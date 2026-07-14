Guardia Nacional y Ejército hallan taller de “monstruos” y aseguran arsenal en Durango

La Fiscalía General de la República desmanteló un taller clandestino de blindaje artesanal en la colonia Las Palmas, en la ciudad de Durango, tras una denuncia ciudadana. Crédito: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en una bodega de la colonia Las Palmas, en la ciudad de Durango, tras recibir una denuncia ciudadana sobre actividades ilícitas en el lugar. El operativo, respaldado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, permitió desmantelar un taller donde presuntas células delictivas modificaban vehículos con blindaje artesanal.

La intervención se originó a partir de una alerta presentada mediante la Ventanilla Única de Atención (VUA). El Ministerio Público Federal integró la carpeta de investigación y gestionó ante un juez federal la orden de cateo para ingresar al inmueble.

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Dentro de la bodega, que tenía relación con una empresa de grúas, las autoridades hallaron un área especialmente acondicionada para modificaciones balísticas en vehículos. Los agentes encontraron la infraestructura completa de un taller en plena operación, con maquinaria y materiales listos para su uso.

El arsenal decomisado: cartuchos, arma larga y tubos cañón

En el lugar se localizaron cinco vehículos, de los cuales tres ya presentaban blindaje artesanal instalado. Estos automóviles, conocidos como “monstruos”, suelen ser utilizados por grupos delictivos para resistir ataques armados.

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Una infografía muestra el desmantelamiento de un taller clandestino de blindaje artesanal en Durango, México, detallando el proceso, los vehículos, armas y materiales incautados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los otros dos vehículos estaban en proceso de modificación, lo que evidenció que el taller mantenía una producción activa y regular de unidades blindadas. Este hallazgo permitió identificar una operación en curso con capacidad para transformar varios vehículos de manera simultánea.

El arsenal decomisado incluyó 914 cartuchos útiles de distintos calibres, un arma larga con su respectivo cargador y dos tubos cañón para equipo pesado. Además, se aseguraron ocho cintas de eslabones metálicos utilizadas comúnmente para abastecer ametralladoras.

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También fueron incautados 31 componentes balísticos adicionales, entre los que se encontraban cristales reforzados, placas de acero y aros balísticos para neumáticos. Todo este material servía para reforzar las unidades y ampliar la protección contra ataques armados.

El equipo de manufactura localizado en la bodega incluía una máquina de soldar profesional, trece placas metálicas y un tanque de gas. Se sumaron tres estructuras metálicas con revestimiento balístico y ocho aros balísticos listos para ser utilizados en nuevos vehículos.

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La Fiscalía General de la República desmanteló un taller clandestino de blindaje artesanal en la colonia Las Palmas, en la ciudad de Durango, tras una denuncia ciudadana. Crédito: Especial

La combinación de herramientas y materiales encontrados demostró que el inmueble funcionaba como un centro de producción, no como un simple almacén. Las autoridades investigan cuántos automóviles modificados pudieron haber salido del taller antes de la intervención.

La acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y busca combatir actividades ilícitas de alto impacto en la entidad. El operativo concluyó sin detenidos, pero las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el destino de los vehículos continúan abiertas.

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Todo el material asegurado quedó a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) con sede en Durango. Esa dependencia tiene a su cargo la integración de la carpeta de investigación para determinar la procedencia del armamento, los vehículos y los componentes balísticos intervenidos.

La FECOR también deberá establecer si el taller tiene vínculos con grupos delictivos activos en la entidad y si existe relación con otros hechos constitutivos de delito registrados en la región. Los peritajes sobre el material decomisado forman parte central de esa investigación.

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La Fiscalía General de la República desmanteló un taller clandestino de blindaje artesanal en la colonia Las Palmas, en la ciudad de Durango, tras una denuncia ciudadana. Crédito: Especial

Sin detenidos: la FGR busca a los operadores del taller

Las autoridades confirmaron que ninguna persona fue arrestada durante el cateo en la colonia Las Palmas. La FGR mantiene abiertas las investigaciones con el objetivo de identificar a quienes operaban el inmueble y determinar su posible responsabilidad penal.

La existencia de un taller de esa escala dentro de una zona urbana de la capital de Durango apunta a la capacidad logística de las organizaciones criminales para instalar infraestructura ilegal en áreas residenciales. Las corporaciones federales no descartaron nuevas diligencias en el marco de la misma investigación.

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