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Investigación del asesinato de la periodista Roxana Guzmán seguirá “hasta detener a todos los responsables”, afirma Harfuch

Aseguró que en México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas y el derecho a la libertad de expresión

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los avances en el caso de Roxana Berenice Guzmán, periodista secuestrada y luego asesinada en Veracruz el pasado 2 de junio, y aseguró que “la investigación continúa hasta determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados”.

Durante el reporte de seguridad presentado en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 14 de julio, el secretario de Seguridad detalló que al momento suman ocho personas detenidas por este lamentable caso.

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Avances en la investigación del homicidio de la periodista Roxana Guzmán

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que las instituciones del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Veracruz, han logrado identificar y detener a ocho personas vinculadas con la desaparición y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

“Mediante trabajos de inteligencia desarrollados principalmente por la Unidad de Inteligencia Naval y operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión”, detalló Harfuch.

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Entre los detenidos se encuentran José del Carmen “N”, Karen Monserrat “N”, así como cuatro elementos de la Policía Municipal señalados por su participación en la privación de la libertad de la periodista. Posteriormente, fueron capturados Luis Arturo “N”, alias Delta 11, identificado como responsable directo del homicidio, y Javier Iván “N”, alias Delta 1, quien también habría participado en los hechos.

“La investigación continúa hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados”, subrayó el funcionario desde Palacio Nacional.

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