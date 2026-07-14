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Nueva playera del América 2026: ¿cuánto cuesta y qué versión te conviene comprar?

Las Águilas estrenarán su nuevo uniforme el próximo 18 de julio frente a Querétaro, en el arranque del Apertura 2026

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Dos camisetas amarillas del Club América sobre soportes, con escudos del club, logos de Adidas, GNP Seguros y resT, frente a un estadio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Club América presentó oficialmente su nuevo uniforme para la temporada 2026-27, el cual ya se encuentra disponible a la venta.

Como ocurre en cada lanzamiento, una de las principales dudas entre la afición es cuánto cuesta la nueva camiseta y qué diferencias existen entre la versión que utilizan los futbolistas y la destinada al público.

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Adidas pondrá a la venta dos modelos distintos del jersey azulcrema, con precios que varían según la tecnología y los materiales utilizados en cada uno.

¿Cuál es el precio de la nueva playera del América?

Infografía con dos camisetas amarillas del Club América y texto detallando precios, tallas y características de las versiones de aficionado y jugador.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva camiseta del América ya puede adquirirse en la tienda oficial de Adidas con los siguientes precios:

  • Versión aficionado (manga corta): 1,999 pesos.
  • Versión aficionado (manga larga): 2,199 pesos.
  • Versión jugador (manga corta): 2,999 pesos.
  • Versión jugador (manga larga): 3,199 pesos.

El uniforme está disponible en tallas que van de XS a 2XL y también llegará en los próximos días a distribuidores autorizados y tiendas oficiales del club.

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¿Qué cambia entre la versión de aficionado y la de jugador?

El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario (X@ClubAmerica)
(X / @ClubAmerica)

La principal diferencia entre ambos modelos radica en la tecnología con la que fueron confeccionados.

La versión para aficionados está diseñada para el uso diario, con un corte más relajado y materiales enfocados en ofrecer mayor comodidad.

En cambio, la versión jugador incorpora la misma tecnología utilizada por los futbolistas durante los partidos oficiales, con un ajuste más ceñido al cuerpo y tejidos que favorecen la transpiración y el rendimiento deportivo. Estas características explican la diferencia de mil pesos entre ambos modelos.

Las Águilas estrenarán este uniforme durante el Apertura 2026, cuando debuten el próximo 18 de julio frente a Querétaro.

La nueva indumentaria forma parte de la colección con la que el club comenzará las celebraciones rumbo a su 110 aniversario, mientras se espera que en los próximos días también sea presentada la camiseta de visitante.

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