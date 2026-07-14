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La razón por la que Argentina no jugó amistoso con México antes del Mundial 2026

El Tri de Javier Aguirre estuvo cerca de enfrentarse a la albiceleste de Lionel Messi, pero el acuerdo se cayó

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México y Argentina pudieron haber jugado un partido amistoso antes del Mundial 2026
México y Argentina pudieron haber jugado un partido amistoso antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana terminó su participación en la Copa Mundial 2026 al ser eliminada en octavos de final ante Inglaterra; sin embargo, a diferencia de otros torneos, la afición se mostró ilusionada y satisfecha con la participación del Tri de Javier Aguirre.

En su camino de preparación al Mundial, el Tricolor protagonizó diferentes encuentros con selecciones de gran nivel como fue el amistoso ante Portugal, Bélgica, Australia, Corea del Sur y más. Y uno de los rivales que pudo enfrentar era Argentina; recientemente se reveló que México pudo haber jugado un partido amistoso ante la albiceleste, y este juego habría sido el inaugural del Estadio Ciudad de México tras las obras de remodelación que tuvo.

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Sin embargo, la posibilidad se canceló y la Selección Mexicana se terminó enfrentando a los portugueses. Este 13 de julio surgieron más detalles sobre el rumor que apuntaba a la Albiceleste como rival del Tri en el Estadio Banorte. Al final, ese escenario no se concretó y el lugar quedó para otros partidos de preparación.

REUTERS/Dylan Martinez
REUTERS/Dylan Martinez

México y Argentina buscaron jugar un amistoso antes del Mundial 2026

La versión de Carlos Ponce de León, de Récord, apunta a que Argentina y México ya habían avanzado en un arreglo para disputar ese encuentro, en medio de la planeación rumbo al Mundial de 2026. Antes de cerrar la agenda, el el cruce con la selección campeona del mundo se cayó por las condiciones económicas y administrativas que se plantearon.

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De acuerdo con lo expuesto por el periodista de Récord, el freno apareció cuando Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pidió USD 6 millones por el partido. Esa cifra, según la explicación, fue un tema que conversó la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y que, por un instante, estuvo dispuesta a pagar. Pero al momento de gestionar los pagos, se sumó una exigencia adicional: que el pago se dividiera y se depositara en distintas cuentas.

La postura de la Federación Mexicana de Futbol fue rechazar ese esquema. La lógica consistía en entregar el dinero directamente a la federación argentina y dejar en sus manos cualquier distribución posterior. La parte mexicana no aceptó participar en una dispersión de recursos bajo instrucciones externas.

La postura de la Federación Mexicana de Futbol fue rechazar ese esquema de pagos diferenciados (REUTERS/Pedro Nunes)
La postura de la Federación Mexicana de Futbol fue rechazar ese esquema de pagos diferenciados (REUTERS/Pedro Nunes)

Y es que, debido a los contratos que México tiene, Soccer United Marketing (SUM), empresa de Estados Unidos que maneja los partidos amistosos de la Selección Mexicana en ese país, se negó a hacer los depósitos diferenciados a diferentes cuentas de la AFA, según explicó Ponce de León. Su intervención resultó determinante, porque pidió claridad total en el manejo del dinero y se negó a avanzar si no existían condiciones transparentes para cerrar el trato.

Entre los puntos que se desprenden de esa explicación están los siguientes:

  • México ya tenía contacto previo con Argentina para pactar el amistoso.
  • El costo solicitado fue de USD 6 millones.
  • La propuesta incluía depósitos en varias cuentas distintas.
  • La federación mexicana rechazó repartir el dinero.
  • SUM tampoco aceptó participar bajo ese formato.

México jugó con Portugal en la inauguración del Estadio Ciudad de México antes del Mundial 2026 ( REUTERS/Henry Romero)
México jugó con Portugal en la inauguración del Estadio Ciudad de México antes del Mundial 2026 ( REUTERS/Henry Romero)

En ese punto también pesa la postura de SUM, que aparece como un actor central en este tipo de juegos en territorio estadounidense. Según con el periodista, la empresa fijó una condición básica para seguir adelante con la negociación: “No, yo no me voy a meter en eso. A mí me ponen claridad en el asunto o no cerramos el trato con Argentina”.

Esa combinación de costo elevado, pagos fragmentados y falta de condiciones claras terminó por romper la posibilidad del partido en el Estadio Azteca. Así, el amistoso entre el Tri y la Albiceleste quedó fuera del calendario, mientras México siguió su preparación con otros rivales ya acordados rumbo a 2026, razón por la que terminó enfrentando a Portugal.

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