las zonas de mayor costo. Platea y Palco pasaron de $750 a $1,150, es decir, $400 más para esta temporada ( REUTERS/Henry Romero)
El ajuste más alto se concentró en las zonas de mayor costo. Platea y Palco pasaron de $750 a $1,150, es decir, $400 más para esta temporada ( REUTERS/Henry Romero)

Precios para el partido ante Pachuca

La actualización publicada por el conjunto universitario dejó esta lista de precios para el partido de la Jornada 1, los cuales quedaron de la siguiente manera:

  • Cabecera Norte: $350
  • Cabecera Sur: $420
  • Pebetero: $480
  • Planta Baja: $510
  • Palomar: $580
  • Palomar Goya: $630
  • Platea: $1,150
  • Palco: $1,150

Cabe apuntar que estos costos no consideran cargos por servicio, pues si los compran en línea la tarifa final aumentará. En el caso de la cabecera norte, los cargos extra rondan los 80 pesos y la página Ticketmaster marca el costo en 434 pesos.

En el Clausura 2026, los precios eran de $210 en Cabecera Norte, $350 en Cabecera Sur, $360 en Pebetero, $430 en Planta Baja, $500 en Palomar, $550 en Palomar Goya y $750 tanto en Platea como en Palco.

Zonas con los mayores incrementos

Pumas dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Mazatlán en el Olímpico Universitario (X@PumasMX)
Estos eran los precios del Clausura 2026 para los partidos de Pumas (X@PumasMX)

Las localidades más accesibles también subieron. Cabecera Norte pasó de $210 a $350, mientras Cabecera Sur aumentó de $350 a $420.

El ajuste más alto se concentró en las zonas de mayor costo. Platea y Palco pasaron de $750 a $1,150, es decir, $400 más para esta temporada. En otras secciones, Pebetero subió de $360 a $480. Palomar pasó de $500 a $580 y Palomar Goya de $550 a $630.

Pumas estrenará estos nuevos costos el próximo sábado a las 17 horas, cuando reciba a Pachuca en su primer partido como local del Apertura 2026.

El encuentro llegará después de que el conjunto universitario eliminó a los Tuzos en semifinales. También será la presentación de Solari como local al frente del cuadro auriazul.

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