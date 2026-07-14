Nueva playera del América 2026: ¿cuánto cuesta y qué versión te conviene comprar?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Club América presentó oficialmente su nuevo uniforme para la temporada 2026-27, el cual ya se encuentra disponible a la venta.

Como ocurre en cada lanzamiento, una de las principales dudas entre la afición es cuánto cuesta la nueva camiseta y qué diferencias existen entre la versión que utilizan los futbolistas y la destinada al público.

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Adidas pondrá a la venta dos modelos distintos del jersey azulcrema, con precios que varían según la tecnología y los materiales utilizados en cada uno.

¿Cuál es el precio de la nueva playera del América?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva camiseta del América ya puede adquirirse en la tienda oficial de Adidas con los siguientes precios:

Versión aficionado (manga corta): 1,999 pesos.

Versión aficionado (manga larga): 2,199 pesos.

Versión jugador (manga corta): 2,999 pesos.

Versión jugador (manga larga): 3,199 pesos.

El uniforme está disponible en tallas que van de XS a 2XL y también llegará en los próximos días a distribuidores autorizados y tiendas oficiales del club.

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¿Qué cambia entre la versión de aficionado y la de jugador?

(X / @ClubAmerica)

La principal diferencia entre ambos modelos radica en la tecnología con la que fueron confeccionados.

La versión para aficionados está diseñada para el uso diario, con un corte más relajado y materiales enfocados en ofrecer mayor comodidad.

En cambio, la versión jugador incorpora la misma tecnología utilizada por los futbolistas durante los partidos oficiales, con un ajuste más ceñido al cuerpo y tejidos que favorecen la transpiración y el rendimiento deportivo. Estas características explican la diferencia de mil pesos entre ambos modelos.

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Las Águilas estrenarán este uniforme durante el Apertura 2026, cuando debuten el próximo 18 de julio frente a Querétaro.

La nueva indumentaria forma parte de la colección con la que el club comenzará las celebraciones rumbo a su 110 aniversario, mientras se espera que en los próximos días también sea presentada la camiseta de visitante.

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