Clavadistas mexicanos destacan con doble Top 10 en Porto Flavia 2026

(Conade)

La selección mexicana cerró su participación en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026, segunda parada del circuito de World Aquatics, con dos representantes entre los diez mejores de la rama varonil y sumando puntos importantes para el ranking internacional.

La competencia se llevó a cabo en Porto Flavia, Iglesias, Cerdeña, Italia, donde los mejores especialistas del mundo afrontaron una de las pruebas más exigentes del calendario en busca de fortalecer su posición dentro del serial internacional.

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Sergio Guzmán y Yolotl Martínez destacan en la prueba de 27 metros

La participación de la selección mexicana en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026 en Italia destaca con dos atletas entre los diez primeros puestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor resultado para México llegó en la prueba varonil de 27 metros, donde Sergio Guzmán finalizó en la séptima posición con 361.65 puntos. Muy cerca terminó Yolotl Martínez, quien ocupó el octavo lugar tras registrar 360.95 unidades.

Por su parte, Antonio Corzo concluyó su participación en el lugar 14, luego de acumular 265.00 puntos.

En la rama femenil de 20 metros, Tania Cuevas finalizó en la posición 18 con 186.35 puntos, dentro de un certamen que reunió a las principales exponentes internacionales de la especialidad.

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México continúa su preparación en el circuito de World Aquatics

Como es característico de la sede italiana, las pruebas se realizaron desde las formaciones rocosas de Porto Flavia, un escenario natural que mantiene la esencia del alto clavado y representa un importante reto técnico para las y los competidores.

Con esta actuación, la delegación mexicana concluyó su participación en la segunda fecha del circuito de World Aquatics, donde además de sumar experiencia internacional, continúa acumulando puntos para el ranking mundial como parte de su preparación rumbo a los próximos compromisos del calendario internacional.

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