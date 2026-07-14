México

Yuridia lanza nuevo sencillo previo a sus presentaciones de  “Las cartas sobre la mesa” Tour

La sonorense presenta una historia de desamor en doble lanzamiento, mientras calienta motores para su recorrido por México y su esperado paso por el Estadio GNP Seguros

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"Eres mi nada" (Yuridia/Youtube)
Yuridia lanza “Eres mi nada” y “Tu pasado y tú” como antesala de su gira más ambiciosa, con la que hará historia en el Estadio GNP Seguros

El 2 de julio de 2026, la cantante originaria de Hermosillo estrenó dos sencillos que exploran distintas fases del desamor, días antes de arrancar el “Las Cartas Sobre la Mesa Tour”, su recorrido más extenso por México.

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“Eres mi nada”, el tema principal del lanzamiento doble, fue escrito por Gussy Lau y aborda el vacío que permanece cuando una relación termina, mientras los recuerdos siguen presentes. El segundo corte, “Tu pasado y tú”, con letra de Alejandra Zéguer y César Robles, retrata el momento en que una persona decide cerrar un ciclo al comprender que su pareja nunca logró dejar atrás su historia anterior.

Los videos oficiales de ambas canciones fueron dirigidos por la propia Yuridia en colaboración con el creativo Chino, con una narrativa visual que transita de la vulnerabilidad al empoderamiento, según informó Avin Medios.

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Número uno en iTunes desde el primer día

Cinco mujeres sentadas alrededor de una mesa con mantel a cuadros, bebidas, flores rojas y papas fritas. La pared de fondo tiene un patrón azul
Ambos sencillos figuraron además entre las principales tendencias musicales de YouTube, según reportó Avin Medios. (Yuridia/Youtube)

“Eres mi nada” alcanzó el primer lugar de la lista de Música Mexicana en iTunes desde sus primeras horas en plataformas y se ubicó entre las canciones más descargadas de la plataforma. “Tu pasado y tú” también se posicionó entre los temas más populares del catálogo.

Ambos sencillos figuraron además entre las principales tendencias musicales de YouTube.

El lanzamiento llega tras el reconocimiento de Yuridia en el Premio Lo Nuestro 2026, donde fue una de las ganadoras de la noche, y se suma a un ciclo que en 2025 incluyó un nuevo álbum de estudio, la grabación de su concierto en la Plaza de Toros La México —con invitados como Reyli, Majo Aguilar y Carlos Rivera— y el sencillo “Un bendito día” junto a Alejandro Fernández.

La gira que recorrerá México de septiembre a diciembre

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - (Ocesa)
La presentación más esperada es la del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde Yuridia se convertirá en la primera cantante mexicana en actuar como solista en ese recinto. (Ocesa)

Los dos nuevos sencillos funcionan como antesala del “Las Cartas Sobre la Mesa Tour”, que arrancará el 4 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 5 de diciembre. El recorrido incluye paradas en León, Guadalajara, Mérida, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Villahermosa, Ciudad Juárez, Torreón, Cancún y otras ciudades del país, de acuerdo con información de Infobae e Infobae Video.

La presentación más esperada es la del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde Yuridia se convertirá en la primera cantante mexicana en actuar como solista en ese recinto.

Boletos agotados en tres días y segunda fecha confirmada

Grupo de personas en una mesa con mantel a cuadros, vasos de bebida, bol de patatas fritas, jarrón con flores rojas y paredes con papel pintado azul
La venta general de boletos para esa segunda fecha abrió el 11 de mayo a las 11:00 horas a través de Ticketmaster. (Yuridia/Youtube)

La demanda por los conciertos en el Estadio GNP Seguros superó las expectativas: las entradas para la primera fecha se agotaron en tres días, lo que llevó a la organización a confirmar una segunda presentación el 3 de septiembre en el mismo escenario, según informó Infobae.

La venta general de boletos para esa segunda fecha abrió el 11 de mayo a las 11:00 horas a través de Ticketmaster. Los precios van desde $868 pesos en zona general y acceso para personas con discapacidad, hasta $5,989 pesos en la zona VIP, con opciones intermedias que incluyen secciones Platino ($5,183), Gold ($4,563), Rosa ($3,850), Morado ($3,137), Azul ($2,424) y Zona GNP ($1,996), entre otras.

Dos décadas de una carrera sin pausas

Yuridia Francisca Gaxiola Flores debutó en 2005 tras obtener el segundo lugar en la cuarta generación de La Academia, el reality show de TV Azteca. Ese mismo año publicó La voz de un ángel bajo el sello Sony Music, disco que se convirtió en el más vendido de México en 2006 y fue certificado con doble disco de diamante.

En sus 21 años de carrera acumula ocho álbumes de estudio —el más reciente, Sin llorar, de 2025—, un álbum en vivo y tres recopilatorios. Ha vendido más de dos millones de discos en México y obtuvo certificaciones de platino en Estados Unidos por parte de la RIAA.

En 2025, Guinness World Records la reconoció como la artista mexicana con más reproducciones en YouTube, con más de 6,500 millones de vistas en la plataforma. Ese mismo año se convirtió en la primera mujer en llenar por completo la Plaza de Toros México, con una producción que repasó sus éxitos de dos décadas.

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