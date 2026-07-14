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Joven utiliza una transferencia bancaria como último recurso para contactar a su exnovia: ella lo exhibe en redes

El hombre aprovechó el concepto del depósito para enviarle un mensaje tras ser bloqueado de todas las redes sociales

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Un joven recurrió a una transferencia bancaria con un mensaje en el concepto para intentar reencontrarse con su expareja.

Una joven se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir un video en el que narró la inusual estrategia que utilizó su expareja para intentar comunicarse con ella, luego de haber sido bloqueado de todos los medios posibles. Lo que más llamó la atención de miles de usuarios fue que el hombre recurrió a una transferencia bancaria de 50 pesos, aprovechando el apartado del concepto para enviarle un mensaje.

De acuerdo con el testimonio de la creadora de contenido, la relación sentimental terminó hace tiempo y, debido a que la separación no ocurrió en buenos términos, decidió cortar toda comunicación con su expareja. Para ello, explicó que lo bloqueó de sus redes sociales y de cualquier plataforma desde la que pudiera contactarla.

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No obstante, el joven encontró una alternativa que ella nunca imaginó: realizar una transferencia electrónica con una cantidad simbólica de dinero e incluir en el concepto una fecha específica con la intención de proponer un encuentro.

El video se volvió viral luego de mostrar cómo una transferencia bancaria fue utilizada para enviar un mensaje.
El video se volvió viral luego de mostrar cómo una transferencia bancaria fue utilizada para enviar un mensaje.

Al relatar lo ocurrido, la joven dejó claro que la situación le pareció sorprendente, aunque reiteró que no tiene intención de retomar el contacto.

Güey, mi ex me acaba de enviar una transferencia bancaria porque ya no hay otra manera de contactarme.

En el mismo video explicó que anteriormente también había recibido intentos de comunicación mediante otras plataformas, incluso después de bloquearlo.

Te bloqueé de todo y me contactaste por Discord. Y ahora me envías una transferencia de 50 pesos con un concepto haciendo referencia a que nos veamos en una fecha específica.
El video se viralizó por la creatividad del método utilizado para enviar un mensaje.
El video se viralizó por la creatividad del método utilizado para enviar un mensaje.

La creadora de contenido señaló que desde el final de la relación fue clara respecto a su decisión de seguir adelante con su vida y pidió a su expareja hacer lo mismo, pues considera que la historia entre ambos quedó completamente cerrada.

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Yo te dije: déjame hacer ya mi vida, por favor. Tú ya haz tu vida. Tú y yo no vamos a suceder jamás.

Asimismo, aseguró que no piensa conservar el dinero que recibió mediante la transferencia y adelantó que devolverá el monto íntegro para evitar cualquier vínculo con su antiguo novio.

Y ahorita te voy a retornar ese depósito. Yo no quiero nada de ti. Gracias.

Usuarios dividen opiniones por la peculiar forma de buscar contacto

Una joven pidió a la IA que se comporte como una pareja posesiva, y lo que recibió fue una sobredosis de celos. Whisk IA
Whisk IA

La grabación acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas y rápidamente se llenó de comentarios que reflejaron opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos tomaron con humor la creatividad del joven para encontrar una nueva vía de comunicación, otros consideraron que el episodio evidenciaba la necesidad de respetar la decisión de una persona cuando ha dejado claro que no desea mantener contacto.

Entre las reacciones más compartidas destacaron mensajes que ironizaron sobre la situación y otros que defendieron el derecho de la joven a establecer límites tras el fin de una relación.

Cuando te bloquean hasta de Discord, ya es momento de aceptar la derrota.”; “Los 50 pesos más famosos de internet.”; “Creatividad le sobró, pero debió respetar la decisión de ella”, escribieron algunos usuarios.

A pesar del tono humorístico que predominó en buena parte de la conversación digital, varios internautas coincidieron en que el caso pone sobre la mesa la importancia de aceptar el término de una relación sentimental y evitar insistir cuando una de las partes ha decidido cerrar cualquier canal de comunicación.

La joven reiteró que no desbloqueará a su expareja y que devolverá los 50 pesos recibidos, dejando en claro que no existe posibilidad de reanudar la relación ni de mantener conversaciones futuras.

Más allá de convertirse en uno de los videos más comentados del momento, la historia abrió nuevamente el debate sobre los límites personales, el respeto a las decisiones después de una ruptura amorosa y las inusuales estrategias que algunas personas utilizan para intentar recuperar el contacto con quien decidió seguir adelante.

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