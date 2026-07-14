Onda tropical 19 entra en México, provocando fuertes lluvias en 11 estados; zona de baja presión aumenta 90% probabilidad de ciclón

La onda tropical 19 provoca intensas lluvias en el territorio mexicano, mientras una zona de baja presión en el océano Atlántico aumenta la probabilidad de formación ciclónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 19 ingresó este martes 14 de julio al territorio nacional y comenzará su desplazamiento sobre la península de Yucatán, favoreciendo intensas lluvias en 11 estados, en combinación con el monzón mexicano, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y una zona de baja presión que ha incrementado a 90% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además del temporal de lluvias, continuará la onda de calor sobre entidades del noroeste y norte de México.

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Las autoridades meteorológicas exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, inundaciones, crecidas de ríos y otras afectaciones en diversas regiones del país.

Zona de baja presión con 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico

El SMN informó que la principal zona de baja presión se localizó la mañana de este martes aproximadamente a 525 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

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El sistema incrementó a 90% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y a 100% en los próximos siete días, mientras continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste.

La zona de baja presión al sur de #Michoacán incrementa a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de #Jalisco.⬇️ pic.twitter.com/rGoTt8Xi4R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026

Asimismo, el organismo mantiene vigilancia sobre una segunda zona de baja presión que podría formarse al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, la cual presenta 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

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Aunque estos sistemas permanecen sobre el océano Pacífico, sus desprendimientos nubosos ya contribuyen al incremento del potencial de lluvias sobre gran parte del occidente y sur del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán lluvias muy fuertes este martes 14 de julio?

El avance de la onda tropical 19 y la interacción con otros sistemas meteorológicos provocarán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en 11 entidades:

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Sonora (sureste)

Chihuahua (centro, sur y suroeste)

Coahuila (norte)

Durango (noroeste)

Sinaloa (norte y centro)

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Michoacán (suroeste)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (este y sur)

Veracruz (sur)

Además, se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Nayarit (norte y sur)

Guerrero (sureste)

También habrá intervalos de chubascos en:

Nuevo León

Zacatecas

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras que Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos registrarán lluvias aisladas.

Calles inundadas con tráfico vehicular, viviendas coloniales y la plaza de una iglesia colonial experimentan los efectos de las lluvias pronosticadas por el SMN para este mes. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El SMN advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas.

Caída de granizo.

Rachas intensas de viento.

Deslaves en zonas montañosas.

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Vientos fuertes y oleaje de hasta tres metros

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

También habrá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Puebla

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Un fuerte oleaje alcanza la playa con la llegada del huracán Norma al estado de Baja California Sur en México en la ciudad turística de Cabo San Lucas. REUTERS/Fernando Castillo

Mientras tanto, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, las rachas alcanzarán entre 30 y 50 kilómetros por hora.

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En el litoral del Pacífico se prevé oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y en el golfo de Tehuantepec. En las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en la costa occidental de la península de Baja California, el oleaje será de 1 a 2 metros.

Persistirá el calor extremo al norte y noroeste del país

A pesar del temporal de lluvias, continuará la ola de calor con ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de México.

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El SMN pronostica temperaturas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.

También se esperan máximas de 40 a 45 grados en:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Oaxaca

Y de 35 a 40 grados en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

A causa del cambio climático, la tendencia es que los inviernos sean cada vez más cálidos, algo que se ha reflejado en esta temporada. (Jovani Pérez/ Infobae México)

Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó mantenerse bien hidratado, vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, además de seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y consultar únicamente los avisos oficiales.

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