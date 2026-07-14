Pedro Sola enfrenta críticas por comentarios de doble sentido frente a un niño en video viral

Un joven chef y un adulto preparan un platillo con camarones en un estudio de televisión. El niño, vestido con chaqueta blanca de chef, y el adulto, con delantal de MasterChef, manipulan ingredientes en una sartén. Alrededor de la estación de cocina, varios adultos observan la demostración. En pantalla se visualiza un anuncio de "ESTRENAMOS HORARIO" y la fecha "1 DE MAYO 4:00 PM", sugiriendo un cambio de programación. El fondo incluye una ventana con vegetación y una pantalla con la gráfica "SIN CENSURA".

Pedro Sola, conductor de Ventaneando, enfrenta una nueva controversia tras viralizarse un video donde hace chistes de doble sentido frente a Roy Padilla, conocido como “el niño gordito y carismático de MasterChef Junior México”, durante una transmisión en 2017.

El clip resurge mientras Sola es objeto de críticas y sanciones por comentarios recientes sobre mascotas en lugares públicos, lo que reactiva la conversación sobre sus conductas pasadas y el ambiente en el set, cuando Daniel Bisogno aún era parte del equipo.

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Video viral: Pedro Sola y chistes en presencia de Roy Padilla

En el video, Pedro Sola comenta: “Yo tengo el talento, pero de comérmela”. Ante la reacción del grupo, aclara: “La comida. Eso. Ya sabía que iban a voltear”. Las risas de Daniel Bisogno y Jimena Pérez, “La Choco”, marcan el tono relajado de la escena, mientras Roy Padilla cocina para los conductores.

El fragmento, grabado cuando el niño concursaba en la segunda temporada de MasterChef Junior México, se ha compartido ampliamente en redes este mes, convirtiendo a Sola en tendencia y reabriendo debate sobre los límites del humor en televisión abierta.

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La participación de Roy Padilla en 2017 lo posicionó como uno de los favoritos del público y su imagen trascendió el programa, convirtiéndose en meme. El momento del chiste se contextualiza en un ambiente donde la interacción entre adultos y menores se transmitía en horario familiar, sin que en su momento generara sanciones públicas.

Pedro Sola enfrenta críticas por comentarios de doble sentido frente a un niño en video viral (RS)

Reacciones previas de Pedro Sola a polémicas en televisión

No es la primera vez que Pedro Sola enfrenta críticas por comentarios realizados en Ventaneando. En años anteriores, el conductor ha hecho declaraciones que provocan debate en plataformas digitales, aunque la mayoría se quedan en el terreno de la anécdota y la viralidad. La reciente viralización del video de 2017 resalta cómo los archivos digitales pueden reactivar discusiones pasadas, especialmente en momentos donde el personaje central ya está bajo escrutinio.

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Daniel Bisogno, fallecido en 2024, fue parte constante de estas dinámicas. En el video, interviene diciendo: “Bueno, lo dejamos que sé”. El intercambio con Sola era habitual en el formato del programa, donde la improvisación y el doble sentido formaban parte del contenido.

Cancelación por comentarios sobre mascotas

La polémica actual en torno a Pedro Sola tiene origen en declaraciones realizadas durante la emisión de Ventaneando, donde expresó su rechazo a los perros en establecimientos pet-friendly: “Me dan ganas de aventar carne envenenada”, dijo en vivo. La organización Va por sus derechos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia por considerar que sus palabras incitan a la violencia.

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Este episodio provocó una petición masiva en plataformas como Change.org, donde miles de usuarios exigen su salida del programa y sanciones ejemplares. El rechazo público se extendió a colegas del medio artístico y asociaciones animalistas. Susana Zabaleta criticó los dichos de Sola, sumando voces al rechazo en redes sociales.

El conductor publicó un video en sus cuentas oficiales ofreciendo una disculpa pública: “Me equivoqué y no refleja mis verdaderos sentimientos hacia los animales”. El video, que suma miles de reproducciones, busca contener el daño reputacional y responde a la presión social y legal.

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Tras los controversiales comentarios del conductor sobre perros en televisión, las marcas optaron por retirarse y deslindarse públicamente de sus declaraciones. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

Viralidad y memoria digital: impacto en la imagen pública

La reaparición del video de 2017 coincide con el momento más crítico en la carrera de Pedro Sola. El archivo, que circuló sin mayor impacto en su emisión original, ahora se interpreta bajo una nueva luz. El humor de doble sentido, antes tolerado, enfrenta creciente rechazo ante audiencias más sensibles a los contextos y destinatarios de los chistes.

Roy Padilla, el niño que cocinaba para los conductores, no ha hecho declaraciones recientes sobre el episodio. Su presencia en el video es central para la viralización, pues el contraste entre su figura y el humor de los adultos alimenta la discusión sobre los límites en la televisión mexicana.

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Consecuencias para Ventaneando y la televisión mexicana

Las reacciones ante el caso de Pedro Sola muestran cambios en la tolerancia social hacia ciertos discursos en medios tradicionales. Ventaneando enfrenta presión de audiencias y organismos civiles para revisar sus protocolos y contenidos. La denuncia ante la Fiscalía y las peticiones en Change.org constituyen antecedentes para la gestión de futuras controversias en televisión abierta.

La suma de polémicas recientes y pasadas pone en entredicho la permanencia de Sola en el programa, aunque hasta el momento la producción no ha anunciado medidas adicionales. La viralidad de archivos antiguos refuerza la vigilancia social sobre figuras públicas y su responsabilidad en espacios de alta audiencia.

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