México

Caen nueve presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa por el asesinato de 8 personas en Chiapas

Tres de los cuerpos aún no han sido identificados

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Nueve detenidos por multihomicidio en Chiapas
Foto: Fiscalía de Chiapas

Nueve personas, presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos por el homicidio de ocho personas cuyos cuerpos se localizaron sobre el tramo Jitotol-Brochil, en los límites del municipio de El Bosque, en Chiapas.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se identificó como móvil del multihomicidio la disputa por la venta de droga al menudeo. Los detenidos son señalados como los presuntos responsables de los hechos, ocurridos el pasado 8 de julio.

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Aquel día, los cuerpos de seis hombres y dos mujeres fueron localizados en un paraje acompañados de un mensaje amenazante sobre la venta de drogas en la región.

Los reportes indicaron que las víctimas presentaban impactos de arma de fuego y huellas de tortura. Tras recibir la alerta, las autoridades acudieron al sitio para comenzar las investigaciones.

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Detenidos manifestaron pertenecer al Cártel de Sinaloa

multihomicidio en Chiapas
Los cuerpos fueron localizados junto a un mensaje amenazante.(especial)

Tras los hechos, este lunes fueron detenidos nueve hombres por su presunta responsabilidad en el asesinato de las ocho personas en Chiapas, quienes fueron ubicados tras análisis de cámaras de videovigilancia y mediante la realización de entrevistas.

De acuerdo con el fiscal, los nueve arrestados fueron identificados como Daniel Alberto “N”, Jesús Miguel “N”, Rafael Alexander “N”, Anthoni Josué “N”, Carlos “N”, Rolando René “N”, Felipe de Jesús “N”, José Iván “N” y Josué “N”.

Llaven Abarca detalló que al momento de su captura manifestaron pertenecer al Cártel de Sinaloa, organización criminal que mantiene una disputa interna entre sus facciones de Los Chapitos y Los Mayos desde septiembre de 2024.

En los operativos se aseguraron tres vehículos, 29 armas de fuego —entre ellas rifles AK-47 y R-15, así como armas cortas—, municiones, equipo táctico, poncha llantas, chalecos camuflados, 24 juegos de esposas, drones, documentación, una bolsa de cintillos, teléfonos celulares, radios de comunicación y narcóticos que incluyen hierba y cocaína.

Nueve detenidos en Chiapas por multihomicidio
Foto: FGE

Tres personas permanecen en calidad de desconocidas: fiscal comparte tatuajes que podrían ayudar a su identificación

A través de redes sociales, el fiscal detalló que de las ocho personas halladas sin vida, cinco fueron identificados como hombres: Milton Humberto “N”, originario de Ocozocoautla; Alfredo “N”, de Pantepec; Fabián de Jesús “N” y Luis Enrique “N”, de La Concordia, y Erick Osvaldo “N”, de San Fernando. Sus cuerpos ya fueron entregados a sus familias.

Los tres cuerpos restantes —dos mujeres y un hombre— permanecen en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez en calidad de desconocidos, por lo que Llaven Abarca hizo un llamado a familiares de personas desaparecidas para que acudan a esa institución y faciliten su identificación.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, compartió algunos de los tatuajes con los que cuentan las tres personas que permanecen en calidad de desconocidos tras el hallazgo de ocho cuerpos en El Bosque. Video: FGE

La causa de muerte, en todos los casos, fue hemorragia aguda secundaria producida por disparo de arma de fuego en la cavidad craneana.

Llaven Abarca subrayó que los detenidos enfrentarán cargos por la múltiple ejecución, aunque precisó que la investigación continúa abierta. Reconoció además el apoyo de las fuerzas federales en los distintos operativos desplegados.

“En Chiapas no habrá impunidad ante conductas delictivas que atenten contra la tranquilidad y la seguridad del estado y siempre habrá una reacción contundente por parte del Estado mexicano y la Mesa Estatal de Paz, encabezada por el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar“, declaró el fiscal.

Con la detención de estas nueve personas, Llaven Abarca dijo que el multihomicidio se encuentra “esclarecido” luego de las investigaciones realizadas y que culminaron con dichas capturas.

| Redes Sociales, X /@chikistrakiz
| Redes Sociales, X /@chikistrakiz

Cabe señalar que el Cártel de Sinaloa mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chiapas por el control de las rutas de tráfico de drogas y migrantes en la frontera con Guatemala. Durante el año pasado se registraron constantes hechos violentos en el estado en los que aparecieron narcomantas firmadas por las organizaciones criminales como parte de esta disputa.

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