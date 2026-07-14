Emiliano Aguilar se rapa tras quedar expuesta su calvicie en pelea durante BelicoFest 2026

Un día después de que la pelea en el Bélico Fest 2026 expusiera su calvicie, Emiliano Aguilar se rapó por completo y lo mostró en un video. El cantante ya piensa en el siguiente paso: un tatuaje en el cuero cabelludo. (Captura de pantalla @emiliano_aguilar.t)

El cantante Emiliano Aguilar protagonizó el domingo 12 de julio una pelea a golpes en el BelicoFest 2026, festival de corridos celebrado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. El altercado quedó grabado y circuló en redes sociales en minutos. Lo que nadie esperaba es que el incidente terminaría revelando algo que Aguilar había guardado con celo: el sombrero o la gorra que siempre lleva puesta no era solo un accesorio, es una estrategia.

Al día siguiente de la pelea, el intérprete de “Soy El Vato” se rapó por completo y subió un video a su perfil de Instagram mostrando su nueva imagen. También adelantó a sus seguidores que considera hacerse un tatuaje en el cuero cabelludo.

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La gorra se cayó durante la pelea

Emiliano Aguilar se vio envuelto en un pleito durante el Bélico Fest 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles; personal de seguridad intervino para separar a los involucrados. (IG @spotted03x)

Durante el enfrentamiento, Emiliano Aguilar y otro hombre se enredaron a golpes y manotazos en una zona de la planta baja del estadio, llena de asistentes al festival. Ambos terminaron en el piso. Fue en ese momento cuando la gorra que el cantante lleva puesta de manera habitual desde que apareció en redes sociales se cayó, y las cámaras captaron la parte trasera de su cabeza con notable falta de cabello.

El personal de seguridad del BMO Stadium intervino para separar a los involucrados antes de que fuera necesaria la presencia del Departamento de Policía de Los Ángeles. La identidad del otro hombre implicado no se ha confirmado, y el equipo del cantante no ha emitido ninguna postura oficial sobre el pleito.

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“Descubrieron mi secreto”: Aguilar responde con humor

Horas después del altercado, el hijo de Pepe Aguilar tomó su cuenta de Instagram y publicó dos videos. En el primero abordó la pelea sin rodeos: “Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ch*ng*. Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese wey desde hace como un año... que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su m*dr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien”.

El intérprete de "Soy El Vato" se fue a los golpes en el BMO Stadium de Los Ángeles y terminó en el piso. La gorra que nunca se quita se cayó y expuso su calvicie ante miles de usuarios en redes. Su respuesta: humor, una maquinilla y planes de tatuarse el cuero cabelludo. (Captura de pantalla IG Emiliano Aguilar)

En el segundo video fue el turno de la calvicie. Aguilar no esquivó el tema y lo resolvió con la misma franqueza: “Lo único que me c*g* de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”.

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Se rapó y también piensa en tatuarse la cabeza

La reacción del cantante no se quedó en las palabras. Al día siguiente del incidente, Aguilar tomó la decisión de raparse por completo y lo documentó en un videoclip que subió a su perfil. En el mismo material les comunicó a sus seguidores que evalúa hacerse un tatuaje en el cuero cabelludo, ahora que la cabeza quedó al descubierto.

El BélicoFest 2026 reunió en el BMO Stadium a figuras del género como Gerardo Ortiz, Ohgeesy, Línea Personal, Santa Fe Klan, Snow Tha Product y Régulo Caro. Fue la primera edición del festival en Los Ángeles y convocó a miles de fanáticos del corrido bélico en las gradas del estadio ubicado en South Figueroa Street.

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La pelea en el festival se suma a una serie de episodios que han mantenido a Emiliano Aguilar —hijo del cantante Pepe Aguilar y nieto del charro de México — en el centro de la conversación pública más allá de su música. Esta vez, sin embargo, el mayor golpe no fue el del pleito sino el de una gorra que no aguantó la caída.