México

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 14 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 17,41 pesos mexicanos, registrando una disminución del -0,65% en comparación con el precio de cierre anterior de 17,53 pesos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,57% y su variación interanual se sitúa en un significativo -6,52%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 7,57%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,58%, indicando una leve inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Investigación del asesinato de la periodista Roxana Guzmán seguirá “hasta detener a todos los responsables”, afirma Harfuch

Aseguró que en México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas y el derecho a la libertad de expresión

Investigación del asesinato de la periodista Roxana Guzmán seguirá “hasta detener a todos los responsables”, afirma Harfuch

Onda tropical 19 entra en México, provocando fuertes lluvias en 11 estados; zona de baja presión aumenta 90% probabilidad de ciclón

Además, prevén la formación de otra zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con 70 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días

Onda tropical 19 entra en México, provocando fuertes lluvias en 11 estados; zona de baja presión aumenta 90% probabilidad de ciclón

Pedro Sola enfrenta críticas por comentarios de doble sentido frente a un niño en video viral

El clip resurge mientras el economista es objeto de críticas y sanciones por comentarios recientes sobre mascotas en lugares públicos

Pedro Sola enfrenta críticas por comentarios de doble sentido frente a un niño en video viral

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 14 de julio: la mandataria se desmarca de retiro de antimonumento de los desaparecidos en la CDMX

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 14 de julio: la mandataria se desmarca de retiro de antimonumento de los desaparecidos en la CDMX

Crista Montes señala hipocresía en redes tras polémica de Pedro Sola con los perros: “Los mueven otros intereses”

La madre de Gala y Beba no se quedó al margen y dio su opinión sobre el conductor de Ventaneando

Crista Montes señala hipocresía en redes tras polémica de Pedro Sola con los perros: “Los mueven otros intereses”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso ex vicealmirante Manuel Farias: Tribunal Colegiado analizará si revoca su vinculación a proceso por presunto huachicol fiscal

Caso ex vicealmirante Manuel Farias: Tribunal Colegiado analizará si revoca su vinculación a proceso por presunto huachicol fiscal

Dos ataques en una noche dejan cuatro muertos en Tijuana

Cae el presunto Tirador de la Vía Atlixcáyotl tras enfrentamiento con autoridades en Puebla: momento queda capturado en video

Guardia Nacional y Ejército hallan taller de “monstruos” y aseguran arsenal en Durango

Caen nueve presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa por el asesinato de 8 personas en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Yuridia lanza nuevo sencillo previo a sus presentaciones de  “Las cartas sobre la mesa” Tour

Yuridia lanza nuevo sencillo previo a sus presentaciones de  “Las cartas sobre la mesa” Tour

Emiliano Aguilar se rapa tras quedar expuesta su calvicie en pelea durante BelicoFest 2026

Padre de Christian Nodal niega distanciamiento y conflicto legal: aclara cuál es su relación con Cazzu y Ángela Aguilar

Importantes marcas retiran su publicidad de Ventaneando tras polémica de Pedro Sola y comentarios sobre envenenar perros

Qué pasó entre Yahir y Nadia en La Academia: la verdad del romance que marcó la primera generación

DEPORTES

Nueva playera del América 2026: ¿cuánto cuesta y qué versión te conviene comprar?

Nueva playera del América 2026: ¿cuánto cuesta y qué versión te conviene comprar?

Clavadistas mexicanos destacan con doble Top 10 en Porto Flavia 2026

Paola Rojas habla del día que le pidió una entrevista a Maradona: “Quiero platicar contigo, pero en mi habitación”

La razón por la que Argentina no jugó amistoso con México antes del Mundial 2026

Pumas aumenta el costo de sus boletos para el Apertura 2026: estos son los nuevos precios