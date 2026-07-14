México

Paola Rojas habla del día que le pidió una entrevista a Maradona: “Quiero platicar contigo, pero en mi habitación”

La conductora mexicana reveló en una charla con José Ramón Fernández que una propuesta de Maradona la hizo renunciar a una de las entrevistas más deseadas de su carrera

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Paola Rojas habla del día que le pidió una entrevista a Maradona. La periodista mexicana recordó que durante el Mundial de Brasil 2014 intentó en repetidas ocasiones entrevistar al astro argentino, hasta que un encuentro en un elevador la hizo desistir para siempre. (YouTube: Paola Rojas)

Paola Rojas había entrevistado a presidentes, estrellas de música y figuras del deporte a lo largo de una carrera construida frente a las cámaras de los noticieros más vistos de México. Pero había un nombre que seguía pendiente: Diego Armando Maradona. El Mundial de Brasil 2014 parecía ser, por fin, su momento.

Ambos se hospedaban en el mismo hotel durante la Copa del Mundo. Los encuentros eran frecuentes, casi inevitables. Rojas, entonces conductora de uno de los principales noticieros de Televisa, aprovechaba cada oportunidad para acercarse al exfutbolista argentino, quien en ese torneo trabajaba para Telesur junto al periodista Víctor Hugo Morales en el programa De Zurda.

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El problema era llegar a él. Maradona se movía siempre rodeado de su equipo, blindado, inaccesible. La periodista, que hoy tiene 49 años, insistió durante días sin éxito. Hasta que un elevador cambió todo.

“Era muy difícil acercarse a Diego Armando Maradona, pero estábamos hospedados en el mismo espacio y entonces coincidíamos todo el rato", relató Rojas en una charla reciente con el periodista deportivo José Ramón Fernández, publicada en el canal de YouTube de la conductora.

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“Quiero platicar contigo, pero en mi habitación”

Paola Rojas contó su anécdota al entrevistar a José Ramón Fernández. (Paola Rojas/Captura de pantalla)
Paola Rojas contó su anécdota al entrevistar a José Ramón Fernández. (Paola Rojas/Captura de pantalla)

Rojas dejó claro, antes de continuar su relato, que su admiración por Maradona como futbolista nunca estuvo en duda. Lo que hizo en México 1986, lo que construyó con el Napoli, su peso en la historia del balompié mundial: todo eso, dijo, permanece intacto en su memoria.

“No le regateo nada y lo admiro muchísimo”, afirmó la periodista a Fernández. El elogio no fue protocolar. Rojas habló con la convicción de quien creció viendo al Pelusa reinventar el futbol, y esa admiración fue precisamente lo que hizo más difícil lo que vino después.

Fue en ese elevador, con la gente de Maradona presente, donde la conductora vio su última oportunidad. Se identificó como periodista mexicana, le reiteró su interés en entrevistarlo y esperó. Hubo una pausa, un suspiro en la entrevista, y entonces Rojas lo dijo:

“Me dijo: ‘Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación’. Desde luego dejé de insistir, no me interesó más hacer esa entrevista", reveló la exesposa de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, Zague.

La periodista explicó que decidió compartir la anécdota no para destruir el legado deportivo de Maradona, sino para nombrar algo que ocurre con frecuencia y pocas veces se dice en voz alta.

Mural vertical del rostro de Diego Maradona con camiseta celeste y blanca en la fachada de un edificio gris; cielo azul despejado y vegetación
Un mural del grupo Mondongo muestra un retrato de Diego Maradona vistiendo la camiseta de la selección argentina en la fachada de un edificio. (Ba Street art)

“Lo cuento porque es parte de lo que nos enfrentamos las mujeres en este esfuerzo por hacer periodismo y por compartir lo que ocurre”, dijo Rojas. La frase no fue un reproche aislado: fue un señalamiento directo a una dinámica que, según la conductora, sigue presente en los espacios donde las periodistas intentan ejercer su trabajo.

Fernández reaccionó con cautela. Sugirió que quizá las palabras del exfutbolista podían haber tenido otra intención: que Maradona vivía tan rodeado de gente que quizá buscaba un espacio más privado para hablar con tranquilidad.

“Probablemente no estaría solo en su cuarto, estaba blindado, siempre tenía a alguien pegado a él. Quería aislarse de la gente; era tan popular que la gente lo seguía a todos lados. No podían salir a un restaurante. El futbol está lleno de pasión y de triunfadores”, señaló.

Rojas no aceptó la lectura: “No estoy queriendo decir que lo malinterpreté, me lo dijo directamente. No soy ingenua, es un atropello a las mujeres", respondió.

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La experiencia, dijo, le generó una desilusión que no esperaba. Maradona había sido uno de los personajes que más le interesaba entrevistar. Después de ese elevador, dejó de serlo.

A lo largo de su vida, Diego Armando Maradona enfrentó diversos señalamientos por presuntos episodios de violencia de género. Entre los casos más conocidos estuvieron las acusaciones públicas de su expareja Rocío Oliva y la denuncia por violencia psicológica que presentó su exesposa Claudia Villafañe en 2019.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en una vivienda del partido bonaerense de Tigre, en Argentina.

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