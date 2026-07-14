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Padre de Christian Nodal niega distanciamiento y conflicto legal: aclara cuál es su relación con Cazzu y Ángela Aguilar

Jaime González dijo estar en pláticas con Nodal para devolverle los derechos de su nombre e imagen

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Christian Nodal en primer plano con sombrero vaquero, chaleco marrón y collar de cruz, frente a un grupo de personas y un fondo promocional oscuro
Christian Nodal registra el nombre 'Forajido' e inicia una batalla legal contra su padre, Jaime González por la propiedad de su marca, empresa y temas musicales. (Infobae México / Manu Cisneros)

Jaime González, padre y representante de Christian Nodal, rompió el silencio este lunes 13 de julio sobre la disputa legal por los derechos del nombre artístico de su hijo y sobre los rumores de distanciamiento familiar que dominan la conversación pública desde hace meses.

En declaraciones a Despierta América, González negó cualquier conflicto, aseguró tener comunicación constante con el cantante, además, se pronunció sobre su relación con Ángela Aguilar y con Cazzu, madre de su nieta Inti.

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“Que me marque y nos liberamos cuando él quiera”

González negó haber retenido dinero de su hijo, como se ha estado insinuando en medios de comunicación: “Yo jamás me he quedado con nada que no es mío. Temas de dinero no tenemos, comunicación sí. Hablé con él hace dos días”.

Christian Nodal, con sombrero negro y tatuajes faciales, señala al frente; detrás, su madre y padre sonríen, cada uno sosteniendo una copa de champán
(Infobae México / Especial )

Sobre los derechos del nombre, fue directo: “Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy el inversionista y el creador de la carrera. Christian siempre lo ha sabido eso”.

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El registro de la marca “Christian Nodal” fue renovado ante el IMPI en los primeros días de abril de 2026, luego de que González lo solicitara en octubre de 2025. El registro original fue otorgado cuando el cantante era menor de edad y quedó bajo control paterno hasta 2036. El propio artista lo reconoció públicamente hace unos meses: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz”.

Ante la versión de que Nodal busca desvincularse del contrato, González respondió sin rodeos: “Que me marque y nos liberamos cuando él quiera. Yo no tengo ningún problema, la verdad. Es mi hijo, lo amo y estoy listo para lo que quiera”.

Sobre los derechos de imagen y nombre, reconoció que hay negociaciones en curso: “Estamos en pláticas para regresárselos”.

El distanciamiento entre padre e hijo se hizo evidente en redes sociales hace tiempo: Nodal dejó de seguir a Jaime González, a su madre Cristy Nodal y a su hermana Amely en Instagram.

Christian Nodal
(Facebook Christian Nodal)

González atribuyó la menor cercanía a la etapa profesional del artista, no a una ruptura: “Tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como al principio. Él está más maduro y no ocupa que lo esté cuidando, toma sus decisiones”.

Sobre los derechos de las canciones, González deslindó su responsabilidad: “Yo no soy autor. Si las compusiera yo, pues sí, pero como no he compuesto ninguna canción, no tengo ninguna canción”.

Como respuesta a la situación con su nombre, el cantante presentó el 22 de abril de 2026 ante el IMPI una solicitud de registro de la marca “El Forajido”, con cobertura en entretenimiento, educación y actividades culturales. La intención es construir una estructura independiente para gestionar conciertos, lanzamientos y productos sin pasar por JG Music, la empresa que dirige su padre.

En un concierto en Querétaro, días antes de la solicitud, Nodal había lanzado una frase que su público leyó como una referencia directa al conflicto: “La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”.

González defiende a Ángela Aguilar y habla de Cazzu

Angela Aguilar y Christian Nodal -México- 30 mayo
(IG /lamexicomonumental)

Sobre su relación con su nuera, González fue breve: “Todo bien”. Rechazó la versión de que se habría opuesto a que Nodal compartiera escenario con Ángela: “Dígame quién dijo eso”.

Y sobre los rumores de separación de la pareja, dijo no tener información que los respalde: “Yo nunca me he enterado de eso. No puedo asegurarlo porque no vivo con ellos, pero tengo comunicación con Christian. Nunca me ha llamado para decirme algo así”.

González también reprobó el trato que la pareja recibe en medios y redes sociales: “Es terrible. A mí no me gusta cómo están manejando ese rollo negativo. No se lo merecen ellos. Nadie, ninguna persona se lo merece”.

Sobre Cazzu y los rumores de que la familia González habría financiado parte de su gira Latinaje Tour 2026 por Estados Unidos y Latinoamérica, el productor se negó a responder: “Eso no te lo puedo responder. Esas son cosas personales”.

(Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
(Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Sobre su nieta Inti, admitió que no la ha visto y que espera el reencuentro para septiembre, mes en que la niña cumple años: “Desgraciadamente no la he visto, me muero por verla. Pensamos verla pronto, ahora en su cumpleaños”.

Al ser cuestionado sobre el consejo más fuerte que le daría a su hijo, González respondió con afecto: “Que sea un caballero. Christian es un tipazo y tiene un corazonsote gigante. Es mi hijo, lo amo, ¿qué te puedo decir? Que no deje de trabajar, que le eche ganas a su vida, a su carrera, a su familia. Todo bien, todo tranquilo”.

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